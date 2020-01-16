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الرئيسية | سياسة | قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون

قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون

قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون
هسبريس - حارث بنوالي
الخميس 16 يناير 2020 - 15:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن جمهورية غينيا كوناكري ستفتتح، بعد زوال غد الجمعة، أول قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيحل وفد دبلوماسي غيني، غدا الجمعة، بمدينة الداخلة يترأسه وزير خارجية غينيا كوناكري مامادي توري، مرفوقا بنظيره المغربي ناصر بوريطة، لتدشين مقر القنصلية بالداخلة.

كما علمت هسبريس، من المصادر نفسها، أن مدينة العيون هي الأخرى من المنتظر أن تفتتح بها جمهورية الغابون قنصليةً لها غدا الجمعة.

وتعد هذه الخطوات الدبلوماسية، التي تعيشها الأقاليم الجنوبية، بمثابة اعتراف الدول الإفريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وخلال الأيام الماضية افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة وغامبيا قنصليتين لهما بالأقاليم الجنوبية، فيما افتتحت الكوت ديفوار قنصلية شرفية لها في 26 يونيو الماضي بالعيون.

ويستجيب افتتاح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية للمعايير والممارسات الديبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963، كما يعد اختراقا للدبلوماسية الإقليمية، عندما تؤكد البلدان رسميا حق المغرب المعترف به في الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - شفيق بن المختار الخميس 16 يناير 2020 - 15:07
ضربة موجعة لنظام الكابرانات و ربيبتها الجبهة الانفصالية
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98
2 - awra الخميس 16 يناير 2020 - 15:09
ناصر بوريطة الرجل المناسب في المكان المناسب ... نتمنى نقل نهائي البطولة العربية الى العيون خاصة و ان نهائي سيكون بين رجاء و اسفي ان شاء الله و يحمل اسم الملك محمد سادس سيحمل رسائل كثيرة .. يارب نهائي مغربي خالص في مدينة العيون المغربية و لا عزاء للحاقدين
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91
3 - محمد الخميس 16 يناير 2020 - 15:09
يا الحاقدين على المغرب يا اعجداء المغرب واجرته من الضرائب . تفرقون . يا اعداء اهمتوا بشؤونكم الداخلية .انصحكم ان تدرسوا في الجامعات البلدان الاخرى .ما زلتم تعيشون ايام سيتنيات وسبعينيات من الفرن الماضي فيقوا .اوغندا مرت مرحلة خطيرة ومع دالك نسووا ماضيهم المحزن .انتم ستعيشون دائما على الماضي .لمادا بلدك يستعرض العضلات قلنا القايد الصالج وخرجنا شقرنيحة وقالها بصراحة عدونا المغرب .هل بلدان اخرى ليس لها القوى العسكرية وليس فيه رجال .اتقوا الله . نحن في الحرب المعروفين . العدو امامكم والصحراء ورائكم الى قعر داركم هده المرة والله لن نرجع من تندوف المحتلة .اتقوا الله في المغرب .اتركوا الاسد يتحضر قبل ان يعود الى الغابة ويحلف ان لا يرجع الى التحضر
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54
4 - Khalid 294904 الخميس 16 يناير 2020 - 15:09
جيد جدا و لكن نحن نريد قنصلية فرنسية في العيون و الداخلة و من بعدها بريطانية ثم صينية ... ثم رصاصة الرحمة للإنفصاليين الخونة بقنصلية أمريكية في قلب الصحراء المغربية ...
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76
5 - PROF الخميس 16 يناير 2020 - 15:09
tout ira parfaitement bien si on se débarasse de ce casse-tete algerien....
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30
6 - عبد الحق الخميس 16 يناير 2020 - 15:12
خطة جد جد جد دكية,نتمنى المزيد مادمنا نمارس حقنا الشرعي فوق اراضينا الشرعية,ونرجوا من جميع الدول الصديقة ان تحدوا حدو هذه الدول الإفريقية
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45
7 - عبد الوهاب تطوان الخميس 16 يناير 2020 - 15:13
الله ينصر الحق...ولتشرب الجزائر من ماء الابيض المتوسط. اما ماء المحيط فلن تصل إليه لترتوي منه. تحية خالصة لدبلوماسية المغرب التي أظهرت حنة يديها. موتوا بالفقصة أ البوليساريو .
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49
8 - Aziz1 الخميس 16 يناير 2020 - 15:13
بغيت نعرف فين كااااان سي ناصر بوريطة من ايام زمان. الرجل نعم الرجل ونعم الدبلوماسية المحنكة.
الله اعيونك
و موتو بسمكم يا اعداء المغرب
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46
9 - Mosi الخميس 16 يناير 2020 - 15:13
سيقفز النظام الجزائري الفاسد من جديد ليندد و يعبر عن غضبه...وهذا ما يسمى بالدارجة المغربية..الدجاجة تبيض و الفروج يقاقي.
المغرب يمارس سيادته على اراضيه و الجزائر حامية فيها البيضة.
السؤال الذي يجب على احد العقلاء طرحه في الجزائر هو....وحنا مااااالنا و مال هادشي..ياك نتوما يا نظام يا فاسد تتغنون بأن الجزائر لا علاقة لها بمشكل الصحراء و ان النزاع بين المغرب و البوليزاريو فقط....اذا لماذا تنددون و تصدرون بيانات تافهة....
هل حان الوقت لتفضحوا انفسكم للعالم وتظهروا انكم انتم هم البوليزاريو و البوليزاريو هم انتم...؟؟؟
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49
10 - AHMED الخميس 16 يناير 2020 - 15:14
دولة الغابون تعيش أزمة سياسية و اقتصادية دفعت بها إلى قرار غلق العديد من سفاراتها في الخارج مثلما صرح بذلك وزير خارجيتها ألان كلود بيلباي نزي يوم الثامن من يناير. فكيف تفتتح قنصلية لها في أقاليمنا الجنوبية التي لا مصالح لها فيها. فهل من جواب؟
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-57
11 - متتبع من المغرب الخميس 16 يناير 2020 - 15:14
الافتتاح الجديد لقنصلية غينيا يعد لكمة جديدة للبوليساريو من طرف الديبلوماسية المغربية نتمنى مزيدا من اللكمات حتى الضربة القاضية وذلك بافتتاحيات لقنصليات إفريقية أخرى ان شاء الله.
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33
12 - عبدالله الخميس 16 يناير 2020 - 15:14
ان شاء الله حتى الاتحاد الافريقي سيكون بالمغرب و لم لا في مدينة بالصحراء المغربية
بشوية بشوية تيحمل الواد
خليهم يقولو لا توجد دولة تعترف بمغربية الصحراء
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