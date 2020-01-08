الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي"

هسبريس - أ.ف.ب

اعتبرت الجزائر، الأربعاء، أن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة، هو "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء".

وأضاف المصدر ذاته: "هذا العمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير" وفق المصدر.

وختم البيان المذكور: "لا يمكن لهذا النهج أحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في منطقة الصحراء".