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الرئيسية | سياسة | بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء

بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء

بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء
هسبريس من العيون
الخميس 23 يناير 2020 - 21:00

وجّه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انتقادا لاذعا إلى الجارة الشرقية للمغرب، بعد إصدار خارجيتها لبيانات وُصفت بالمتحجرة بشأن فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا إصرارها على التدخل "غير المبرر" في السيادة المغربية على كامل ترابه.

وردا على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته ألزا ماريا نيتو، وزيرة خارجية جمهورية ساوتومي برنسيت، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة وبيانات خارجيته، أكد ناصر بوريطة أن "من مبادئ الدبلوماسية المغربية عدم الرد على تصريحات رؤساء الدول، وبأنها حريصة دائما على تقديس مكانتهم واحترام مناصبهم".

في المقابل، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن "بيانات وزارة الخارجية الجزائرية بشأن فتح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية أكدت تورطها بشكل مباشر كطرف رئيسي بنزاع الصحراء المغربية".

وأورد بوريطة أنّ "من بين 193 دولة المشكلة لمنظمة الأمم المتحدة تظل الجزائر تُعلق لوحدها على موضوع افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية بالصحراء"، موضحا أن "موقف الجزائر يُبرز للمجلس الدولي والعالم بأسره الأطراف الحقيقية المتدخلة في الصراع حول الصحراء".

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال اللقاء ذاته بمناسبة افتتاح جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى لقنصليتيهما العامتين بالعيون، على أن "الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه، وعلى طاولة المفاوضات الواحدة التي ترعاها الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، للدفاع عن مواقفها التي لطالما أكدت أنها ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع".

وبعد فتح ست قنصليات بالأقاليم الجنوبية وواحدة شرفية، أكد المتحدث أن "عديدا من الدول الإفريقية عبرت عن رغبتها في افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيدا لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وزاد المسؤول الحكومي أن "التطور الحاصل على مستوى قضية الصحراء المغربية لم يعد دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي فقط، بل تعداه إلى مسألة الدعم الواضح لمغربية الصحراء، سواء تعلق الأمر بتغيير المواقف الماضية أو من خلال فتح قنصليات عامة بكبريات مدن الأقاليم الجنوبية".

حري بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أشرف، اليوم بالعيون، على افتتاح قنصليتين عامتين لكل من جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى، بحضور وزيرتي خارجيتهما، ألزا ماريا نيتو وسيلفي بايبو تيمون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - Casawi الخميس 23 يناير 2020 - 21:09
احسن وزير خارجية فتاريخ المغرب
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119
2 - مغربي الخميس 23 يناير 2020 - 21:17
النظام الجزائري لو صرف تلك الاموال الباهضة التي صرفها على مرتزقة البوليزاريو على التنمية في بلده لما كان الشعب الجزاءري بعاني اليوم من الفقر والماسي الاجتماعية ، ولما كان ابناء الجزاءر شبان وفتيات يموتون يوميا غرقا في البحر طمعا للوصول الى اروبا من اجل غسل الصحون في المطاعم والمقاهي هناك..
