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البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬

البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:35

تحت تصفيقات حارة، صادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية"، مبرزاً أنّ "المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية".

السّبب الأول، الذي قدّمه الوزير المغربي أمام النواب، متعلّق بتجاوز الفراغ التشريعي المتعلّق بترسيم الحدود، حيث أكّد بوريطة أنّ "تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء".

أما السّبب الثاني، فيرتبطُ، حسب بوريطة، بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، حيثُ إنّ هذه المنظومة تعود إلى سنوات 1973 و1975، والمغرب قد تجاوزها باسترجاعه الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار"، مبرزاً أنّ "تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية".

ووفقاً لتوضيحات الوزير المغربي، فإنّ "من شأن تحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.

أما السبب الثالث، فيتعلّق بـ"ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982"، وزاد بوريطة إنّ "هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية".

وأورد بوريطة أنّ "تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 انكبت على الدراسات العلمية بشكل معمق ضمّت كافة القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري".

وأبرز الوزير المغربي أنّ "الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية. وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية".

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.

وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:48
مصادقة البرلمان المغربي على ترسيم الحدود البحرية الشمالية للمملكة مع إسبانيا سيمكن من خلاله إستعادة المدن المحتلة سبتة ومليلية وأيضا بسط نفود المغرب في البحر الأبيض المتوسط أحيي البرلمان المغربي على المصادقة على هذا القرار
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2 - عزيز الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:49
مع السوسي العثماني كل شيء ممكن "ما في خوف ما في خوف "
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3 - خالد F الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:50
وأخيرا فاش كيحضر الما كيترفع التيموم. ديما المغرب
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7
4 - إبن آدم الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:50
المغرب فعلا خطى خطوة كبرى للمصادقة على قانون ترسيم الحدود البحرية لاشك أن إسبانيا غير فرحة بهذا الخبر أتمنى أن يكون هذا القانون فأل خير على المغرب والمغاربة من الشمال إلى الجنوب
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5
5 - إبن المملكة الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:54
هذا ما نحتاجه بالضبط ... الوعي الجماعي بمصلحة هذا الشعب و هاذه الأمة ... غي ترجلو مع الشعب المغربي ... الشعب المغربي حيت يشوف كل المؤسسات تدافع عن مصالح البلاد و العباد ... كونو متأكدين غا يموت معاكوم و لن يخيفه أي كيان كان و مهما بلغت قوته و قوة الكيانات التي تقف معه ...
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6 - هكذا الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:56
هكذا نريدكم ولما المصادقة على تحليل نظم المعلومات الجغرافية البحرية
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7 - عبدالله المغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:56
أظن أن هناك أزمة وشيكة ستقع بين المغرب وإسبانيا
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8 - أبو حمزة الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:02
المرجو من الحكومة ومن الإخوة المسؤولين ألا ينسونا عندما يتقاسمون الثروات التي سيجدونها في البحر يكفيهم ما نهبوا في البر .
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9 - متتبع الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:02
ترسيم الحدود البحرية من سعيدية إلى الكويرة عبورا بطنجة حق سيادي يهم المغرب وحده ولا دخل لا من قريب ولا من بعيد للمستعمر فيه.
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10 - ابن سوس المغربي، رسالة الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:03
هذا هو القرار الشجاع تحديد المياه الاقليمية الوطنية من طنجة إلى الكويرة و فرض أمر الواقع تجهيز القوات المسلحة المغربية و خاصة البحرية و تدريب و تكوين عالي للدفاع عن الحقوق التاريخية المغربية من حدود الجار الحاقد شرقا إلى الكويرة تحية لكل ابناء الشعب المغربي العظيم لا تنسو أبدا الأعداء متربصبن بالوطن المغربي التاريخي علينا ان نغير من أحوالنا بالتعليم الصناعة العلم و المعرفة بناء شعب واعي يقيظ يسير نحو التقدم مسلحين بالعلم والمعرفة و جيش قوي و طبقة متعلمة تحب الخير للوطن محاربة الفساد و كل شئ يعرقل تقدم هذا الشعب و هذا الوطن العظيم و كلنا مسؤولين
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11 - brahim الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:04
لقد حان الوقت لرد الاعتبار لسيادة الوطنية للمغرب والوقوف الند لند لجميع أعداء الوطن و استرجاع كل شبر فقد منا برا وبحرا
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12 - محمد لعيوني الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:04
والله ما قدمه المغرب غي الشهر الاخير لم يقدمه لسنين ترسيم الحدود.قنصليات وسط المدن المغربية.راالي. اتفاقية الصيد شاملة..مساعدات امريكية تشمل صحراءنا الحبيبة..سحب الاعترلاف شهر مبارك
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13 - Hollandddddsdss الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:04
نعم لكل أجل أجله لقد حان الوقت ليعرف الآخر ان للآخر حقه وهو حق بدون منازع حب من حب وكره من كره
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14 - مغربي مغترب الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:05
أول خبر لممثلي الشعب أكاد أصفق له ..برافو ..على الأقل نحمي مصالحنا في المياه الإقليمية لأن ما جرى ببرلين هو مجرد محاولة لتقسيم كعكة ما تختزنه مياه شرق المتوسط
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