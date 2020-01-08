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الرئيسية | سياسة | الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي"

الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي"

الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 08 يناير 2020 - 20:53

اعتبرت الجزائر، الأربعاء، أن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة، هو "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء".

وأضاف المصدر ذاته: "هذا العمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير" وفق المصدر.

وختم البيان المذكور: "لا يمكن لهذا النهج أحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في منطقة الصحراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - و ما دخلها ? و من سألها ? الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:10
قمة العجرفة و الغباء و الصلافة و النرض الكلونيالي ،فمن اراد ان يتكلم او ان يصمت ان. يتجول او يعمل يجب عليه مراسلة دولة المعوقين سياسيا و دهنيا
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218
2 - اجديك الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:12
انا بغيت نعرف هاد الحزاير علاش كتقلب؛ واش من دخل عندها في الصحراء؛ ادا كانت تعتبر بان المغرب حايط صغير يمكن تجاوزه فهي في وهم؛ هدا شأن داخلي ولا دخل للجزاير فيه؛ واش اعباد الله البلد لا زال يتخبط في مشاكله ولم يحل بعد مشكلته مع شعبه ويجد من الوقت والكافي للتطرق في شؤون بعيدة عنه؛ كنا نعتقد بان التغيير الدي حصل في هدا البلد سيفك عقدة العسكر لكن يبدو أن لا شيء تغير ونحن نقول دايما المغرب في صحرايه والصحراء في مغربها؛ انتهي الكلام....
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237
3 - امين يارب العالمين الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:13
والله يستر على جيران ومرض الصحراء ختموتوا بيه يا جيران السوء والله يحفط خوتنا الجزائريين الأحرار خوا خوا حتى اليوم القيامة
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121
4 - طارق بن زياد المغربي الاصلي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:14
وما شانك انت لنا الحق في التصرف بصحراءنا المغربية وايضا صحراءنا الشرقية المغربية ( تنذوف تيديكالت حسي بيضة قنادصة وبشار) والا اعدنا لك التربية من جديد كما حدث لكم سابقا وتجعلك تنوح حكرووووونا حكروووووونا المرررراركة واعطاونا اطريحة
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138
5 - dokalli الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:19
مال هاد الجزائر خاشية خنافرها في اي حاجت لي بغا صحراء اجي اخودها بدراعو
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72
6 - dami الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:19
الجزائر تقول أن ليس لها أي دخل في قضية الصحراء إذن لماذا استفزها قرار دولة غامبيا هل تعتبر الجزائر الصحراء قطعة من أراضيها.
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75
7 - عدنان الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:19
و من بعد قولو لينا حنا خوا خوا. نحن المغاربة وحدنا من ندافع على الاخوة ، اما هم فيكنّون لنا الحقد و البغض.
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55
8 - fouad الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:21
من الاول المتابع لهذا المشكل المفاعل يلاحض مدى تخبط هذا البلد في تصريحات مسؤوليه قمة السكيزوفرينيا من للبلاك الذي قال وذلك موثق بالابيض و الاسود ان المشكل لا يخص الجزاءر وان الجزاءر الدخل لها ولا اطماع لها في الصحراء والان يتكلم عن الاستفزاز ما هذا؟!!
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40
9 - محمد رضا الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:21
وا تبون واش سخن عليك راسك راه القنصلية مفتوحة فالمغرب مشي فالجزائر واش دخلك حتى حنا لاجينا نقسموا الجزائر ماغادي إبقى غير شبر فيها القبايل الشاوية الصحراء الشرقية والجنوبية والشرق ...أو زيد أو زيد التوسع الفرنسي فيما يسمى الآن الجزائر...
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52
10 - سعيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:22
لطالما اعتقدنا ان دولة العسكر الحاقدة كانت مطامعها حد الكركرات وانها كانت مكتفية بايهام البول ازاريو انها ذات حق في ارض ليست لها اساسا لكن لهذا التصريح والتنديد المجانبين للصواب نقول للخامجين نحن لكم بالمرصاد ولتعلموا انكم في سبات
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43
11 - كمال كمال الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25
يجب أن يرد المغرب بحزم على التدخل الجزائري في الشؤون الداخلية المغرب. و جب الرد رسميا ببلاغ رسمي لردع الجارة بسب إدراجها كلمة استعمار.. و طرد السفير وجميع الدبلوماسيين الجزائريين حتى حين . و منع الطائرات الجزائري من التحليق فوق التراب المغربي . و إقفال الحدود على كل المستويات . و تحديرها عسكريا . و رفع دعوة قضائية ضدها . ووووووووو و فيقو شوية .
