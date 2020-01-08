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الرئيسية | سياسة | زيان يوجه انتقادات حادة إلى لجنة النموذج التنموي

زيان يوجه انتقادات حادة إلى لجنة النموذج التنموي

زيان يوجه انتقادات حادة إلى لجنة النموذج التنموي
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 08 يناير 2020 - 10:10

في خرجة مثيرة، وجه محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، انتقادات لفشل النموذج التنموي، ذاهبا إلى وصْف تعيين اللجنة الاستشارية التي أُوكل إليها تقديم تصوّر للنموذج التنموي الجديد بـ"الانقلاب على الديمقراطية".

وقال زيان في ندوة صحافية عقدها في مقر حزبه بالرباط، مساء الثلاثاء، "واش من بعد عشرين سنة من الحكم، عاد نفيقو ونقولو بأننا نشتغل بدون برنامج، هذه كارثة"، مضيفا: "ما كان يجب الانتظار إلى غاية اليوم، بعد عشرين سنة من الحكم، ونأتي لنقول إننا لا نتوفر على برنامج واضح، هذا غلط سياسي كبير".

واستطرد المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي قائلا: "أحترم جلالة الملك، مثلما أحترم الجميع، ولكن ما تقوليش واحد وعشرين عام ونحن نسيّر البلد بدون هدف، نحن لا نتدخل في عمل الملك، فمن حقه أن يستشير مع من يريد حول النموذج التنموي، ولكن نجيو ونقولو للأمة تعالوا نجتمع باش نعرفو أش غادي نديرو، واش عاد دبا غادي نشوفو أش غادي نديرو؟".

زيان وجه انتقادا شديدا للجنة الاستشارية للنموذج التنموي، قائلا: "اللجنة تريد توحيد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المغاربة، عبر أخذ اقتراحات الأحزاب والنقابات والجمعيات، لوضع رؤية موحدة لمستقبل المغرب، وهذا يسمى نظاما شموليا وفاشستيا، وانقلابا ضد الديمقراطية".

وتابع: "إذا أراد الملك استشارة أي جهة كانت، حتى من الخبراء الأجانب، فنحن لا نتدخل في هذا، ولكن يجب أن تكون الأولوية للشعب، وأن يكون هو من يختار النموذج التنموي الذي يريد، وليس أن يفرض عليه من طرف لجنة استشارية ربما تكون قد وضعت النموذج الذي يريدون تطبيقه منذ مدة، ويريدون فقط أن يصبغوا عليه طابع الإجماع الوطني".

ورفض الحزب المغربي الليبرالي تلبية دعوة اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي الجديد بالاستماع الى مقترحاته على غرار باقي الأحزاب السياسية التي جرى الاستماع إليها، معللا موقفه بكون مقترحات الأحزاب السياسية "يجب أن تُقدم إلى الناخبين في إطار البرامج الانتخابية".

وقال زيان إن "التصورات السياسية والاقتصادية والتنموية تُقدم إلى الشعب عن طريق الكتلة الناخبة، ولا أحد يحق له أن يقرر مكان الشعب"، مضيفا: "من المستحيل، ديمقراطيا، أن نقف أمام خمسة وثلاثين شخصا (يقصد أعضاء اللجنة الاستشارية)، ونطرح عليهم برنامجنا لكي يختاروا هل ما اقترحناه مقبول أم لا، لأنهم لا يمثلون الشعب المغربي، وإنما الذي يمثل الشعب هو الكتلة الناخبة".

زيان هاجم أيضا الأحزاب السياسية التي لبّت دعوة تقديم مقترحاتها للجنة بنموسى، ذاهبا إلى القول إنها "لا تستحق ثقة الشعب المغربي"، مضيفا أن "لجنة بنموسى ستؤدي بنا إلى كارثة"، وزاد: "نحن مستعدون للاستماع إليهم، إذا كان لديهم هم تصور معين، ومستعدون لإدخاله في برنامجنا الانتخابي، أما أن نقدم إليهم نحن مقترحات ليأخذوا أو لا يأخذوا بها، فهذا غير مقبول".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مُواطن مغربـــــي الأربعاء 08 يناير 2020 - 10:28
هذا هو الكلام الذي يقوله المواطن العادي ولا يجد منبرا اعلاميا يوصل كلامه كما هو الان مع الاستاذ زيان.. البلاد انهكها الفساد واذا لم نحاسب المفسدين فلن ينجح أي مخطط تنموي ولو وضعه خبراء يابانيين لإنه في الاخير سيكون فقط في صالح أولئك المفسدين
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20
2 - EL ALAMI الأربعاء 08 يناير 2020 - 10:56
اين كان هذا الكلام وهذه الصحوة لما كان هو المحامي للحكومة في وقت من الاوقات
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5
3 - م المصطفى الأربعاء 08 يناير 2020 - 11:03
لم تنتظر الجهات المسؤولة 21 سنةً للبحث عن المخطط التنموي الذي يليق ببلادنا كما أشار إلى ذلك الأستاذ زيان، بل هناك مجالس متعددة ولجان تم تنظيمها خلال السنوات الماضية خدمة لهذا الغرض، ولم تأت بالنتائج التي كانت منتظرة منها.
أما المنتخبون الذين أشار إلى ضرورة مشاركتهم في هذا المجلس، فجلهم يفتقر لروح الانسجام وإلى النظرة المستقبلية الهادفة لحل المشاكل العالقة لنمو الاقتصاد الوطني إلا القليل منهم.
ملاحظة أخرى وربما أنها صائبة ذكرها الجامعي وهو غياب عنصرين هامين في هذا المجلس وهما الجواهري والحليمي نظرا لمكانتهما وتجربتهما والدراسة الدقيقة اكل منهما للمجال الذي يشتغل فيه.
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2
4 - المرابط الأربعاء 08 يناير 2020 - 11:06
الهاجس الأمني لدى الدولة (الخوف على النظام) يأخذ كثيرا من الجهد والهاجس الأمني لدى المواطن العادي (الخوف على نفسه وعرضه وماله) ومشاكل الفقر والبطالة والمخدرات وعدم الاستثمار في الأطفال والشباب هي أيضا قضايا تأخذ كثيرا من جهد المجتمع وتعكر صفو العلاقات الاجتماعية وتجلب قتامة لا تزول مهما كانت التحسينات.
كيف يمكن تسخير هذين الجهدين فيما ينفع؟ لنا في الدول الناجحة خير قدوة يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: صون كرامة الإنسان وزرع الأمل في غد أفضل والعمل بجد وإخلاص.
فعل تستطيع اللجنة أن تأتي بجديد في موضوع معروف من الكل دون أن تميِّعه أو تسهم في تأخير حله؟
سؤال مسؤولية الوضع الراهن سؤال مشروع لكنه عقيم في نفس الوقت... البراجماتية من جانب جميع الفرقاء هي ما يمكن أن يساعد في تجاوز المعيقات.
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-1
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