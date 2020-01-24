"السياسة المائية" تجر العثماني إلى مجلس النواب

هسبريس من الرباط

عقد مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس؛ وهو اجتماع تضمن جدول أعماله مواضيع تخص المراقبة والتشريع والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد جرى تحديد جدول أعمال الجلسة الشهرية الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة ليوم الاثنين 27 يناير الجاري في سؤال محوري واحد يتعلق بالسياسة المائية.

كما قرر مكتب الغرفة الأولى أن تُعقد، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على الساعة السادسة مساء، جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا لمقتضيات أحكام الفصل 148 من الدستور، يقدم فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضاً عن أعمال المجلس برسم سنة 2018.

وبالنسبة للتشريع، اطلع مكتب مجلس النواب على مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 325 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقرر إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية. كما اطلع على مشاريع مقترحات القوانين قيد الدرس باللجان الدائمة، وعلى برنامج اجتماعاتها.

ومن المقرر عقد جلسة عامة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري على الساعة الخامسة مساء، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وفي إطار الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي، قرر مكتب مجلس النواب التوقيع على اتفاقية بشأنها يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري.