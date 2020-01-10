السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"

هسبريس من الرباط

استقبل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الخميس، أحمد رحو، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وسلمه أوراق اعتماده لدى الحلف الأطلسي.

ويقيم المغرب وحلف الناتو تعاونا متعدد الأوجه، وأيضا علاقة متميزة، سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي؛ إذ تعتبر المملكة من أوائل الدول التي شاركت في الحوار المتوسطي الذي أطلقه الحلف منذ عام 1994.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الآلية في تعزيز إنشاء فضاء إقليمي يعمه السلام والأمن، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في حوض البحر الأبيض المتوسط برمته.