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88
3 - dokalli الخميس 23 يناير 2020 - 21:17
ا لنضام الجزائري غدار قلوبهم عامر بسم اتجاه المغرب مبغاوش لخير لا شعبهم ولا جيرانهم كيسحبو راسهم قوة عضمى الله اخود فيكم الحق زرعتو لفتنة و لكراهيه بين الشعوب
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86
4 - اللي منا يجي لينا واللي .. الخميس 23 يناير 2020 - 21:17
البوليزاريو لاجئين لماذا تسلحهم الجزائر بمال البترول الجزائري وتحرضهم وتدفعهم للحرب ضد بلدهم واخوانهم - الجزائري غدار من وزير الى .......... الا البعض منعهم وصحافيين الجزيرة عملاء جزائر وخنفر هم أول من أدخلوا البوليزاريو للاعلام والاشهار في العالم لاننسى امينة حيدر في اسبانيا صنعت منها الجزيرة قضية - اللي منا يجي لينانا واللي من الجزائر يمشي ليهم /والصحرا مغربية
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53
5 - أحمد الزفزاف الخميس 23 يناير 2020 - 21:17
سيأتي يوم يود فيه تبون و غيره لو أن التاريخ يعود للوراء للتبرؤ من مواقفهم حيث تكون الكلمة لأبناء ااشعب الجزائري الشقيق
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56
6 - مصطفى الخميس 23 يناير 2020 - 21:17
تورط الجزائر و مادا أنتم فاعلون والعويل فقط
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-28
7 - المعلق الحر الخميس 23 يناير 2020 - 21:18
ان عين بوريطة لا ترى إلا ما هو عربي شجاع و اصيل بدليل أنه يذكر موقف الجزائر حول قضية فتح سفارات أجنبية فوق أرض مسجلة في الامم المتحددة على انها آخر مستعمرة في افريقيا ينتظر شعبها الاستفتاء لتقرير مصيره مدعيا انها أراضي مغربية زورا و بهتانا ، ولكن لماذا لم يذكر بوريطة دول و منظنات دولية أخرى مان لها نفس الموقف مثل جنوب افريقيا و الفيديرالية الدولية لكزة القدم .
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-156
8 - amir dz الخميس 23 يناير 2020 - 21:18
Un deux , gauche droite percute ...
et les coups se succèdent hhh
كم بلغ عدد القنصليات لحد الساعة من فضلكم في كل من العيون و الدخلة من فضلكم ? 10 ام 11
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22
9 - فرنسا الخميس 23 يناير 2020 - 21:19
هذا معروف منذ الأزل يا سيدي بوريطة !!! المغرب الحبيب في صحراءه و الصحراء تبقى مغربية رغم الحاقدين .. لكن الشعب المغربي الشريف يريد الفعل لا القول ! تنحية جمهورية بوز;;; و التحية للجيش المغربي الشريف
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22
10 - محمد المغربي الخميس 23 يناير 2020 - 21:20
النظام العسكري الجزائري كارثة على البلدان المغاربية و الشعب الجزائري.
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49
11 - Mosi الخميس 23 يناير 2020 - 21:20
يقول سي بوريطة:
" الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه."
ااااسي بوريطة...لا يواجهك وجها لوجه إلا الرجال...
اما الجزائر فكلنا يعرف انها لا تتقن إلا التقلاز من تحت الجلابة...
هي تحارب المغرب عن طريق عبيدها من المرتزقة...ولن تستطع ان تواجه المغرب وجها لوجه ابدا...لأنها بكل بساطة جبانة...فالجبن هو ان تسعى للنيل من غريمك عن طريق الخداع و الغش و الاساليب الملتوية....
ونحن ايها الوزير معك فيما قلت....
ايها النظام الجزائري السارق...كن رجلا ولو مرة واحدة في حياتك البئيسة و قف اما المغرب كرجل...علا الله يجعل المغرب سببا في اعتاق الشعب الجزائري الشقيق من قبضتكم يا عصابة السارقين و قطاع الطرق....كلام حكام وجنرالات الجزائر بئيس و مثير للشفقة و عار ان يحكموا شعبا ضحى بمليوني شهيد من خيرة ابنائه من اجل الإستقلال.
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38
12 - بن الطالب املشيل الخميس 23 يناير 2020 - 21:21
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها إلى ان يرث الله الارض ومن عليها نحن جنود مجندون وراء جلالة الملك اطال الله في عمره
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25
13 - MAJID LAKHAL الخميس 23 يناير 2020 - 21:21
ابواب المغرب مفتوحة و ايادي المغاربة ممدونة مرحبا و اهلا وسهلا بالدول الافريقية التي فتحت تمثيليات لها بالمدن المغربية كما نود الترحيب باشقائنا الجزائريين ان كانت لهم الرغبة في فتح تمثيليات تمثلهم في مدينة العيون او الداخلة المغربيتين ،
مع الحرص الشديد على اليقظة و النتباه و الاستعداد الجيذ و المستمر لدك وردم و قبر كل من يحاول المساس بامن البلاد والعباد .
