تعزيز التعاون الثنائي يجمع المغرب والمملكة المتحدة

هسبريس من الرباط

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات همت جانب التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مع كونور يوريس، وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وقال المسؤول البريطاني، في تصريح للصحافة، عقب المباحثات التي أجراها مع بوريطة، إنه "متأثر" بالتزام المغرب حيال "تطوير وتعزيز" علاقاته الثنائية مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تعكس "العلاقات المتنامية" بين البلدين والأهمية التي توليها حكومة ملكة بريطانيا للعلاقات مع المغرب.

كما أبرز المتحدث، الذي التقى بوريطة خلال أسبوعين فقط قبل بداية أشغال القمة الإفريقية للاستثمار التي ستنعقد في لندن، "الإمكانات التي يتعين استغلالها" في المجال الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة؛ بما يخدم "المصلحة المتبادلة لمواطني كلا البلدين".

وكان المغرب والمملكة المتحدة قد وقّعا، في أكتوبر الماضي بلندن، اتفاق شراكة شاملا يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي.