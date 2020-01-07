نائب: أحزاب ترفض "مغاربة العالم" في البرلمان

هسبريس من الرباط

كشف محمد فضيلي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن "بعض الأحزاب السياسية المغربية ترفض حضور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كبرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية".

وقال فضيلي في كلمة خلال لقاء دراسي، حول "مغاربة العالم الرهانات والتحديات"، بمجلس النواب: "كان هناك 8 برلمانيين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن أحزابا سياسية عبرت عن رفضها لوجودهم".