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23
14 - عابر سبيل الخميس 23 يناير 2020 - 21:21
بصراحة بوريطة هو دواهم ...رجل مناسب في المكان المناسب
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27
15 - مغريبي الخميس 23 يناير 2020 - 21:21
القضيه حسمت لصلح المغرب نصيحه الاخوان الصحراوين يعودو بلدهوم قبل فوات الاوان تكون خير فخير
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21
16 - nassim nour الخميس 23 يناير 2020 - 21:21
احتراما للمغاربة نطالب من هسبريس وكل المواقع الاخبار المغاربة والقنوات التلفزية والاذاعية عدم ذكر الاسم العائلي للرئيس الجزائري فقط ذكر الاسم الشخصي لانه لا يعقل ننطق اسم ع المجيد ( ت )ومعناه يحرج المغاربة خاصة النساء فما بالك من يقدم نشرات الاخبار ..
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18
17 - abarkane الخميس 23 يناير 2020 - 21:22
الجبهة الانفصالية تعيش أيامها الأخيرة،ولا يمكن انقادها من موتها المحقق ،
وهو موت منطقي رغم عنادها٠الحكيم عيناه في رأسه ، أما الجاهل فيسلك في الظلام٠
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19
18 - Mh maroc الخميس 23 يناير 2020 - 21:22
يشرفني ان اقول بانك فنان ورسام بالوزارة الخارجية للمملكة الحبيبة لو كان كل الوزراء متلك يستيقض على الساعة 4hoo ويقوم بواجبه الوطني حتى الساعة 22hoo وفي كل يوم لكان حالنا افضل بكتير
لدينا 26 وزيرا ولانسمع الا وزيرا واحدا في كل المنابر هو السيد بوريطة المهم خارجيتنا بخير وباقي الوزراء اما هندامهم كبير عليهم او منصبهم اكبر من تقافتهم

ا
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20
19 - Abdou الخميس 23 يناير 2020 - 21:22
قافلة تاكيد مغربية الصحراء تسير والجزائر تنبح
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22
20 - معجب بالوزير المغربي الخميس 23 يناير 2020 - 21:22
أفضل وزير مغربي على الاطلاق ،دبلوماسي محنك وغيور على وطنه برافوووووو
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22
21 - أطلسي الخميس 23 يناير 2020 - 21:23
ماذا عسانا أن نفعل مع جارة السوء لي فيهوم يكفيهوم والصحراء مغربيييييببيية.
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17
22 - الجزائر حفرات حفرة وطاحت فيها الخميس 23 يناير 2020 - 21:24
يمضي الوقت و وتمر السنوات و تترسخ مغربية الصحراء المغربية لدى العالم بأسره و لدى حتى الدول التي كانت في محور الجزائر لاعتبارات إيديولوجية تاريخية انتهت وتغيرت بعدما تبين لها أن الجزائر لا هي شعبية و لا هي ديموقراطية بل نظام عسكري ديكتاتوري مستبد. وعرفت هذه الدول أن مصلحتها اليوم و مستقبلها مع المغرب الليبرالي المنفتح و المتطور .
لذلك مع مضي الايام ستجد الجزائر أنها تورطت في ملشيات تتواجد فوق أراضيها و ستضطر للبحث عن حل للخروج من الورطة و الحفرة التي حفرتها بيدها للمغرب لكنها وجدت نفسها فيها.
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19
23 - Abdellah France الخميس 23 يناير 2020 - 21:24
العز للمغاربة
المزيد من الفتوحات قادما بحول الله
الخزي للحكومات البومدينية الشيطانية
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17
24 - عبدالله الخميس 23 يناير 2020 - 21:25
حتى و ان فتحت كل دول العالم قنصلياتها بالصحراء فانهم سينددون
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16
25 - شامة الخميس 23 يناير 2020 - 21:25
وزير ديبلوماسي من طراز رجال السياسة الكبار يعرف من اين تؤكل الكتف وكيف يتلذذ الآكل بطعمها ، لم يزعزع أحدا او يهمل لترك من عدم قدرة وشجاعة وانما يرد باحترام يعلم رؤساء بعض الأوطان كيف يبني المغرب رجالات الدولة المدنيين الذين يقودون السياسة بلاهجمات عسكرية ولا تهديدات الناقص الذي لا يملك غير صوته
استاذنا بوريطة شد وزارة الخارجية الجزائرية من لسانها وجعلها اضحوكة أمام عالم لم تزده السنوات الا معرفة بالجائر التي الى اليوم لم تستطع أن تؤسس دولة تجعلها محترمة أمام غيرها ، وما تتحرك من أجله الا ان تبذر أموال وطن ما أحوج أبنائه الى خيراته بدل هدرها في شراء الدمم وانفاقها على شرذمة من لصوص البوليزاريو
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14
26 - رشيد المانيا الخميس 23 يناير 2020 - 21:25
الصياح على قد الألم....
