"شبيبة الوردة" تدعو بنموسى إلى "تنمية جبل الغد"

هسبريس من الرباط

سجّلت شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشّعبية بارتياح الدعوة الملكية إلى بلورة نموذج تنموي جديد، مؤكّدة أن "نجاح عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد رهين بضمان إشراكها الواسع لكل الفاعلين والمهتمين، وخصوصا الإطارات الجادة التي تمثل الشباب المغربي، باعتباره عنصرا أساسيا في كل الإستراتيجيات التنموية".

ودعت الشبيبة الاتحادية، في بلاغ لها، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى "ضرورة إشراك الشبيبات الحزبية في عملية إنضاج النقاش حول إقرار نموذج تنموي وطني جديد"، مشيدة باعتمادها على مقاربة تشاركية ومندمجة، تتأسس على النقاش والتداول.

الشبيبة ذاتها قالت إنّها استقبلت الدعوة الملكية، التي تضمنها الخطاب الملكي بالمؤسسة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلى إقرار نموذج تنموي جديد متوازن ومنصف قادر على ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بارتياح كبير جدا، مردفة: "وهو الارتياح الذي يجد أساسه في أن حزبنا كان سبّاقا إلى التأكيد على أن المشاريع التنموية التي انخرط فيها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، ورغم آثارها الإيجابية الكثيرة، إلا أنها أصبحت قاصرة على التجاوب الإيجابي مع تزايد انتظارات الشعب".

وأورد التنظيم الشّبيبي ذاته أنّ "الانخراط في هذا الورش الوطني واجب وطني على كل الفاعلين والمتدخلين في عملية التنمية بكل مستوياتها وجوانبها"، مؤكّداً "ضرورة التركيز على القضايا الوطنية، التي تتسم بالأولوية وتحظى بالإجماع الوطني، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالشباب".

وأشارت الشبيبة الاتحادية إلى أنّ "أي حديث عن التنمية هو بالضرورة حديث عن الشباب، على اعتبار أنهم المعني الأول والمستهدف الأول بكل الإستراتيجيات التنموية؛ ذلك لأنهم المورد البشري الرئيسي فيها، والرأسمال الأساسي لكل مجتمع يهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار".