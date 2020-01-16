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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 16:20

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه تم على صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، تعيين عبد العزيز بوسرارف، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.

وتم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك)، تعيين عبد الله المهبول، رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Chaiba net الخميس 16 يناير 2020 - 17:12
هذا ما نقرأه و نكرره طيلة عشر سنوات مصادقة الحكومة على تعيينات بمناصب عليا. فعلا المناصب العليا تبدو شاغرة و لا تصدر ما يفيد. علما بان جميع القطاعات مضطربة و في غلو لا يعلمه الا الله. ترى متى سيفرج عن المناصب دون العليا ؟
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2 - مرتن بري دو كيس الخميس 16 يناير 2020 - 17:12
هذ المناصب العليا كاع مبغاتش تتقاضى....؟!..والمناصب الصغرى التي يعيشون بها عائلات كبار ..عائلات فقيرا تنتظر وظيفة بالفين وخمسمائة درهم ...ممنوع...الوظيفة العمومية بلعات.. او فرمات امادام.....غير على الصغار..اما الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون...les postes budgétaire كاين الخير وبالزايد......الله يهديكم على الشعب المزلوط.الفقير.المهمش....ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.......
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