المجتمع الدولي لا يحتاج لبراهين لتورط الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية في صحراء المغرب، بل إنه يساير نضامها المعتوه إلى آخر فلس من البترودولار السائب وبعدها لكل مقام مقال..
على كل برافو للدبلوماسية المغربية و إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت.
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13
27 - مصطفى الخميس 23 يناير 2020 - 21:25
النظام الجزائري العسكري البئيس ليست لديه الشجاعة الكافية لمجابهة المملكة المغربية عسكريا وجها لوجه للاستيلاء على الصحراء المغربية، لهذا أنشأ جبهة البوليزاريو للاحتماء وراءها بعدما جرب قوة الجيش المغربي في معركة أمݣالا التي شهدت هزيمة مخزية للجيش الجزائري المساند من كوبا و العديد من الدول الديكتاتورية،كما تم أسر العديد من الجنود الجزائريين باعتراف حسني مبارك الذي تدخل شخصيا لدى الملك الحسن الثاني رحمه الله لإطلاق سراحهم.
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14
28 - المغترب الحزين الخميس 23 يناير 2020 - 21:26
قالها المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه ان البوليساريو ماهم الا مرتزقة ويعني بذلك انهم حملوا السلاح في وجه المغرب لان الجزائر هي صاحبة فكرة تقسيم المغرب وهي التي كانت تنوي وضع كيان في جنوب المملكة حتى يتسنى لها بسط سيطرتها على المحيط لان المرتزقة لن يكونوا دولة كما صور لهم جنيرالات الجزائر بل ولاية غربية ليس الا لكن حنكة المرحوم الحسن الثاني والجنود المغاربة البواسل رحم الله من استشهد في ساحة المعركة و اطال الله عمر من لايزال على قيد الحياة تصدوا للجزائر وخبثها وطردوا المرتزقة وبنوا الجدار واشتغل خلفه محمد السادس على التنمية والاقتصاد والدفاع بدبلوماسية قهرت الاعداء الدين ابتدؤوها بحقوق الانسان وهم لا يتمتعون بها ثم الثروات وانثم تتابعون عصابة المرادية والرابوني كم اشتروا من محامين وكم راقبوا سفن نيوزيلاندا وغيرها ولم يحصلوا على اي شيئ والدليل السفينة التي احتجزتها جنوب افريقيا وفي الاخير رضخت للامر الواقع وعادت للمغرب بدرهم رمزي الى اين ياجزائر واليوم كل العالم سجل سعارك وجنونك كلما افتتحت قنصلية بالاراضي الجنوبية المغربية
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12
29 - محلل منزلي . وجدة الخميس 23 يناير 2020 - 21:26
اتمنى ان يستقبل الفريق الوطني جميع مقابلاته بملعب الشيخ الاغضف بالعيون .....بغيتهم يتقلاو فالسم ....
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14
30 - ولد علي الخميس 23 يناير 2020 - 21:26
بعد فتح ست قنصليات بالأقاليم الجنوبية وواحدة شرفية، أكد المتحدث أن "عديدا من الدول الإفريقية عبرت عن رغبتها في افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيدا لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية".
الله الوطن الملك من طنجة الى الكويرة
الى الامام والكفاح مستر
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11
31 - الصحراء المغربية الخميس 23 يناير 2020 - 21:27
إلى الأمام و على بركة الله ... عاش المغرب من طنجة حتى لكويرة
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15
32 - مفروح الخميس 23 يناير 2020 - 21:27
يمكن لهم ان يصيحوا حتى يصبح البحر بيصارة، آتكييي......
