24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة (5.00)

  2. "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)

  3. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  4. صندوق التقاعد (5.00)

  5. حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء

البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء

البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 20 يناير 2020 - 16:00

مُراهنًا على آخرِ أوراق العقابِ، التجأ إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهةِ "البُوليسَاريو"، إلى مُوسى فيكي، المُفوض الإفريقي، من أجل "وقف افتتاح العديد من البلدان لقُنصلياتها بالجنوب المغربي"، مُعتبرا "الأمر خرقا لمبادئ الوحدة الإفريقية، وانتهاكا لالتزامات هذه الدول للقانون الأسَاسي للاتحاد القاري وقراراته"، مُتوعدا بـ"الرد على هذه الإجراءات في القريب".

الجبهة، التي تجرب الضغط إفريقيا هذه المرة، أوضحت، من خلال رسالتها، أنها "ستدافع عن نفسها، وفق ما يكفله القانون التأسيسي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية"، مُعلنة بذلك فتح جبهة جديدة مع بلدان الكوت ديفوار وجزر القمر وغامبيا وغينيا والغابون داخل ردهات الاتحاد الإفريقي.

وإلى جانب تحركات "البوليساريو"، من المرتقب أن تباشر الجزائر مسلسل تنسيقها مع "الحلفاء" بعد أن عَبرت هي الأخرى عن رفضها لخطوات الدول؛ وهو ما ينذر بتوالي المواجهات في مختلف أجهزة الاتحاد مستقبلا، خصوصا أن القنصليات الجديدة تشهر اتفاقية فيينا لسنة 1963 دليلا قانونيا على سلامة الإجراءات الدبلوماسية الجديدة.

خالد الشكراوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن "البوليساريو" "دائمة التحرك، سواء تعلق الأمر بافتتاح قنصليات في المناطق الجنوبية أو بدونه. والدليل هو أن بطولة في كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون خلقت زوبعة من المشاكل"، مسجلا أن "افتتاح القنصليات مسألة سيادية للدول؛ ومن بينها المغرب، الذي يمارس صلاحياته على مجاله الترابي".

وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الدولي يوضح أن المغرب هو المسؤول إداريا على المناطق الصحراوية، بغض النظر عن المشاكل الحاصلة مع جبهة "البوليساريو""، مؤكدا أن ذلك "يمنحه الحق في تدبيره، لضمان مرور سليم لجميع المواطنين من مختلف الجنسيات، كما أنه هو المعني بسلامة الحركة التجارية بها".

وبخصوص دلالات الافتتاح، قال الأستاذ الجامعي: "رمزيا تؤكد على مناصرتها للطرح المغربي"، مسجلا في سياق آخر أن "الدول من حقها اختيار المدن التي تفتتح بها قنصلياتها؛ فبعضها يتوفر عليها بوجدة وفاس وأكادير، بالنظر إلى ارتباطها بهذه المدن أكثر"، وزاد: "المسافة بين الرباط والداخلة طويلة، وهذه الدول اختصرت الكثير من التنقلات على مواطنيها".