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47
12 - مد مد الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25
وسير خلي راسك فتيساع مزال كنحترموك كنكولو لك تبون راك عارف إلى بقيتي تثقي غنصححوليك داك الحرف لي هو ت
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36
13 - aziz الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25
أمانيكم تمزيق المغرب وخلق دويلة تابعة لكم لاحول ولاقوة لها. ويحكم عسكر الجزائر سكان الصحراء بالحديد والنار معإذكاء الصراعات بين المغاربة والانفصاليين. وطبعا إسالة بحور من الدماء والاحقاد بين مواطني البلد الواحد وبين المغرب والجزائر..
هذا السيناريو الشيطاني ليس بمستبعد عندما نرى ما حصل بالسودان والعراق واليمن والصومال وسوريا.
يا عسكر الجزائر، يا عبيد روسيا واسبانيا وفرنسا. ابتعدوا عن المغرب. لان أي شئ يحصل بالمغرب سيدفع ثمنه الحزائريون غاليا. إنه المصير الواحد
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29
14 - غمالة البوليزاريو الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25
التقوليبة لي تقولبات الجزائر هي أنها وحلات فالبوليزاريو. دابا البوليزاريو ناعسا ليها فأرض جزائرية و المغرب رآه بيخر ماخصو حتى خير . تبون يبقى تبون مهما طال الزمن
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42
15 - مغربي حر الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:25
سبحان الله ..شر البلية ما يضحك.....!
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31
16 - الرحامنة الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:26
الجزاءر ملها شغلها حمية سوق اتتقول انا موحيد اتنقد وراه الصحراء مغربية حب من حب او كريه من كريه بلامتمرتي .............
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22
17 - بومرداس الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:26
هل حكام الجزائر سواء الفعليون ام الشكليون ينوبون عن المجتمع الدولي ومجلس الامن حتى نجدو انهم الوحيدون اللي كيضرهم راسهم والغريب ان دولة فاشلة تعيش مما تجود به باطن الارض وتريد اضعافنا والله واخا يبقى فينا عرق وحد
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25
18 - باتني ابن جمهورية الاوراس الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:26
من حق الشعب المغربي الشقيق ان يفعل مايشاء في صحراءه المغربية وحتى في صحراءه الشرقية فلا شان لك في ذلك والا اروك الويل كما فعلوا مع اجدادك اسال بوتشنيقة المشلول لكي يريك من هو المغرب.تحيا جمهورية الاوراس من الاحتلال الجزائري
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40
19 - أطلسي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:28
الحل الوحيد هو إنهاء الديبلوماسية مع هاذ جارة السوء ماكاين لا خاوة لا جورة سالينا.
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23
20 - المغربي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:28
يقول المثل العامي أش عند الميت ما يدير قدام غسالو نحن اصحاب الأرض نعيش الواقع نفتح سفارة من نشاء ونغلق من نشاء وانتم خودو الشعارات ومازال العاطي يعطي ههههه انشر من فضلك
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26
21 - yasser الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:29
الجزائر ما زالت تعزف على نفس الأسطوانة للتغطية على فشلها الدبلوماسي والإقتصادي ، القايد صالح صاحب هذه المعزوفة المشروخة غادر غير مأسوف عليه ، و بقت الصحراء المغربية في مكانها بين أحضان الوطن
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28
22 - بوشير سمير الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:29
صراحة و يجب الوقوف على الحقيقة والواقع مع هاذ الجار الظالم والجائر اللي فجميع المناسبات لن و لا يتوانى عن تبيان وجهه العدائي للمغرب ،خاوة خاوة باش ،منين هاذ الخاوة ،
الجزاير رجعت هي التابعة والنحس اللي تابعنا و لاصقة لينا فالزنيطة ،معها راه متنفع لا دبلوماسية ولا حسن الجوار ،الدق و العصا صافي بلا منبقاو انفقوا ،يا احترمونا ويقدرونا يا احنا نجبدوا راسنا اللور ،ضيعنا الوقت بزاف و فالاخر هذاك هو الحل
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18
23 - محمد امين الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:30
ايران قصفت اقوى دولة في العالم وانتم لا تستطيعون قصف اضعف دولة في العالم، كما المرحوم القذافي هيا اقصفوهم
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7
24 - amaghrabi الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:30
هذه الدولة اللعينة التي تتدعي ان المشكل بين المغرب والمرتزقة لماذا تتدخل حينما تتقرب بعض الدول العالمية الى المغرب تؤيد مواقف المغرب او تفتح قنصليتها في المدن الصحراوية المغربية لان لها أبناء يعيشون في تلك المدن وبالتالي تقضي لهم مصالحهم الإدارية هناك.هذه الجزائر فقد وعيها وبكل تأكيد فمصيرها مستشفى المجانين والعياذ بالله
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17
25 - دمية جديدة في السلطة! الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:30
دليل على ان الجزائر طرف في الصراع ؟! لكن ﻻ شرعية للرئيس تبون المغتصب للسلطة من طرف العصابات العسكرية !! الصحراء مغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها. رفعت اﻻقﻻم وجفت الصحف.
