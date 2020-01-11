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الرئيسية | سياسة | لجنة النموذج التنموي تنصت إلى ممثلي سبعة أحزاب

لجنة النموذج التنموي تنصت إلى ممثلي سبعة أحزاب

لجنة النموذج التنموي تنصت إلى ممثلي سبعة أحزاب
هسبريس - و.م.ع
السبت 11 يناير 2020 - 19:15

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم السبت في الرباط، اجتماعا مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.

وهكذا، استمعت اللجنة لكل من حزب الوسط الاجتماعي ممثلا بأمينه العام حسن مديح، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ممثلا بأمينه العام جمال المنظري، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية ممثلا بأمينه العام مولود موساوي، وحزب الأمل ممثلا بأمينه العام محمد باني، وحزب الديمقراطيين الجدد ممثلا برئيسه محمد ضريف، وحزب العمل ممثلا بأمينه العام محمد الدريسي، وحزب النهضة ممثلا بكاتبه العام سعيد الغنيوي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت أمس الجمعة، لكل من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وممثلي فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتكون من ثلاثة أحزاب يسارية.

كما استمعت اللجنة في بحر الأسبوع الجاري لممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان.

كما استمعت اللجنة لممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وخلال الأسبوع الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عمله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أستاذ السبت 11 يناير 2020 - 19:31
في الدول التي تحترم شعوبها . مثل هذه المشاريع المصيرية يستشار فيها الشعب.
عندما يكون عندك شعب جاهل متخلف فقير مريض جيعان موسخ همه بطنه وفرجه. عندئذ أفعل به ما تشاء.
نستاهلو اللي يجرى فينا.
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2 - وجهة نظر السبت 11 يناير 2020 - 19:43
بدأ اللعب. الأحزاب لا تمثل الشعب والخبراء الاقتصاديون أولى بالاستشارة.
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3 - عبد الوهاب تطوان السبت 11 يناير 2020 - 19:47
في خضم انتخابات 2016-2017 راهنت صديقي على مبلغ 1000درهم مضمونه أننا لن نسمع اسماء هذه الأحزاب 7 و لن نشاهد امنائها الا عند انتخابات 2021 لكن يظهر اني خسرت هذا الرهان. وها أنا اضاعف الرهان 2000 درهم على اساس انهم : لا يتوفرون على أي اقتراح. فمن يراهن؟؟؟؟؟
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4 - الحسين السبت 11 يناير 2020 - 19:56
كثيرا من الباحثين قالوا ان ما يسمى ينموذج تنموي برنامج جاهز نقلته هذه اللجنة من فرنسا. وعملها هو فقط ترجمته إلى اللغة العربية. واما اجتماعات التي تقوم بها هذه اللجنة مع الأحزاب انما المقصود منها ان تقول في آخر المطاف بأنها استشارت الأحزاب في هذا البرنامج لاغير.
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5 - nomade السبت 11 يناير 2020 - 20:00
فاقد الشيء لا يعطيه. الأحزاب السياسية لا تعرف إلا الصراعات، بل المصارعة، من أجل الاستفراد بخيرات البلاد. أما النموذج التنموي، فأنا على يقين أن احزابنا كلها غير قادرة على الإسهام فيه ولو بفقرة. والأولى والافيد للجنة وللبرنامج، هو النزول إلى الميدان والاحتكاك بالمواطن مباشرة، ولو تطلب ذلك وقتا ومالا...
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6 - sedar السبت 11 يناير 2020 - 20:02
لو كانت الأحزاب عندها برامج لما احتجنا إلى مؤسسة تعنى بالنموذج التنموي وعليه فلماذا هذه اللجنة تستشعر أمناء الأحزاب الذين لا يمثلون الشعب ولا رأي لهم في مصير الشعب
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7 - yaaaaaaaaadris السبت 11 يناير 2020 - 20:03
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، النموذج التنموي، مسميات لذر الرماد في العيون و العقول و الضحك على وعي هذا الشعب الميت و المحكور
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8 - مواطن السبت 11 يناير 2020 - 20:04
بدون لف ولا دوران وبدون التقى واجتمع وحاور،ما يحتاجه الشعب هو محاربة الفساد والمفسدين و التعليم الجيد والصحة والشغل والعدل والامن،هذا تعريف بسيط وواضح لما يمكن ان يكون قاطرة التنمية في هذا البلد أما اللجان ووووو،فهي مضيعة للوقت والمال وضياع الأجيال القادمة أما نحن (هزنا الما وصربنا الضو)،يتشاورون مع من نهب واكل وسرق ميزانية الشعب،يتشاورون مع الأحزاب التي لا تعرف هموم الشعب سوى مصالحهم وكأن ما يحتاجه هذا البلد خفي عليهم.سبحان الله.
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