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10
33 - ahmed الخميس 23 يناير 2020 - 21:30
الجزائر ذكرتك فقط يا بوريطة بان هذه الدول التي هرولت الى فتح القنصوليات في مدن الصحراء ليس حبافي المغرب وانما بماان لاعهد لها ولا مصداقية ، فكما خانت المواثيق الدوليةالتي التزمت بها في المحافل الدولية فهي مستعدة لتخون مرة اخرى ، ان وجدت من يدفع لهااكثر بحكم هشاشة وفقر بلدانها.
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-6
34 - بوشعيب مساعد الخميس 23 يناير 2020 - 21:30
أن "الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه، وعلى طاولة المفاوضات الواحدة التي ترعاها الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، للدفاع عن مواقفها التي لطالما أكدت أنها ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع".
الخارجية المغربية تتحدى الجزائر فهل الخارجية الجزائرية قادرة على رفع التحدي.؟
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3
35 - ملاحظ الخميس 23 يناير 2020 - 21:31
"الجزائر ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع"!!! الجزائر هي من صنعت البوليزاريو من أ إلى ي في 1975 .. تأويه على أراضيها وتدعمه سياسيا وعسكريا وتصرف عليه المليارات وجعلت من هذا النزاع المفتعل أولوية أولوياته. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه شاء من شاء وأبى من أبى. قضية صحرائنا الغالية هي القضية الوطنية الأولى بدون منازع حتى وإن اختلفنا في كل شيئ
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6
36 - مجرد وجهة نظر الخميس 23 يناير 2020 - 21:31
البوليزاريو على أرض الجزائر وهي متورطة كمن يربي لقيطا، ويوما سيطلب نصيبه في الارث ، وهو ما سيحدث للجزائر عندما سيطلب البوليزاريو إضافة إلى تندوف المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر لإثبات كيانها و وجودها ،سينقلب السحر على الساحر ، ونتمنى ذلك قريبا
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4
37 - اسمس الخميس 23 يناير 2020 - 21:31
اؤمن بان المشكل فينا و ليس الجزائر كل الدول حركت جنودها من اجل مصالح شعوبها الا المغرب السؤال كم من ملايين دولارات الشعب المغربي تم انفاقها كرشاوي للزعماء الفاسدين قادة الدول الافريقية و حاشياتهم مع العلم مع انتهاء المال سيقفلون قنصلياتهم و تبدا عملية مص اموال المغاربة من جديد
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1
38 - مغربي مغترب الخميس 23 يناير 2020 - 21:32
يصدق على وزارة خارجية الجزائر المثل الشعبي : الدجاجة تبييض والسردوك يوجعو ......
السردوك هو الفروج أو الديك المفشش على الخوى ديما نافخ ريشو هههه
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4
39 - زمن تطوان الخميس 23 يناير 2020 - 21:32
الاجزائر متورطة منذ اول وهلة وصنيعة البوليساريو والمحرض بوتفليقة وترك وصيته في الموضوع. لكن الله يمهل ولا يهمل . والصحراء مغريبة والجزائر تريد منفذا الى المحيط الاطلسي وليس حبا في مرتزقة البوليساريو والعقلاء يوجدون في وطنهم الصحراء .
