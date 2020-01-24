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كُتّاب وآراء
ظاهرة غياب البرلمانيين تنال عناية مجلس النواب
عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اجتماعاً مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خُصص لقضايا تخص العمل الرقابي وبرنامج عمل المجلس.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن "ظاهرة الغياب أخذت في بداية الاجتماع حيزاً مهماً في النقاش، باعتبارها تمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل الأمة والدفاع عن قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين".
وذكر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بـ"جسامة المسؤولية، التي تقتضي من ممثلي الأمة السهر على تحقيق الطابع الفعلي لنبل الرسالة الوطنية؛ من خلال الحضور المنتج والفعال في أعمال اللجن والجلسات العامة، ومختلف أنشطة المجلس ذات الطبيعة النيابية".
وأكد الاجتماع على "استثمار كافة الإمكانات التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والنظام الداخلي للحد من هذه الظاهرة، التي تعتبر مسا بالمهمة النبيلة التي انتخب الأعضاء من أجلها".
وتداول الاجتماع في "مواضيع تخص تنظيم الجلسة الشفهية، وبرنامج عمل المجلس بخصوص جلسات التشريع وتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات".
وبخصوص منظومة الأسئلة، جرى التأكيد على "أهمية الاقتراحات المقدمة بهدف الإصلاح الشامل لجلسات الأسئلة، سواء في الشكل أم في المضمون، معبرين عن التقدم الحاصل والتوافق التام حول مختلف مضامين الإصلاح الذي سيعرض على الأجهزة التقريرية للمجلس مصحوبا بمخطط تنفيذي للشروع في تطبيقه خلال الدورة التشريعية المقبلة".