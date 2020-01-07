برلمانيون يتغيبون للمرة الـ16 عن "أشغال اللجان"

هسبريس من الرباط

يبدو أن سياسة الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين عن أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية لم تعد تجدي نفعاً معهم؛ فقد أعلن مجلس النواب عن تسجيل غيابات في صفوف بعض النواب للمرة الـ16.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الاثنين، تمت تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات بدون عذر أو ترخيص مسبق، واتخاذ قرار الاقتطاع من أجورهم طبقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل الـ69 ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى.

ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني محمد الزهراوي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تغيب للمرة الـ16 عن اجتماعات لجنة مراقبة المالية العامة، وأحمد الغزوي عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي غاب للمرة الثامنة عن أشغال الجلسات العمومية.

ويُواصل حميد شباط، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، التغيب عن أشغال جلسات مجلس النواب، حيث سجلت في حقه غيابات بلغت 13 مرة.

وكانت مصادر إعلامية كشفت أن حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حصل هو وزوجته على الجنسية التركية بعدما قاما باقتناء عقارات هناك، عبارة عن استثمارات بقيمة مالية محددة تخول لصاحبها الحصول على الإقامة والجنسية، بينما هو مقيم فعلا في ألمانيا حيث تدرس ابنته الصغرى.