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2
40 - abdelkader jandark الخميس 23 يناير 2020 - 21:34
شكرا لرئيس الديبلوماسية المغربية سي بوريطة العزيز
تعتبر الأن افضل وزير خارجية مغربي على الإطلاق حفضك الله ،،،
دائما الرد عليهم بهدوء واتركهم يموتوا بغيضهم ،،،،شـــــــــــــــــابْْْْْْْْْو
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3
41 - مصطفى بورضي الخميس 23 يناير 2020 - 21:34
جزائر العدو الاول الصحراء المغربية
المواد الجزائري
الصحراء المغربية
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1
42 - وحدوي حتى النخاع الخميس 23 يناير 2020 - 21:35
سيدي الوزير المحترم لا تنشغل بالرد على هؤلاء الاوغاد و استمر في سياسة ترسيخ سيادتنا على صحرائنا بفتح المزيد من القنصليات في مدننا الصحراوية وسحب ماتبقى من الاعتراف بالجمهورية الكارطونية هذا هو الرد الذي يقع كوقع السم في احشاء عجزة المرادية ,,,,كما انه كفيل بجعل هؤلاء الاوغاد يموتون تباعا بجلطات دماغية على غرار بوتفليقة و بسكتات قلبية على على غرار الكايد خاسر
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5
43 - وطني الخميس 23 يناير 2020 - 21:37
النظام الجزائري مبني على عداوة المملكة المغربية عندما تنتهي هذه العداوة سينتهي النظام الجزائري إلى الابد وتبقى المملكة المغربية الله الوطن الملك
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3
44 - sohail الخميس 23 يناير 2020 - 21:40
تبون يعرف أن سبب نجاحه في الانتخابات المزورة واستمراره في رئاسة الجزائر لا يمكن أن يكون دون معاداته المغرب ولو كان ضميره مع وحدة المغرب ان كان له ضمير
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3
45 - abou youssef الخميس 23 يناير 2020 - 21:40
الجزاءر تريد الضرب ولكن بوجه غير مكشوف .عقلية المجرمين.على المغرب ان يتسلح باحدث الاسلحة .فالعصابة الحاكمة بالجزاءر لايجب الثقة بها.فالانتخابات التي تنضم بالجزاءر صورية فالعصكر هم الدين يتحكمون في نتاءجها لان حاملي السلاح لهم الحق في التصويت ادا النتاءج محسومة مسبقا.
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46 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 23 يناير 2020 - 21:46
البيان الاول لوزارة خارجية نظام الجنيرالات الذي فضحهم امام العالم جاء في اليوم الذي نصب فيه الرئيس الغير الشرعي ضد ارادة 40 مليون جزائري الشيئ الذي يؤكد ان ذالك النظام الفاسد هو صاحب القضية و المعني بنزاع الصحراء المغربية عكس ما تردده ابواق دعايته المخابراتية لان مليشيات البوليساريو لارهابية ما هي الا واجهة يتخفى من ورائها تنفذ اوامره و اجندته العلنية و الخفية لكن بتكلفة مالية باهظة دفع ثمنها الشعب الجزائري الشقيق الذي مازال يصارع الزمرة الحاكمة و يطالب برحيلها الى مزبلة التاريخ فكما قلت في احدى تعاليقي ان هذا النظام الغبي قد فاته القطار لانه مازال يعيش زمن الستينات و السبعينات حينما كانت الانظمة الدكتاتورية تباع و تشترى في سوق الاديولوجيات المنهارة ففضيحة بيانات وزارة خارجية الجنيرالات المنددة بفتح القنصليات بمدن الصحراء المغربية ازالت عنهم الاقنعة و كشفت عن وجههم الحقيقي و اغلاق الحدود بدون مبرر و من جانب واحد منذ 26 سنة دليل اخر قاطع على ثنائية النزاع بين البلدين الجارين فمهما حاولوا التخفي وراء البوليساريو فان المجتمع الدولي عرف الحقيقة لذالك اصبحوا معزولين يتلقون ضربات دبلماستنا
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47 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 23 يناير 2020 - 21:46
معالي الوزير المحترم الجارة الشرقية هي التي افتعلت النزاع وهي التي تمول المرتزقة والمغلوبين على أمرهم واليوم تقف ضد الدول التي دهب البعض منها ضحية التضليل إلى أن اتضحت الرؤيا حيث انقلب السحر على الساحر وعلينا أن نقول في حق الحكام المغلوبين على أمرهم (( النفس كالطفل أن تهمله شب على ... حب ألرضاع وان تفطمه ينفطم )) لقد تمكنت السياسة الخارجية المتميزة للمملكة المغربية برئاسة بطل الدبلوماسية الدي قضى على آمال المتطفلين على السياسة الخارجية والداخلية المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ويد الله فوق أيديهم
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48 - سعيد الخميس 23 يناير 2020 - 21:46
لو تحققت التنمية البشرية ومحاربة الفساد وترسيخ العدالة وتشجيع المبادرات الهادفة الى إصلاح البرلمان من نواب كسلاء ووضعنا يدا في يد مع ملك البلاد فلم يستطيع قهرنا لا الجزائر ولا إسبانيا ولا أي قوة في العالم وما تجرأ المدعو بوتبون حشر أنفه فيما لا يعنيه ويجب مذالك ان نوضح ان الرئيس بوتبون عير شرعي فغالبية الجزائريين يقولون ان شرعيته مشكوكة فكيف تعطيه صفة رئيس بل منتجب من جنرالات الدم والهم والدمار والخراب فآليستأسد على شعبه اما نحن فحصيدة حارقة لمن آقترب بسوء منا وتسالات الحفلة
آحتراماتي
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49 - إمنسي. الخميس 23 يناير 2020 - 21:48
النظام الجزائري هو أول من يؤمن باستحالة قيام الكيان الوهمي فوق الأراضي المغربية . لكنه يؤمن بجدوى استغلال بعض المهاجرين الأفارقة و ماتبقى من الخونة المغاربة لتخدير الشعب الجزائري ونهب ماتبقى من ثرواته تحث فزاعة الأطماع التوسعية للمغرب .
