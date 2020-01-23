مجلس الحكومة يوافق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين عبد الرحمان عافي، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، وياسين زغلول، رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).