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الرئيسية | سياسة | الحكومة تتدارس "القانون المنظم للمهن الفنية"

الحكومة تتدارس "القانون المنظم للمهن الفنية"

الحكومة تتدارس "القانون المنظم للمهن الفنية"
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 02:40

ينعقد مجلس للحكومة، الخميس من هذا الأسبوع، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وسيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والثاني بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

وسيختم المجلس أشغاله، بناء على المصدر نفسه، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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