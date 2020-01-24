24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟ (5.00)

  2. شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)

  3. هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)

  4. إلغاء احتفالات العام الصيني بسبب "فيروس كورونا" (5.00)

  5. إدارة ترامب تقيد سفر "السيدات الحوامل" إلى أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "السياسة المائية" تجر العثماني إلى مجلس النواب

"السياسة المائية" تجر العثماني إلى مجلس النواب

"السياسة المائية" تجر العثماني إلى مجلس النواب
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 00:51

عقد مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس؛ وهو اجتماع تضمن جدول أعماله مواضيع تخص المراقبة والتشريع والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد جرى تحديد جدول أعمال الجلسة الشهرية الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة ليوم الاثنين 27 يناير الجاري في سؤال محوري واحد يتعلق بالسياسة المائية.

كما قرر مكتب الغرفة الأولى أن تُعقد، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على الساعة السادسة مساء، جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا لمقتضيات أحكام الفصل 148 من الدستور، يقدم فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضاً عن أعمال المجلس برسم سنة 2018.

وبالنسبة للتشريع، اطلع مكتب مجلس النواب على مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 325 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقرر إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية. كما اطلع على مشاريع مقترحات القوانين قيد الدرس باللجان الدائمة، وعلى برنامج اجتماعاتها.

ومن المقرر عقد جلسة عامة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري على الساعة الخامسة مساء، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وفي إطار الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي، قرر مكتب مجلس النواب التوقيع على اتفاقية بشأنها يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.