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15
26 - BARAKAT الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:30
أظن أن الجزائر بدأت سياسة الهجوم على المغرب للتخفيف عن الضغط الذي تعيشه داخليا . ولكن ربى درة نافعة هذه السياسة ستكون في صالح المغرب لإظهار الجزائر أمام المنتظم الدولي فعلا طرف في قضية الصحراء وليس طرف محايد كما تدعي .على المغرب أن ينأى بنفسه عن الجزائر ويعمل على أرض الواقع بفتح قنصليات أخرى وبناء شركات متعددة الجنسيات في قلب الصحراء المغربية وترك البيانات والشعارات والتنديدات للحكومة الجزائرية.شكرا هسبريس
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20
27 - محمد الغزاوي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:30
واش هاد الجزائر معاندهة مايدار واش المغرب تداخل فيكم المغرب بزاف عليكم المغرب من طنجة الكويرة تايخوصنة حنة ونتومة اش داخلكم ولله وقاحة هادي ديوهة فراصكم شوية
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14
28 - الحاج الوجدي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:31
لا حل مع عسكر الجزائر إلا ( اطريحة ) ثانية وتكون الأخيرة إن شاء الله هذه المرة وأتمنى أن لا يقولوا هذه المرة كذلك ( حكرونا حكرونا )
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16
29 - قاسمي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:31
هي مجرد محاولات تصريف الأزمة الجزائرية إلى الخارج باستغلال اية وسيلة ممكنة، لا زالت حناجر الأخوة الجزائريين تصدح بلا للعهدة الرابعة.
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12
30 - أستاذ متقاعد الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:31
الشقيقة الجزائر تقول ان لا دخل لها في قضية الصحراء وان المشكل بين المغرب وجماعة البوليساريو ، لكن اليوم تحتج وتغضب وترمي بنفسها من سطح منزلها في العاصمة الجزائر لان غامبيا الشقيقة دشنت قنصليتها في مدينة مغربية ، هل يعاني الاخوة في الجزاير من انفصام الشخصية ؟
الجزاير والبوليساريو مثل ايران كلام كثير ولا افعال على ارض الواقع ، عكس المغرب الذي لا يتكلم كثيرا ويفعل كثيرا على ارض الواقع ، والمغرب وجيشه في صحراءه ولي عندو شي مشكل مرحبا به نتفاهموا معاه على ارض الواقع وليس وراء الميكروفونات
الامم المتحدة أمامكم والاتحاد الافريقي ورائكم اذهبوا وقدموا شكاويكم يا اشقاء .
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19
31 - كاظم ع السبع الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:32
أقول للخارجية الجزائرية الم تكن هاده الأراضي مغربية قبل الاستعمار الإسباني واديوها غافحريرتكم لوكان لكم نفس المشكل لما كنا معكم في السراء والضراء والله يعطيكم على قد فعلكم . والصحراء مغربية وستضل مغربية الى يوم الدين رغم أنفكم وموتواااااااااا يالخارجية الحراك صينتصر. بادن الله وفي القريب
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15
32 - مغربي أمازيغي صحراوي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:32
وما دخل الجزائر في الموضوع وهي التي تقول دائما لا دخل لها في القضية... هناك مواطنين أفارقة وغيرهم في مدن المنطقة الجنوبية لصحرائنا العزيزية ومن حق دولهم فتح قنصليات فى هذه المدن لتسوية ملفات مواطنيها في هذه المدن وليس لأحد الحق في منعهم من ذلك
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18
33 - rachida الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:33
هاذ تبون مقهور اكثر من البوليزاريو مسكين يظن ان الجزائر ليس لها مشاكل تستدعي الحل فاراد ان يحل مشاكل البوليزاريو . ا اشريف تبون راه الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وا افهم وراك ماشي بحال بوتفليقة انت راك بعقلك وفيق وردبالك للطريق .
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6
34 - المتفائل الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:34
كنا ننتظر خيرا في الرئيس الجزائري الجديد ان تفك الخلافات بين الشقيقين...ولكن للاسف الشديد يزيد تاكيدنا ان الجزائر مازالت تحت حكم العسكر.
