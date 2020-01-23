"التعاون البرلماني" يجمع المالكي بالسفير النمساوي

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس،KLAUS KOGELER ، سفير جمهورية النمسا بالمملكة المغربية.

وأوضح بلاغ توصلت به الجريدة أنه "خلال هذا اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين والشعبين، والتي تمتد لعدة قرون".

وأعرب الحبيب المالكي عن "إرادته القوية للدفع بالعلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين لمزيد من التعاون والتشاور"، مشيرا إلى إحداث مجلس النواب لمجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين، ومبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب وتوطيد التعاون بين البلدين.

وأبرز رئيس مجلس النواب أهمية تكثيف الزيارات بين الوفود البرلمانية من الجانبين، داعيا إلى إعطاء زخم جديد للتعاون بين مجلس النواب والمجلس الوطني بالنمسا. وأضاف: "نحن حريصون على تطوير علاقاتنا مع البرلمان النمساوي بما يساهم في توطيد مسار التعاون بين المغرب والنمسا في كافة المجالات".

ومن جهته، أكد سفير جمهورية النمسا بالرباط على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق علاقات التعاون بين البلدين، مسجّلا أن "المؤسستين التشريعيتين بكل من المغرب والنمسا يتقاسمان الاهتمام بعدد من المواضيع الحيوية؛ من قبيل التغيرات المناخية وظاهرة الهجرة، والتي يمكن أن تشكل محاور للقاءات مشتركة للتباحث وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين من البلدين".

واستعرض السفير، بالمناسبة، أبرز مجالات التعاون بين النمسا والمغرب، مشيرا على الخصوص إلى "مساهمة النمسا في إطار الشراكة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة"، وقال في هذا الصدد: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين النمسا والمغرب في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة".