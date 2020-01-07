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الرئيسية | سياسة | نائب: أحزاب ترفض "مغاربة العالم" في البرلمان

نائب: أحزاب ترفض "مغاربة العالم" في البرلمان

نائب: أحزاب ترفض "مغاربة العالم" في البرلمان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:04

كشف محمد فضيلي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن "بعض الأحزاب السياسية المغربية ترفض حضور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كبرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية".

وقال فضيلي في كلمة خلال لقاء دراسي، حول "مغاربة العالم الرهانات والتحديات"، بمجلس النواب: "كان هناك 8 برلمانيين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن أحزابا سياسية عبرت عن رفضها لوجودهم".

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