اما بخصوص فتح القنصليات والسفرات للدول الصديقة و الشقيقة هدا امر يخص المملكة المغربية وهي حرة في كامل اراضيها من طنجة الى الكويرة الحبيبة.
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8
35 - Mohamed naim الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:36
لو كان الخوخ إداوي إداوي راسو يا حكام الجزائر استمعوا الى نبض شوارعكم عوض الغوص فيما لا يهمكم
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8
36 - Khadija الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:36
على رئيس الجزائر الجديد تغيير وزير الخارجية, لنسج علاقات جيدة مع المغرب و مع جيرانه بصفة عامة. لانه قال بانه يريد علاقات جيدة مع جيرانه و عدم التدخل في شؤونهم و خصوصا اننا نريد بناء اتحاد مغاربي قوي و لصد كل من اراد استعماره او بسط نفوذه عليه من الخارج كتركيا مثلا في ليبيا, اما ان يستدعي الرئيس التركي للتحالف معه, اتمنى ان اكون مخطئة, ان بعض الظن اثم, فهذا لا يخدم المنطقة برمتها.
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6
37 - zemmouri الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:36
Mr Tebb.....cause toujours tu nous intéresse.
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4
38 - حمودي فاطنة الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:37
هذا مكتسب مهم بالنسبة الادمان. اظن انه سيفتح الطريق البلدان افريقية اخرى لفتح قنصليتها في بلدنا.
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6
39 - المغربي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:38
اقول للحكومة الجزائرية .والله العظيم ان حكامكم يحلمون بجنة الفئران.المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها .سنفتح سفارات عدة في الصحراء وربطها بالقطار السريع و.........اما انت ياحكومة المجرمين سينتقم الله منكم واحدا واحدا انشاء الله.عاش الملك.والسلام.
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9
40 - moumene الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:39
حكام الجزائر لماذا تحملون كل هدا العداء للمغرب المغرب يمد لكم يده وأنتم تكنون له العداء لماذا كل هذا العداء ولكن الزمان سيربك حساباتكم
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9
41 - حميد الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:43
لاحول ولاقوة إلا بالله واش المسؤولين ديال الجزائر ما عندهم ما يدار غير المغرب المغرب ا
لمغرب ونوضوا ديوعدها في شعبكم ألي فقرتوه وجوعتوه وعريتوه والأموال الطائلة ديال الغاز كتخسروها على البوزبال ألي من صنيعكم وشراء الأسلحة ألي كتولي خرذة مني كدوز عليها المدة وهي لن تستخذم أما المغرب والمغاربة في صحرائهم والصحراء في مغربها أحب من أحب وكره من كره
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10
42 - اللمتوني الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:44
من كان بيته من زجاج فلا يقدف الناس بالحجارة فالمغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و نعتدر عن اللقيط -البولي زبال- الدي تسببنا به جراء العلاقة الغير الشرعية مع الجزا ئر و التي لازالت حاملا به لعقوود من الزمان -تصرف عليه .وداخل ترابها-. وسلمو لي على رئيسكم و قولو لو راني نحبوا
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10
43 - هشام الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:46
اتساءل ماذا تنتظرون لقطع العلاقات مع جار السوء هدا ،نحن نطالب كدلك من حكوماتنا الاعتراف ودعم استقلال جمهورية لقبايل . الأمازيغية...
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6
44 - واقعي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:46
ماذا تنتظر الجزائر وهي مكة الثوار ومهد التحرر وبلا مليون ونصف شهيد....!حركو جيشكم وحش المتوسط وحرروا الصحراء لقد مرت 45 سنة وسبع رؤساء ولم تحركو ساكنا،المغرب والمغاربة في صحراءهم وانتم إشبعو بلقيطكم إنها عقدة بوخروبة ولعنته تتبعكم طول الزمن.
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8
45 - عبد الله الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:48
قلوب حكام الجزائر تنفجر كما اانفجر من قبلهم أدمغة بوخروبة وبو تفليقة بالجلطات وانتظروا قليلجا وسترزن ما سيقع لاخينا الجديد ( غادي ياكل ما كلا حمار الطبالة نهار العيد) هذا سيتفجر باكمله ولن يطول كثيرا
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8
46 - القاسمي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:48
افتتاح القنصلية الغمبيا تمة في الاراضي المغربية والجزاءر عليه اعادات الانتخبات لان الخاريجية الجزاءيرية غير شرعية اصلا لايحق لها ان تتكلم باسم الشعب الجزاءري مطعون في شرعيتها
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10
47 - صحراوي الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:49
وايواء البوليساريو اليس عملا استفزازيا بل عدوانيا تقوم به دولة المعاقين.
