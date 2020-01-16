مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه تم على صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، تعيين عبد العزيز بوسرارف، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.

وتم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك)، تعيين عبد الله المهبول، رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل.