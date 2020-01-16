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الرئيسية | سياسة | الملك يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس التونسي

الملك يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس التونسي

الملك يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس التونسي
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 19:11

أفاد بلاغ من الديوان الملكي بأن الملك محمد السادس، أجرى يومه الخميس، مباحثات هاتفية مع قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

"وشكلت هذه المباحثات، التي جاءت بمبادرة من الملك، مناسبة للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين المغاربيين الشقيقين، والاتفاق على تبادل الزيارات، قريبا، بين قائدي البلدين" وفق ذات المصدر.

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