وأكمل المتحدث أن "مراسلة الاتحاد الإفريقي من المحتمل أن تفتح نقاشا؛ لكن من الصعب حده على المستوى القانوني، بحكم أن المشكل مطروح أمام الأمم المتحدة، وليس المنظمة القارية"، مؤكدا "استحالة تدخله في مثل هذه القضايا، باعتبار الدول التي افتتحت قنصلياتها إفريقية أيضا"، مطالبا "الدبلوماسية المغربية بمزيد من العمل داخل أجهزة الاتحاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عمرو حوتي الاثنين 20 يناير 2020 - 16:05
البوليساريو حمقاء والذين يدعمونها أكثر حماقة والصحراء في مغربيتها تستمتع بخيراتها وتبقى البوليساريو تنبح حتى تصاب بمرض السعر فيقتلها من يدعمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - بنت الخاوية الشمة والنيف الاثنين 20 يناير 2020 - 16:10
القنصليات فتحت باوامر ابو مجلس الامن الذي هو ترامب نفسه. سنفتح المزيد والمزيد من القنصليات وعليك بمراسلة الكائنات الفضائية من خارج الارض لان من في الداخل لن يستمع الى نهيقك انت وتابعك اليهودي تبوون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - محمد من طنجة الاثنين 20 يناير 2020 - 16:14
على الديبلوماسية المغربية ان تتحرك لجعل جميع الدول التي تسانذ المغرب في فتح بعاتها الديبلوماسية في مدن الصحراء
تشمل جميع الدول التي تعترف بمغربية الصحراء مثل فرنسا ودول الخليج وغيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - بوراس الاثنين 20 يناير 2020 - 16:17
أدعوكم لأحسن من ذلك
أدعوا أصدقاءكم أن يفتحوا قنصليات عندكم في تندوف
و أنظروا ماهم فاعلون و الله لن تروا إلى استهزاءا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - جمال الاثنين 20 يناير 2020 - 16:18
الجبهة البوليزاريو الجزائرية تدخل في سوق راسها المغرب حر في اي مدينة يفتح القنصلية سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق. وسيروا فتحوا القنصلية في جنوب افريقيا أو فيفنزويلا أو في المريخ أو في الجزائر اتركوا المغرب ! المغرب في صحرائه والصحراء في المغرب و نتمنى من المدن الجنوبية أن تكون لها تمثيل كروي في القسم الأول تشارك في البطولة الاحترافية وفي البطولة القارية ونرى فرق هنا وهناك في ربوع المملكة. هذا وعلى الجامعة المغربية أن تشجع الفرق الجنوبية للمملكة للصعود للقسم الأول لكي البوليزاريو ضرب راسها في الحائط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - كبور الاثنين 20 يناير 2020 - 16:19
على المغرب أن يسأل منظمة الإتحاد الإفريقي إذا استنكرت حق الدول الإفريقية في الإعتراف بمغربية الصحراء من أعطى البعض الحق في الإعتراف بجمهورية وهمية لا تعترف بها الأمم المتحدة ؟ ومن أعطاهم حق تبادل السفارات مع هذا الكيان اللقيط الذي لا وجود له إلا على التراب الجزائري ؟ ومن أعطاها أصلا عضوية هذا الإتحاد وهي مجرد جبهة مصنطحة ؟ إما أن تتصرف كل الدول حسب قناعاتها وتتحسر الخرائر في صمت وإما أن نغلق هذه التمثيليات على أن يصحح الإتحاد الإفريقي خطأه ويعيد البوزبال إلى حجمها الحقيقي كجماعة مسلحة ويرفع عنها صفة الدولة ويسحب عضويتها في انتظار حسم مجلس الأمن في نزاع المغرب مع عصابة الانفصاليين المصنوعة والمدعمة من جيران السوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - السميدع قاهر الحالمين بالاطلسي الاثنين 20 يناير 2020 - 16:20
الراي لاخواننا في الجنوب الصحراوي مثله مثل راي الصحراويين المغاربة في فكيك و الراشدية و الريصاني و بوعرفة كلهم صحراويون يحبون وطنهم و اما فرية الشعب الصحراوي لا اساس لها من الصحة و ابناء الجنوب المغربي الصحراوي اغلبية تعيش تحت راية بلادهم المغرب و يمارسون حياتهم الطبيعية و يتداواون الدرهم المغربي اما شرذمة الضلال اغلبيتها جزائرية و موريطانية لا علاقة لها بارضنا و صحرائنا و اتعجب باسم من يتكلمون هؤلاء القوم لانهم شرذمة و يعملون في مقاولة جزائرية لقطع الطرق و بيع المخذرات و تجارة البشر و لا علاقة لهم بالمغرب و متى كانت شرذيمة تتكلم باسم الااغلبية التي تتبرء منها ؟ سبحان الله مول المليح باع و راح و الجزائر تدبر محاينها مع لقيطها تبيعو او تقتلو قبل ما يصفيها راه تغول عليها بزاف رجع هو اللي يحكمها .
Plak stop atlantic contre alkheriens et bouzebale jusqu a yawmi alkiyamah ni cote ni sardines
و هو قسم امام الله الى يوم الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.