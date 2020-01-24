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الرئيسية | سياسة | المغرب وأمريكا اللاتينية .. تراجع اليسار يقلص "نفوذ البوليساريو"

المغرب وأمريكا اللاتينية .. تراجع اليسار يقلص "نفوذ البوليساريو"

المغرب وأمريكا اللاتينية .. تراجع اليسار يقلص "نفوذ البوليساريو"
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 24 يناير 2020 - 15:20

أسفر صعود الأحزاب اليمينية في دول أمريكا اللاتينية عن إعادة تقييمها للعلاقات الدبلوماسية التي تربطها بجبهة "البوليساريو"، تبعاً للأحداث السياسية التي وسمت قارة أمريكا الجنوبية، فتراجعت بذلك أسهم التنظيمات اليسارية في بورصة الانتخابات لينْحسر معها النفوذ الذي ظلّت الجبهة تتمتع به في "عمقها الاستراتيجي".

ولم يكن تعليق اعتراف بوليفيا بجبهة "البوليساريو" قراراً فجائيا لـ "الخارجية المغربية" التي حركت آلتها الدبلوماسية تجاه أمريكا اللاتينية طوال الآونة الأخيرة، على خلفية الأزمات التي شهدتها دول "الاتحاد البوليفاري لشعوب القارة الأمريكية"، حيث ظلّت تترقب ما ستُسفر عنه التطورات الواقعة في كل من بوليفيا والأوروغواي ونيكاراغوا وفنزويلا.

ويبدو أن المغرب سيُوجه أنظاره صوب الأوروغواي في المرحلة اللاحقة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الجديد إعادة النظر في جميع التموقعات الدبلوماسية التي نهجها حزب "الجبهة الموسعة" الذي حكم البلاد لمدة 15 سنة، حيث أصبحت العلاقات مع "البوليساريو" محل تقدير سياسي من لدن حزب اليمين الوسط.

في هذا الصدد، قال نوفل البعمري، باحث في العلاقات الدولية متتبع لخيوط قضية الصحراء، إن "أمريكا اللاتينية تعيش، منذ ثلاث سنوات، على وقع تغييرات سياسية داخلية عميقة، تتميز بتراجع وانهيار أحزاب اليسار الراديكالي التي كانت تحكم بهذه البلدان، ما انعكس على موقفها الداعم للأطروحة الانفصالية".

وأضاف البعمري، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك سلسلة من التغييرات تتم بضغط من الشارع اللاتيني الذي وجد نفسه أمام تكرار لتجربة الاستبداد العسكري التي عاشها في السبعينات، لكن تمت بطريقة أخرى تحت شعارات مُتياسِرة".

وأوضح الخبير في ملف الصحراء أن "تلك التطورات السياسية نتج عنها انهيار هذه التجارب اليسارية، مقابل صعود أحزاب وسط أو يمين وسط، بوصفها تميل أكثر نحو بناء علاقات دولية تراعي مصالح شعوبها، ولا تنساق مع دعايات وأطروحات الكيان الوهمي".

وعن أسس المنطق السياسي الذي يحكم التوجه الجديد لدى أحزاب اليمين، قال البعمري إن "هذه الأحزاب خلصت إلى أن الكيان الوهمي مجرد تنظيم ميلشياتي لا يمكن أن يكون دولة، ولا يتوفر أيضا على الشروط القانونية ليُصنف على أساس دولة".

