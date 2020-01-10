24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/01/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مغربيات بحقول إسبانيا
- السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
- زيارة إلى كنوز الإسلام
- متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير
- شاب يهشم رأس خطيبته ويحاول الانتحار بإفران
الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين (5.00)
الدار البيضاء تعتمد تطبيقا ذكيا لاقتفاء أثر شاحنات جمع النفايات (5.00)
- الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين - (48)
- كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران - (43)
- دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر - (42)
- العثماني يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتوفير حاجيات الماء الشروب - (35)
- عبيابة يطالب حقوقيين بالتفريق بين حرية التعبير وارتكاب جنايات - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
الجمعة 10 يناير 2020 - 13:15
استقبل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الخميس، أحمد رحو، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وسلمه أوراق اعتماده لدى الحلف الأطلسي.
ويقيم المغرب وحلف الناتو تعاونا متعدد الأوجه، وأيضا علاقة متميزة، سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي؛ إذ تعتبر المملكة من أوائل الدول التي شاركت في الحوار المتوسطي الذي أطلقه الحلف منذ عام 1994.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الآلية في تعزيز إنشاء فضاء إقليمي يعمه السلام والأمن، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في حوض البحر الأبيض المتوسط برمته.