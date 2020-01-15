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كُتّاب وآراء
بوطيب يتحدى مرشحين لأمانة الأصالة والمعاصرة
أورد عبدالسلام بوطيب، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق للجنة الوثيقة السياسية – تيار الشرعية، أن اسمه أقحم مرارا في مقلات "صحافية" حول موضوع التنافس على الأمانة العامة لـ"البام".
وقال بوطيب: "إلى حدود الآن الأمر إشاعة؛ لكنني سأفكر جديا في الترشح إذا ما رأيت إمكانية أن يقف أمامي مرشح (أو مرشحة) يمكن أن يواجهني أمام المنتسبين للحزب وأمام المغاربة قاطبة ليدافع كل واحد منا عن ترشحه لقيادة هذا الحزب الاستثنائي، ويبين ماهيته وأسباب وجوده من الأساس: من نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف يمكن للحزب المساهمة في تقدم المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية التي تحفظ كرامة المواطنين، وتسهل عيشهم، وتضمن لهم عدلا وصحة وتعليما بالجودة الضرورية؟".
وختم بوطيب توضيحه بالقول: "بدون هذا لا معنى لأي تسابق نحو كرسي الأمانة العامة للحزب. عاش الوطن، عاش حزبنا حزب الإنصاف والمصالحة".