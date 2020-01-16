المالكي يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية‎

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية-المغربية بمجلس النواب بالمكسيك، كارمن باوتيستا بيلايز، والتي تقوم حاليا بزيارة عمل وصداقة للمغرب على رأس وفد هام.

في مستهل هذا اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب هذه الزيارة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين المغرب والمكسيك، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس، توصلت به هسبريس.

وأوضح المالكي أن البلدين يتقاسمان إرث حضارة الأندلس، وتعرف علاقاتهما الثنائية تطورا نوعيا منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للمكسيك سنة 2004، وزيارة رئيس المكسيك للمغرب في السنة الموالية، وأضاف: "هناك اهتمام متزايد ومتبادل بما يجري في كلا البلدين".

وسجل كبير نواب الأمة تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية الحيوية، مشيرا على سبيل المثال إلى موضوع الهجرة والتقلبات المناخية، وقال: "المغرب ينهج سياسة ذات بعد إنساني في مجال الهجرة، وهو في طليعة البلدان التي تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية".

وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، شدد رئيس مجلس النواب على أن "العالم اليوم يعتبر الأمن والاستقرار من أبرز الأولويات، وأن فترة الحرب الباردة التي تم خلالها اصطناع النزاع حول الصحراء المغربية قد انتهت منذ فترة طويلة".

وذكر في السياق ذاته بالقرارات الدولية في الموضوع واقتراح المغرب الحكم الذاتي كحل واقعي ذي مصداقية لتجاوز انسداد جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، لافتا إلى أن عددا متزايدا من دول أمريكا الوسطى والجنوبية والكارايبي وإفريقيا وباقي دول العالم أصبحت تساند الموقف المغربي بعدما تعرفت على تفاصيل الملف وحقيقة الأوضاع بالمنطقة.

وعلى الصعيد البرلماني، وجّه رئس مجلس النواب دعوة إلى رئيسة مجلس النواب بالمكسيك من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب؛ ستشكل مناسبة لمأسسة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى فضاء أرحب من التعاون والتشاور.

من جهتها، أكدت بيلايز أن العلاقات بين البلدين "تمر بمرحلة مهمة جدا"، مثمنة مشاركة رئيس مجلس النواب، سنة 2018، بتعليمات من الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقالت: "نطمح إلى تقوية العلاقات بين البلدين، ونعتبر المغرب بوابة إفريقيا، وهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من المغرب"، ودعت إلى تكثيف التعاون البرلماني بين المجلسين، وأضافت "هذا اللقاء هو بداية فقط وعندنا إرادة قوية لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه، أكد ألفريدو بيمات بانويلوس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المكسيكي عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية-المغربية، أن مقترح الحكم الذاتي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء "مقترح حكيم"، مثمنا مساعي المغرب في إيجاد حل سلمي متوافق عليه.

وأعرب المتحدث عن تقديره لريادة الملك محمد السادس، "والتي ساهمت في تغيير العديد من الدول لموقفها إزاء قضية الصحراء".