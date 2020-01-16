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كُتّاب وآراء
قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن جمهورية غينيا كوناكري ستفتتح، بعد زوال غد الجمعة، أول قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيحل وفد دبلوماسي غيني، غدا الجمعة، بمدينة الداخلة يترأسه وزير خارجية غينيا كوناكري مامادي توري، مرفوقا بنظيره المغربي ناصر بوريطة، لتدشين مقر القنصلية بالداخلة.
كما علمت هسبريس، من المصادر نفسها، أن مدينة العيون هي الأخرى من المنتظر أن تفتتح بها جمهورية الغابون قنصليةً لها غدا الجمعة.
وتعد هذه الخطوات الدبلوماسية، التي تعيشها الأقاليم الجنوبية، بمثابة اعتراف الدول الإفريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وخلال الأيام الماضية افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة وغامبيا قنصليتين لهما بالأقاليم الجنوبية، فيما افتتحت الكوت ديفوار قنصلية شرفية لها في 26 يونيو الماضي بالعيون.
ويستجيب افتتاح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية للمعايير والممارسات الديبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963، كما يعد اختراقا للدبلوماسية الإقليمية، عندما تؤكد البلدان رسميا حق المغرب المعترف به في الصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الله اعيونك
و موتو بسمكم يا اعداء المغرب
المغرب يمارس سيادته على اراضيه و الجزائر حامية فيها البيضة.
السؤال الذي يجب على احد العقلاء طرحه في الجزائر هو....وحنا مااااالنا و مال هادشي..ياك نتوما يا نظام يا فاسد تتغنون بأن الجزائر لا علاقة لها بمشكل الصحراء و ان النزاع بين المغرب و البوليزاريو فقط....اذا لماذا تنددون و تصدرون بيانات تافهة....
هل حان الوقت لتفضحوا انفسكم للعالم وتظهروا انكم انتم هم البوليزاريو و البوليزاريو هم انتم...؟؟؟
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بشوية بشوية تيحمل الواد
خليهم يقولو لا توجد دولة تعترف بمغربية الصحراء