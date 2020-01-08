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كُتّاب وآراء
الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي"
اعتبرت الجزائر، الأربعاء، أن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة، هو "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء".
وأضاف المصدر ذاته: "هذا العمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير" وفق المصدر.
وختم البيان المذكور: "لا يمكن لهذا النهج أحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في منطقة الصحراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
هذا السيناريو الشيطاني ليس بمستبعد عندما نرى ما حصل بالسودان والعراق واليمن والصومال وسوريا.
يا عسكر الجزائر، يا عبيد روسيا واسبانيا وفرنسا. ابتعدوا عن المغرب. لان أي شئ يحصل بالمغرب سيدفع ثمنه الحزائريون غاليا. إنه المصير الواحد
الجزاير رجعت هي التابعة والنحس اللي تابعنا و لاصقة لينا فالزنيطة ،معها راه متنفع لا دبلوماسية ولا حسن الجوار ،الدق و العصا صافي بلا منبقاو انفقوا ،يا احترمونا ويقدرونا يا احنا نجبدوا راسنا اللور ،ضيعنا الوقت بزاف و فالاخر هذاك هو الحل
الجزاير والبوليساريو مثل ايران كلام كثير ولا افعال على ارض الواقع ، عكس المغرب الذي لا يتكلم كثيرا ويفعل كثيرا على ارض الواقع ، والمغرب وجيشه في صحراءه ولي عندو شي مشكل مرحبا به نتفاهموا معاه على ارض الواقع وليس وراء الميكروفونات
الامم المتحدة أمامكم والاتحاد الافريقي ورائكم اذهبوا وقدموا شكاويكم يا اشقاء .
اما بخصوص فتح القنصليات والسفرات للدول الصديقة و الشقيقة هدا امر يخص المملكة المغربية وهي حرة في كامل اراضيها من طنجة الى الكويرة الحبيبة.
لمغرب ونوضوا ديوعدها في شعبكم ألي فقرتوه وجوعتوه وعريتوه والأموال الطائلة ديال الغاز كتخسروها على البوزبال ألي من صنيعكم وشراء الأسلحة ألي كتولي خرذة مني كدوز عليها المدة وهي لن تستخذم أما المغرب والمغاربة في صحرائهم والصحراء في مغربها أحب من أحب وكره من كره