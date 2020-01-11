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الرئيسية | سياسة | ‬مجلس المستشارين في عطالة .. تشريع متوقف وغيابات بالجملة

‬مجلس المستشارين في عطالة .. تشريع متوقف وغيابات بالجملة

‬مجلس المستشارين في عطالة .. تشريع متوقف وغيابات بالجملة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 11 يناير 2020 - 13:00

يعيش مجلس المستشارين على وقع فراغ تشريعي غير مسبوق، فمنذ مصادقة الغرفة الثانية على قانون المالية لم يُبرمج المجلس سوى نص تشريعي واحد في إطار قراءة ثانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المستشارين المتغيبين خلال جلسات مساءلة الحكومة الأسبوعية أو في اللجان.

ودفع هذا الوضع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، إلى دق ناقوس الخطر خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، مؤكدا "وجود خلل في عمل المجلس، وهو ما يكرس الانطباع بضعف أداء المؤسسة التشريعية، رغم كون عدد مشاريع القوانين المعروضة حاليا على المسطرة التشريعية بالمجلس محدودا جدا".

وأوضح الشيخي أن اللجان البرلمانية تعيش على وقع "عطالة" تشريعية، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن تٌبادر الفرق إلى التقدم بمقترحات قوانين بلغ عددها إلى حدود اليوم 55 مقترحا، من ضمنها 7 محالة من مجلس النواب، لتبقى رهينة اللجان رغم أن الحكومة تفاعلت مع بعضها بالإيجاب".

وذكرت مصادر من مجلس المستشارين، في حديث مع هسبريس، أنه خلال مناقشة الوزراء مشروع قانون المالية ضمن لجان المجلس سجل حضور مستشار برلماني واحد أو مستشارين اثنين في بعض اللجان، مضيفة أن عدد المستشارين في الجلسات العامة لم يعد يتجاوز 40 برلمانياً من أصل 120 عضواً.

وعاينت هسبريس خلال انعقاد لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، حضور ثلاثة مستشارين لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، قبل أن يلتحق اثنان بعد انطلاق أشغال الاجتماع، في وقت كان وزير العدل محمد بنعبد القادر أول الحاضرين، وهو ما شكل إحراجاً للبرلمانيين.

من جهة ثانية، أضافت مصادر من داخل المجلس، لهسبريس، أن مجلس المستشارين يعيش أيضا على وقع فوضى غياب موظفيه بدون حسيب ولا رقيب، وهو ما دفع رئيسه، حكيم بنشماش، إلى فرض إجراءات جديدة ابتداء من يوم الإثنين 13 يناير المقبل.

وأصدر بنشماش مذكرة إدارية، تتوفر هسبريس على نسخة منها، تُحاصر الموظفين "السلايتية"، ويذكر من خلالها بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الغرفة الثانية، مع الشروع في العمل بالضبط الآلي.

وفرض بنشماش "المدخل المتواجد ببناية المجلس الرئيسية للموظفين العاملين بها، ومدخل الملحقة بالنسبة للعاملين بها".

ووفق المذكرة ذاتها، يتعين على موظفي المستشارين إثبات حضورهم ومغادرتهم مقر عملهم عن طريق "الوسم ببطاقة الحضور الإلكترونية الشخصية المسلمة لهم لهذا الغرض في الجهاز الإلكتروني المتواجد بالمدخلين المذكورين، والذي تم تزويده بكاميرات للمراقبة".

ولمحاربة التسيب في مواقيت العمل، تشدد المذكرة مسطرة الدخول والخروج، وتشير إلى أنه "يتعين على الموظف الذي يغادر مقر عمله أثناء أوقات العمل، لأي سبب من الأسباب الإدارية أو الاجتماعية أو الصحية التي تكتسي طابع الاستعجال، أن يدلي لقسم تدبير الموارد البشرية بترخيص مكتوب من طرف رئيسه المباشر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي السبت 11 يناير 2020 - 13:21
كثرة الأحزاب السياسية والبرلمانيين دون فائدة البرلماني يتغيب لمدة عن جلسات البرلمان مع العلم في أخر الشهر يحصل على الأجرة لا فائدة من هذه الأحزاب الفاسدة المغرب يحتاج إلى حزبين فقط مثل أمريكا لديهم الديمقراطيين و الجمهوريين
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12
2 - مغترب السبت 11 يناير 2020 - 13:21
أصلا مجلس لا دور له المرجو إلغاءه و تقليص عدد النواب ل 100 فقط كفى من تضييع أموال الشعب
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7
3 - صابر السبت 11 يناير 2020 - 13:27
هم قوم اذا حضروا غابوا و اذا تغيبوا حضر مكرهم
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8
4 - عبدالقادر اوحسين السبت 11 يناير 2020 - 13:30
وقد لا يلائم المجتمع حيث فإن من شأن الحكومة ان تفعل ما يحسن من مرتبة المجتع واستقراره
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2
5 - مصطفى السبت 11 يناير 2020 - 13:31
عندما تصبح المؤسسات بدون جدوى فقط اطفاء الشرعية على قوانين وقرارات لا خارج ارادتها وطموحاتها فغيابها او حضورها سيان .فعندما تمرر قوانين ترفضها الأغلبية فلماذا ستحضر الاقلية؟
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3
6 - hajar السبت 11 يناير 2020 - 13:36
اين هي لائحة الغياب أو هي فقط حكر لطلبة التكوين و الكليات حتى في الدروس المسائية و دروس السبت و الاحد لائحة الغياب دائما حاضرة علما أن الطالب أحيانا يكون فعلا في وضع صعب و استحال حضور "مكيعقلوووش عليه" حتى لو هدد بالطرد من عمله.... في زمن أصبحت الدراسة عن بعد متاحة للجميع، من أجل الدبلوم فقط نصبر على الكتير... نحن لسنا بحاجة لمستشارين أشباح بدون ضمير ولا مراعاة
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