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50 - Azizo الخميس 23 يناير 2020 - 21:49
لو كان بلد من غير المملكة المغربية المتزنة بقراراتها وجار لهذه الدولة الجزائرية ويشكو من تصرفات حكامها الهستيرية البغيظة لرد الصاع صاعين بمناسبة الحراك الشعبي الجزائري وجعل حكامها ترتدع قوائم كراسيهم من الخوف على مصالحهم والاموال الذي يسرقونها من شعبهم ويصرفونها على شيء يدركون هم بانفسهم انها وهم وخرافة.
دمت وطني العزيز المغرب دوما في قمة المجد والعقلانية.
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51 - متتبع الخميس 23 يناير 2020 - 21:50
صحيح احسن وزير الخارجية في تاريخ المغرب اللهم احفظه من كل عين حاسد
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52 - مغربي مغاربي الخميس 23 يناير 2020 - 21:52
لقد صرح أمس الرئيس المفروض على الشعب الجزائري بأنه سيدعم مرتزقة البوليزاريو الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونصب بذلك نفسه رئيسا حتى على الأجيال القادمة من الجزائريين هههه... فهل الشعب الجزائري سيستمر محروما من خيرات بلاده يشاهدا ثروتها تهدر عبثا على مشروع اثبتت السنوات انه مشروع فاشل لأنه بني على باطل وعلى ظلم في حق الدم والجوار..؟ لا أعتقد ذلك...
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53 - عبد القادر الخميس 23 يناير 2020 - 21:54
الان المشكل الكبير بالنسبة الجارة الشرقية هو كيف التخلص من البوليساريو الان هده الجماعة عاشت و عمرة و بنت مستقبلها و مستقبل أبناؤها على ظهر الشعب المحجوز في تندوف.و العالم كله تفطنة و أدرك هده اللعبة و بدء يسحب اعترافات التي كانت بدوافع معروفة ...مازال هناك وقنصليات أخرى سوف تفتح في الإقليم الجنوبية...قضية الصحراء المغربية قضية بأيدي الامم المتحدة و مجلس الأمن.. الجزائر ليس بلد محايد و ملاحظ كما تصرح بل بلد مدعم و مساند للجبهة البوليزاريو بالمال و دعم الدبلوماسي و لهم جوازات سفر جزائرية و االمال الدي كان يسرف عليهم مدن 40 سنة كان من أجدر بناء سكنات للشعب الجزائري الشقيق و عزيز على المغاربة..أخيرا يجب على الجزائر ان تتجاور مع المغرب مباشرة لإيجاد حل لها لتخلص من جماعة البوليزاريو ..و بناء دولة الحق و القانون و عدم التدخل في شؤون الغير...الله الوطن الملك...
