قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون

هسبريس - حارث بنوالي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن جمهورية غينيا كوناكري ستفتتح، بعد زوال غد الجمعة، أول قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيحل وفد دبلوماسي غيني، غدا الجمعة، بمدينة الداخلة يترأسه وزير خارجية غينيا كوناكري مامادي توري، مرفوقا بنظيره المغربي ناصر بوريطة، لتدشين مقر القنصلية بالداخلة.

كما علمت هسبريس، من المصادر نفسها، أن مدينة العيون هي الأخرى من المنتظر أن تفتتح بها جمهورية الغابون قنصليةً لها غدا الجمعة.

وتعد هذه الخطوات الدبلوماسية، التي تعيشها الأقاليم الجنوبية، بمثابة اعتراف الدول الإفريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وخلال الأيام الماضية افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة وغامبيا قنصليتين لهما بالأقاليم الجنوبية، فيما افتتحت الكوت ديفوار قنصلية شرفية لها في 26 يونيو الماضي بالعيون.

ويستجيب افتتاح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية للمعايير والممارسات الديبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963، كما يعد اختراقا للدبلوماسية الإقليمية، عندما تؤكد البلدان رسميا حق المغرب المعترف به في الصحراء.