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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يدرس قوانين مهن القبالة والتمريض

مجلس الحكومة يدرس قوانين مهن القبالة والتمريض

مجلس الحكومة يدرس قوانين مهن القبالة والتمريض
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 01:32

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس بالمناسبة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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