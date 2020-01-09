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كُتّاب وآراء
العمراني يقدم أوراق اعتماده سفيرا للمغرب بمالاوي
قدّم يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا وبوتسوانا ومالاوي وإسواتيني المقيم ببريتوريا، اليوم الخميس بليلونغوي، أوراق اعتماده لرئيس مالاوي بيتر موتهاريكا، كسفير مفوض فوق العادة للملك محمد السادس لدى هذا البلد الجنوب إفريقي.
وبهذه المناسبة، نقل العمراني لرئيس مالاوي التحيات الودية للملك محمد السادس وكذا المتمنيات الصادقة للحكومة والشعب المغربيين بالازدهار للشعب المالاوي، مؤكدا على التزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين.
وأشاد العمراني، في حديث للصحافة عقب لقاء الرئيس، بالإصلاحات وبالمسار الديمقراطي في هذه الدولة، مبرزا أن هذه الجهود تدل على النضج والاستقرار اللذين تحققا في ملاوي، موضحا أن المغرب ومالاوي يتقاسمان القيم والانشغالات نفسها والطموح نفسه المتمثل في ازدهار إفريقيا وسعيها قدما نحو المستقبل.
وقال الدبلوماسي المغربي إن الأمر يتعلق بالمبادئ الكبرى لسياسة المملكة الخارجية، "والتي تروم تعزيز عمل أكثر تضافرا وأكثر صلابة، بغية صياغة إجابات مشتركة ومتقاربة تتيح نهوض إفريقيا جديدة تقوم على أساس التضامن، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية المحلية".
وأضاف العمراني أن المغرب ومالاوي "تجمعهما علاقات قوية ، وثيقة ومتميزة"، موضحا أن البلدين شرعا في مرحلة جديدة من علاقتهما، يطبعها الاقتناع الراسخ بضرورة ارتياد آفاق جديدة من أجل بناء شراكة أكبر، غنية في المضمون، وإيجابية في المقاربة، وواعدة في منظوراتها.
وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز دينامية التعاون الإيجابي القائمة بين الرباط وليلونغوي، موردا أن المغرب مرتاح لمستوى الحوار السياسي بين البلدين، منوها بإرادة والتزام المغرب بتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات المشتركة.