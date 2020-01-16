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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يثمن حصيلة التعاون مع البنك الدولي‎

مجلس النواب يثمن حصيلة التعاون مع البنك الدولي‎

مجلس النواب يثمن حصيلة التعاون مع البنك الدولي‎
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 18:31

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مدير مكتب البنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا، جيسكو هينتشيل، حيث ثمن حصيلة التعاون بين مجلس النواب والبنك الدولي.

وأشاد المالكي، حسب بلاغ لمجلس النواب، توصلت به هسبريس، بالتقارير التي يصدرها البنك حول الوضعية الاقتصادية لمختلف دول العالم، موضحا أن المغرب على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي ينتهجها، يسعى إلى تنويع اقتصاده وتطوير صناعاته بما يساعد على الحد من تأثير التساقطات المطرية على الفلاحة وعلى الناتج الوطني الإجمالي.

وأعرب المالكي عن حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون مع البنك الدولي، سواء فيما يتعلق بدعم أشغال اللجان النيابية أو دعم قدرات المجلس في ممارسة مختلف صلاحياته.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب أن دستور 2011 أعطى صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية، وعزز من صلاحياتها في مجال مراقبة العمل الحكومي على الخصوص.

من جهته، شدد هينتشيل على أن البنك الدولي يعتبر البرلمانات شريكا في أساسيا في البرامج التنموية، وأضاف: "نسعى إلى بناء تعاون وثيق مع مجلس النواب باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في المملكة المغربية".

وعبّر مدير مكتب البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال اإفريقيا عن استعداد البنك الدوالي تقديم الخبرة والاستشارة لمجلس النواب ومواكبته في مختلف الأوراش الإصلاحية.

وقد اتفق الطرفان على إعداد خارطة طريق للمشاريع المشتركة، التي سيتم العمل على إخراجها خلال الفترة المقبلة.

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