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54 - قارئ الخميس 23 يناير 2020 - 21:55
المغرب مغربنا والصحراء صحراءنا
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55 - اكثر من هذا الخميس 23 يناير 2020 - 21:55
اكثر من هذا أقترح أن جل المنافسات والمؤتمرات تقام في العيون والداخلة وواد الذهب
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56 - متقاعد الخميس 23 يناير 2020 - 21:55
لماذا الجلوس المباشر مع الحكومة الجزائرية لتبرير مغربية الصحراء وأنها لن ولم تكن معنية بالدخول في شؤون صحراءنا، يجب التعامل بالمثل .لا تعطيها اكثر من حجمها! إلى متى سنظل ساكتين!!! أما الحرب وأما بداية اعتراف المغرب بسلطنة القبايل واحتظانهم وجعلهم معارظة قوية من داخل المغرب!! ( تبون) رجل متهور لا يفقه في السياسة وحسن الجوار الا المكر والغدر والكراهية.اما شنقريحة فاسمه يدل عليه .فهو اشد كرها للمغرب ولصحراءه!! لذا على المغرب ان ياخد تصريحات الدماة ماخد الجد والتاهب استعدادا لابغظ الحلال !!! لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعطي قيمة من لا قيمة له!!! هم يتدخلون في شؤوننا بالجهر ومن المستحيل أن نظل ساكتين!!! ان اقتضى الحال مسيرة المتقاعدين داخل الأراضي الجزاءريةلاننا ليس لدينا ما نخسر . أرواحنا سنجعلها فداءا للصحراء المغربية!!!
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57 - Observateur الخميس 23 يناير 2020 - 21:57
ما ديروشي عليهوم الله يحسان عاوانهوم!! مازلت أتذكر، أضن قبل سنتين، حينما استقبل فريق جزائري لكرة القدم بمعية جمهوره في العراق استقبالا كبيرا بالورود والزغاريد والحلويات وو رغم الوضع الصعب الذي كان يعيشه أشقائنا العراقيون بسبب المشاكل الأمنية. وماذا حدث في مقابلة الإياب بالجزائر؟؟
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58 - فتح قنصليات دول ... الخميس 23 يناير 2020 - 21:59
... افريقية في مدن الصحراء ليس كافيا ولن يحدث تغييرا في موازين القوى المعنية بقضية الصحراء على المستوى الدولي.
هناك في الافق عودة الدب الروسي الى شمال افريقيا والذي يسعى الى استرجاع نفوذه و تحالفاته خاصة استرجاع السوق الليبية لبيع اسلحته والحفاظ على السوق الجزاىرية التي انفرد بها.
و هكذا فان اشراك الجزائر في مؤتمر برلين وتكليفها بدور خاص في الملف الليبي سيشجعها على مقايضة هذا الدور لكسب التاييد لموقفها ضد المغرب في قضية الصحراء .
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59 - لهويشري الخميس 23 يناير 2020 - 22:00
لماذا كل الدول تلتزم الحياد في قضية الصحراء إلا الجزائر؟ لماذا لا تتشجع و تواجهنا مباشرة بان المشكل بيننا و بينها عوض تسليح و تجييش مواطنين شبه صحراويين و استعمال أسطورتها المشروخة تصفية الإستعمار
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60 - حسن من الريش الخميس 23 يناير 2020 - 22:00
اريد فقط أن أعرف متى سيقف المسؤولين المغاربة عن استحمارنا وكأنهم يخاطبون قطيعا من الحمير. .....بليدنا أو بالأحرى أغبى أغبياءالمغاربة لو تسأله سيخبرك بأن النظام العسكري الجزائري هو من صنع هذا الورم الخبيث وهو من يدعمه سياسيا وماديا وحتى بتوفير الاقامة.........هذه معلومات يعلمها الداني والقاصي حتى مجانيننا يعلمون هذا فلماذا عزيز على مسؤولينا تكرار هذه الكاسيطا المشروخة. ...اخبرونا متى يقرر المغرب مواجهة الجزائر مباشرة ويدخل لتندوف ويقتلع هذا الورم من جذوره باي ثمن كان ومهما كلف الأمر كفاكم ترددا. ....الشعب المغربي طلعوا هادشي فالراس. ...أزيد من 40 سنة ونحن نمضغ في نفس الكلام......أعطوا الأمر ويفرج وا على ما سيقع.....المهم النصف اللي بقا يعيش مهني. ...
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