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الرئيسية | سياسة | نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة

نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة

نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 يناير 2020 - 08:15

أُرجئت مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة إلى بعض القنصليات المغربية في الخارج، بعدما كان مقررا أن تتم مساء الثلاثاء في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، إلى موعد لاحق.

ويعود سبب تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى تعذر حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورفْض النواب البرلمانيين مناقشة التقرير أمام الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

ووفق إفادة مصدر من أعضاء المهمة الاستطلاعية، فقد اقتُرح على النواب البرلمانيين أن يناقشوا التقرير الذي أنجزوه حول النقائص التي تعتري عمل بعض القنصليات المغربية في الخارج بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، لكنهم رفضوا ذلك.

وأوضح المصدر ذاته لهسبريس قائلا: "نريد أن نناقش التقرير بحضور وزير الشؤون الخارجية نفسه، لكي تكون المخرجات التي سنناقشها خلال الجلسة العامة أمام الرأي العام ذات زخم قوي".

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