ويرى المتحدث أن "مواقف هذه الدول بصيغتها الديمقراطية الجديدة تعكس ميلاً إلى الإقرار بالشرعية الدولية، باعتبار أن النزاعات تُحل داخل الأمم المتحدة ووفقا للمعايير التي وضعتها في قراراتها الأممية"، مشيرا إلى وجود "اتجاه نحو دعم الحكم الذاتي بوصفه الحل السياسي الذي يستجيب لما قررته الأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - sororo الجمعة 24 يناير 2020 - 15:39
الحمد الله جميع الدول التي دعمت بوليزاريو ستقسم و ستعيش الحرب الاهلية من سوريا الى ليبيا الى فنزويلا وصولا الى دولة الفقاقير ان شاء الله . ان ينصركم الله فلا غالب لكم اللهم ارينا فيهم برهانك و استجب لدعوات كل عائلات الجنود الدين سقطو و انتصارا للحق و الظلم الدي تعرضنا له من طرفعهم لانهم سبب فقرنا الاول حيث ان الصحراء كانت تاكل 5 مليون دولار يوميا طيلة 20 سنة .. كانت ستدهب للتنمية و نلتحق بركب دول المنطلقة حينها ايام 70 و 80 وكان الناس في طوابير طويلة من اجل رغيف خبز و قتل الكتير من ناس من اجل الاحتجاجات الاجتماعية التي ترتبت عنها بينما كن نعاني نحن المغاربة كان الجزائرييون و سوريون و ليبيوون يعيشون السعادة و يحتسي مسووليهم الخمر و ينتظرون اخبار الجنود الدين ماتو و ان كان نصرهم قد اقترب لكن هيهات تم هيهات ان الله يمهل و لا يهمل
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10
2 - حاميدو الجمعة 24 يناير 2020 - 15:42
تراجع اليسار في أمريكا اللا تنية يقلص نفوذ الجزائر لأن البوليساريو ماهي إلا عصابة من اللصوص وقطاع الطرق.
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17
3 - adil الجمعة 24 يناير 2020 - 15:42
ا لبيان الذي خرجت به الوزارة الخارجية الجزائرية في فتح قنصليات الدول الافريقية في جنوب المغرب ,يعتبر هذا البيان دليل واضح بتورط الجزائر كطرف رئيسي في مشكل الصحراء المغربية, فعلى المغرب ان يقدم شكاية مستعجلة الى المجلس الامن الدولي ويرفع دعوة قضائية الى محكمة الدولية لتورط الجزائر في مشكل الصحراء, وتقديم شكاية الى الاتحاد الافريقي لمحاسبة الجزائر او طردها من الاتحاد لتدخلها في شؤون الداخلية لليبيا والمغرب,
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12
4 - hobal الجمعة 24 يناير 2020 - 15:47
هذا كان وقوعه حتمي بعد انهيار الشيوعية واستعبادها للانسان
التغيير كان بطيئ لاكن اتى اكله
بعد 50 سنة لم تبقى في امريكا التنية فكرة تتبنى الشيوعية
وهذه الدول سيزدهر اقتصادها وتتقدم في جيع المجالات
هناك دول عربية ما زالت تتبنى الشيوعية وتحولت الى عبد لروسيا
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7
5 - امير الشعراء الجمعة 24 يناير 2020 - 15:47
متى يدرك مغاربة المغرب الاوسط المنفصل عن المغرب انه لا يصح الا الصحيح
متى يخرج المهلوسون من اوهامهم واحلامهم
متى يدركون ان المغرب ماض في استرجاع اراضيه شبرا شبرا
متى يدركون انهم مغاربة منفصلون عن وطنهم الام العريق بعد مجيء الاتراك والفرنسيس
وان العودة لا محالة هي المستقبل
ولا مستقبل للدولة المارقة بلا نفط او غاز
متى يدرك مغاربة المغرب الاوسط ان عدوهم الحقيقي هو الحركي خليفة المستعمر

الا يدرك الحركي ان مصيره هو التبخر مثل المقابير الثلاث القذافي بومدين وسطالين

يقول الشاعر:
ولا يدرك المجنون بعض صوابه...
اذا ظل هاربا بعيدا عن العقل.

اتشري من فضلك هسبريس لعل مغاربة المغرب الاوسط يكفوا عن طعن وطنهم الام وتوجيه حرابهم لعدوهم الحقيقي الحركي وما ادراك ما الحركي
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9
6 - أي نفوذ الجمعة 24 يناير 2020 - 15:47
نفوذ !!! عن أين نفوذ سنتحدث ...!! ليسو أكثر من رباعة ديال السماسرة ديال الجنرالات ... أو مساليين بأسلحة سوفياتية مهترئة ...
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10
7 - هشام هشام الجمعة 24 يناير 2020 - 16:06
جنوب افريقيا وفزويلا الاراكواي بوليفيا كوستاريكا هذه الدول صوتت بقوة لصالح قرار تقسيم فلسطين وإنشاء دولة لليهود أيام كانت الأمم المتحدة تتكون من 57 دولة هل تتناقد هذه الدول مع نفسها حينما تدعي مساندة الحركات التحررية تترك الاستعمار الحقيقي بفلطسين وتنتقد المغرب على استكمال وحدته الترابية يجب على المغرب تدكير جنوب إفريقيا بموقفها من القضية الفلسطينية الموسوم بالعار ويستعد لمساندة الزنوج على استرجاع السيادة على أرضهم المستعمرة من طرف المستوطنين الإنجليز
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-1
8 - Hassan الجمعة 24 يناير 2020 - 16:09
اصدقاء بوتفليقة يراجعون السياسة الممنهجة في قضية الصحراء المغربية و يتسنو من تبون ضخ الدولارات من اموال الشعب اضن انه حان للعبة ان تنتهي لانها عسكريا منتهية مند 1975 اما ماتبقى فهو القول والكلام والرد عليه
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