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9
48 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:49
أظن بأن الجزائر تراهن على إستبلاد الأفارقة ومحاولة الهيمنة على الأفارقة والوحدة الإفراقية عبر نشر الأكاذيب. ففي الوقت الذي تجاوزت تكتيكات العسكرية بنشر دعايات لا يتقبلها العقل لفرض توسعها على الصحراء تقرر غامبيا التمركز بسفارتها بالصحراء المغربية وستلي هذه الخطوة مبادرات مماثلة من قادة وزعماء أفارقة سيقرؤون جيدا الخطاب الأخير لملك المغرب الذي إعتبر جهة سوس نقطة تمركز في خططه التنموية وجعل الصحراء مفترقا للأفارقة جنوب الصحراء من أجل النهوض بقارة واعدة. ففي الوقت الذي تراهن على إستبلاد الأفارقة وزرع الحروب والتوثرات سيراهن الزعماء بدهائهم الجماعي على الإنماء الشامل والمتكافىء والعادل بين دولهم وحصر الجزائر ومن يقف ورائها في زاوية مغلقة والضحية دائما الشعب الجزائري وهدر آمال بلد المليون شهيد.
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8
49 - Abouzaki الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:51
Décidément le régime imposé du pays voisin de l'est n'a pas changé d'un iota son entêtement de croire que le Sahara marocain est une terre occupée alors que des millions de sahraouis y vivent en jouissant de tous les droits constitutionnels, de la paix et de la prospérité que leur garantit le royaume à l'instar de leurs autres concitoyens. Ce comportement hostile et délibérément affiché du système despotique est devenu hélas obsolète, tant que la communauté internationale est totalement consciente de son absurdité et de ses desseins maléfiques. Toutefois, les ennemis de notre intégrité nationale peuvent toujours rêver d'un état batard et fantoche qui ne peut malheureusement se réaliser que dans la fiction.
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3
50 - اسامة الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:51
يبقى المغرب يعمل على الارض و الجزائر عبر البلاغات منذ سنة 1975 وعندما ارادو ان يجربو حظهم ذات مرة على الارض عرفو قدرهم و حجمهم الحقيقي فتراجعو ،المغرب يتنفع بالصحراء ببحارها و فسفاطها و ارضها و معابرها و الجزائر تصرف على سفارات مرتزقتها و جنودهم و وزراءهم و شعبها الحقيقي لازال يعاني من بطالة و فقر و الهجرة السرسة و مراتب متأخرة في التعليم و الصحة (رغم أني لا أستفيد من شيء لا من هذه الصحراء ولكن أرى أن المخزن منتفع و العسكر في الجزائر خاسر في هذه ااقضية لكنه لازال في جعبته المزيد من الأموال ليُضيعها على قضية خاسرة من البداية )
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7
51 - بنمري الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:52
رئيس غير شرعي وحكومة غير شرعية مرفوضون من طرف الشعب ليس من حقهم الحديث عن الشرعية نقطة الى السطر
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52 - kay الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:58
عقبال ان شاء الله افتتاح قنصلية جمهورية القبائل .
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53 - متتبع الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:02
سررت لهذا الحنق الجزائري مما يفيد بأن الاستراتيجية التي ينهجها المغرب إزاء التصريحات الجزائرية المستفزة حتى وهم غارقون في الأزمة هي الحل الأمثل. و تتمثل هذه الاستراتيجية في العمل بدل القول و ذلك وفق خطة مدروسة و محكمة. إلى الأمام!
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54 - العيون عيني الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:03
هذا يدل على أن العصابة الحاكمة في الجزائر لاتزال لم تتغير وان العقلية المتحجرة البالية التي تعاني منها هذه الزمرة لا زالت هي السائدة. مع الأسف الحراك الوطني للشعب الجزائري الذي كنا ننتظر منه الانتقال إلى نظام ديمقراطي كما صار في تونس والسودان تم اجهاضه من طرف العصابة الحاكمة منذ الاستقلال. رد فعل هذه الزمرة على فتح قنصليات بالصحراء المغربية شيء عاد لأنها وهي في حالتها المرضية بالفوبيا المعتادة ترى أنه انتصار للمغرب عليها وعلى دميتها البوزيرو التي صرفت عليها أموال الشعب الجزائري. لا يمكن انتظار من هذه العصابة إلا مزيدا من النفاق والحربائية إلا أن اسطوانة "حق الشعوب في تقرير المصير "التي كانت تلوح بها بمناسبة وبدونها فطن الجميع إلى زورها وشيطانيتها.
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