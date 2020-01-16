الحبيب المالكي يتباحث مع وزير الخارجية اليوناني

هسبريس من الرباط

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع نيكولاوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

وحسب بلاغ صحافي لمجلس النواب فقد ثمن المالكي في مباحثاته مع ضيفه "العلاقات الإيجابية والمنتظمة التي تجمع البلدين"، مشيراً إلى أن "المغرب واليونان يتقاسمان القيم ذاتها المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان واستحضار البعد الإنساني في التعاطي مع ظاهرة الهجرة".

وأوضح المالكي أن "المغرب ينهج سياسة للهجرة تحفظ كرامة المهاجرين وتسعى إلى إدماجهم بطريقة تدريجية في المجتمع المغربي".

وفي ما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد المالكي أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يرجع إلى فترة الحرب الباردة، ويعرقل طموحات شعوب المنطقة في الوحدة والاندماج، مذكراً بمبادرة الملك محمد السادس فتح حوار مع الجزائر دون شروط مسبقة لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وبناء الاتحاد المغاربي.

وعلى الصعيد البرلماني، أبرز رئيس مجلس النواب أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات الثنائية، داعياً إلى مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وإعطاء مزيد من الدينامية لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين.

من جهته، أشاد وزير الخارجية اليوناني بمقاربة المملكة المغربية في معالجة ظاهرة الهجرة، وقال إن "المغرب يحترم كرامة المهاجرين ويعالج هذه الظاهرة ببعد إنساني دون أن يطلب مقابلا لما يقوم به".

وثمن نيكولاوس ديندياس جهود المملكة المغربية في حل الأزمة الليبية، التي توجت بتوقيع كافة الأطراف على "اتفاقية الصخيرات"، داعياً إلى إشراك المغرب في المبادرات الدولية والأممية للتعاطي مع هذا الملف.

كما نقل وزير الخارجية اليوناني دعوة موجهة من قبل رئيس برلمان اليونان إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل القيام بزيارة عمل لليونان ستشكل مناسبة لتوطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وتبادل الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول عدد من المواضيع، تتعلق بالأوضاع الإقليمية بالمنطقة، وسبل تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.