بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء

هسبريس من العيون

وجّه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انتقادا لاذعا إلى الجارة الشرقية للمغرب، بعد إصدار خارجيتها لبيانات وُصفت بالمتحجرة بشأن فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا إصرارها على التدخل "غير المبرر" في السيادة المغربية على كامل ترابه.

وردا على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته ألزا ماريا نيتو، وزيرة خارجية جمهورية ساوتومي برنسيت، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة وبيانات خارجيته، أكد ناصر بوريطة أن "من مبادئ الدبلوماسية المغربية عدم الرد على تصريحات رؤساء الدول، وبأنها حريصة دائما على تقديس مكانتهم واحترام مناصبهم".

في المقابل، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن "بيانات وزارة الخارجية الجزائرية بشأن فتح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية أكدت تورطها بشكل مباشر كطرف رئيسي بنزاع الصحراء المغربية".

وأورد بوريطة أنّ "من بين 193 دولة المشكلة لمنظمة الأمم المتحدة تظل الجزائر تُعلق لوحدها على موضوع افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية بالصحراء"، موضحا أن "موقف الجزائر يُبرز للمجلس الدولي والعالم بأسره الأطراف الحقيقية المتدخلة في الصراع حول الصحراء".

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال اللقاء ذاته بمناسبة افتتاح جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى لقنصليتيهما العامتين بالعيون، على أن "الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه، وعلى طاولة المفاوضات الواحدة التي ترعاها الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، للدفاع عن مواقفها التي لطالما أكدت أنها ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع".

وبعد فتح ست قنصليات بالأقاليم الجنوبية وواحدة شرفية، أكد المتحدث أن "عديدا من الدول الإفريقية عبرت عن رغبتها في افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيدا لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وزاد المسؤول الحكومي أن "التطور الحاصل على مستوى قضية الصحراء المغربية لم يعد دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي فقط، بل تعداه إلى مسألة الدعم الواضح لمغربية الصحراء، سواء تعلق الأمر بتغيير المواقف الماضية أو من خلال فتح قنصليات عامة بكبريات مدن الأقاليم الجنوبية".

حري بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أشرف، اليوم بالعيون، على افتتاح قنصليتين عامتين لكل من جمهورية ساوتومي برنسيت ودولة إفريقيا الوسطى، بحضور وزيرتي خارجيتهما، ألزا ماريا نيتو وسيلفي بايبو تيمون.