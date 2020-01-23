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كُتّاب وآراء
بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء
وجّه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انتقادا لاذعا إلى الجارة الشرقية للمغرب، بعد إصدار خارجيتها لبيانات وُصفت بالمتحجرة بشأن فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا إصرارها على التدخل "غير المبرر" في السيادة المغربية على كامل ترابه.
وردا على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته ألزا ماريا نيتو، وزيرة خارجية جمهورية ساوتومي برنسيت، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة وبيانات خارجيته، أكد ناصر بوريطة أن "من مبادئ الدبلوماسية المغربية عدم الرد على تصريحات رؤساء الدول، وبأنها حريصة دائما على تقديس مكانتهم واحترام مناصبهم".
في المقابل، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن "بيانات وزارة الخارجية الجزائرية بشأن فتح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية أكدت تورطها بشكل مباشر كطرف رئيسي بنزاع الصحراء المغربية".
وأورد بوريطة أنّ "من بين 193 دولة المشكلة لمنظمة الأمم المتحدة تظل الجزائر تُعلق لوحدها على موضوع افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية بالصحراء"، موضحا أن "موقف الجزائر يُبرز للمجلس الدولي والعالم بأسره الأطراف الحقيقية المتدخلة في الصراع حول الصحراء".
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال اللقاء ذاته بمناسبة افتتاح جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى لقنصليتيهما العامتين بالعيون، على أن "الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه، وعلى طاولة المفاوضات الواحدة التي ترعاها الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، للدفاع عن مواقفها التي لطالما أكدت أنها ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع".
وبعد فتح ست قنصليات بالأقاليم الجنوبية وواحدة شرفية، أكد المتحدث أن "عديدا من الدول الإفريقية عبرت عن رغبتها في افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيدا لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وزاد المسؤول الحكومي أن "التطور الحاصل على مستوى قضية الصحراء المغربية لم يعد دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي فقط، بل تعداه إلى مسألة الدعم الواضح لمغربية الصحراء، سواء تعلق الأمر بتغيير المواقف الماضية أو من خلال فتح قنصليات عامة بكبريات مدن الأقاليم الجنوبية".
حري بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أشرف، اليوم بالعيون، على افتتاح قنصليتين عامتين لكل من جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى، بحضور وزيرتي خارجيتهما، ألزا ماريا نيتو وسيلفي بايبو تيمون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
et les coups se succèdent hhh
كم بلغ عدد القنصليات لحد الساعة من فضلكم في كل من العيون و الدخلة من فضلكم ? 10 ام 11
" الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه."
ااااسي بوريطة...لا يواجهك وجها لوجه إلا الرجال...
اما الجزائر فكلنا يعرف انها لا تتقن إلا التقلاز من تحت الجلابة...
هي تحارب المغرب عن طريق عبيدها من المرتزقة...ولن تستطع ان تواجه المغرب وجها لوجه ابدا...لأنها بكل بساطة جبانة...فالجبن هو ان تسعى للنيل من غريمك عن طريق الخداع و الغش و الاساليب الملتوية....
ونحن ايها الوزير معك فيما قلت....
ايها النظام الجزائري السارق...كن رجلا ولو مرة واحدة في حياتك البئيسة و قف اما المغرب كرجل...علا الله يجعل المغرب سببا في اعتاق الشعب الجزائري الشقيق من قبضتكم يا عصابة السارقين و قطاع الطرق....كلام حكام وجنرالات الجزائر بئيس و مثير للشفقة و عار ان يحكموا شعبا ضحى بمليوني شهيد من خيرة ابنائه من اجل الإستقلال.
مع الحرص الشديد على اليقظة و النتباه و الاستعداد الجيذ و المستمر لدك وردم و قبر كل من يحاول المساس بامن البلاد والعباد .
وهو موت منطقي رغم عنادها٠الحكيم عيناه في رأسه ، أما الجاهل فيسلك في الظلام٠
لدينا 26 وزيرا ولانسمع الا وزيرا واحدا في كل المنابر هو السيد بوريطة المهم خارجيتنا بخير وباقي الوزراء اما هندامهم كبير عليهم او منصبهم اكبر من تقافتهم
ا
لذلك مع مضي الايام ستجد الجزائر أنها تورطت في ملشيات تتواجد فوق أراضيها و ستضطر للبحث عن حل للخروج من الورطة و الحفرة التي حفرتها بيدها للمغرب لكنها وجدت نفسها فيها.
المزيد من الفتوحات قادما بحول الله
الخزي للحكومات البومدينية الشيطانية
استاذنا بوريطة شد وزارة الخارجية الجزائرية من لسانها وجعلها اضحوكة أمام عالم لم تزده السنوات الا معرفة بالجائر التي الى اليوم لم تستطع أن تؤسس دولة تجعلها محترمة أمام غيرها ، وما تتحرك من أجله الا ان تبذر أموال وطن ما أحوج أبنائه الى خيراته بدل هدرها في شراء الدمم وانفاقها على شرذمة من لصوص البوليزاريو
المجتمع الدولي لا يحتاج لبراهين لتورط الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية في صحراء المغرب، بل إنه يساير نضامها المعتوه إلى آخر فلس من البترودولار السائب وبعدها لكل مقام مقال..
على كل برافو للدبلوماسية المغربية و إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت.
الله الوطن الملك من طنجة الى الكويرة
الى الامام والكفاح مستر
الخارجية المغربية تتحدى الجزائر فهل الخارجية الجزائرية قادرة على رفع التحدي.؟
السردوك هو الفروج أو الديك المفشش على الخوى ديما نافخ ريشو هههه
تعتبر الأن افضل وزير خارجية مغربي على الإطلاق حفضك الله ،،،
دائما الرد عليهم بهدوء واتركهم يموتوا بغيضهم ،،،،شـــــــــــــــــابْْْْْْْْْو
المواد الجزائري
الصحراء المغربية
آحتراماتي
دمت وطني العزيز المغرب دوما في قمة المجد والعقلانية.
هناك في الافق عودة الدب الروسي الى شمال افريقيا والذي يسعى الى استرجاع نفوذه و تحالفاته خاصة استرجاع السوق الليبية لبيع اسلحته والحفاظ على السوق الجزاىرية التي انفرد بها.
و هكذا فان اشراك الجزائر في مؤتمر برلين وتكليفها بدور خاص في الملف الليبي سيشجعها على مقايضة هذا الدور لكسب التاييد لموقفها ضد المغرب في قضية الصحراء .
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