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الرئيسية | سياسة | ‪وزير خارجية كندا يثمّن إصلاحات الملك وينشد تطوير علاقات البلدين

‪وزير خارجية كندا يثمّن إصلاحات الملك وينشد تطوير علاقات البلدين

‪وزير خارجية كندا يثمّن إصلاحات الملك وينشد تطوير علاقات البلدين
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 24 يناير 2020 - 17:00

تعهّد ناصر بوريطة، وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ونظيره الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، بأنْ لا تدخر حكومتا البلدين جهداً في سبيل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور الثنائي بينهما بما يتماشى والمصالح المشتركة؛ وذلك في ندوة صحافية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الكندي إلى المغرب.

وقال بوريطة، الذي عقد اليوم الجمعة جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، الذي حلّ بالعاصمة الرباط في زيارة تستغرق يومين: "هذه الزّيارة التاريخية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الدّولة الكندية. ونحن سعداء بهذه الزّيارة المهمة التي تأتي في ظروف إقليمية ودولية خاصّة، رغم زحمة الأجندات الدّولية".

وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة صحافية عقدها على هامش الزّيارة التي يقوم بها المسؤول الكندي، أنّ "الأخير جعلَ زيارة المغرب محطة ذات أولوية كبيرة ضمن أجنداته المزدحمة، وهو ما يعكس جودة العلاقات الثّنائية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الزّيارة تمثّل محطة مهمة في التّعاون المشترك بين البلدين".

وأردف بوريطة مجيباً عن أسئلة الصّحافيين: "لنا مصالح مشتركة وتحديات نحاولُ معا تجاوزها بما تقتضيهِ الأعرافُ الدّبلوماسية من تعاونٍ واحترامٍ متبادلين"، متوقّفاً عند التطور الهام على مستوى المبادلات التجارية مع دولة كندا، ومشيرا إلى أن "الخط الجوي ما بين الدار البيضاء ومونتريال مكّن من توافد الآلاف من الكنديين على المملكة".

وقال المسؤول الحكومي المغربي: "الحوار السياسي مع كندا مستمر. وسنعملُ على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات"، مبرزاً أنّ "أزيد من 100 ألف مغربي يعيشون في كندا، وهذا يخدم العلاقات المغربية الكندية"، وزاد: "سنعمل على فتحِ مزيد من القنصليات في كندا حتى نساهم في إدماج المغاربة بشكل جيد داخل النسيج المجتمعي الكندي".

وعبّر بوريطة عن مساندة المملكة انضمام كندا التي تخوض حملة لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي، إذ قال إنّ "كنداً تمثل صوتاً مسموعاً داخل المجتمع الدولي، وانضمامها إلى المجلس الأمن الدولي سيسهمُ لا محال في تجويد عمل الأخير ومده بالحلول والمقترحات الجديدة وقيم الانفتاح والسّلام".

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، الإصلاحات السّياسية والاقتصادية التي قام بها الملك محمد السادس، معتبراً أنّ "كندا تواكب إصلاحات المغرب في مجال المساواة"، وزاد أنّ "الإصلاح الذي أطلقه الملك جعل المملكة منارة للاستقرار في منطقة مشتعلة".

وأضاف المسؤول الحكومي الكندي أنّ بلاده تمثّل "فاعلا مهماً في استتباب الأمن على المستوى الدّولي؛ وانضمامها إلى مجلس الأمن سيخدمه"، مبرزاً أنّ "كندا تحتضن آلاف الطلبة المغاربة الذين يندمجون بسرعة داخل المجتمع الكندي"، وزاد: "هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وهي تكتسي أهمية بالغة نظراً لحجم الشّراكة التي تجمعنا مع الرباط".

واعتبر الوزير الكندي أنّه "يجب أن نعمل سوياً مع الرباط على استتباب الأمن الإقليمي والدولي، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يلعب فيه المغرب دوراً هاماً"، مثمّناً الإصلاحات الملكية، خاصة في المجال الاجتماعي من خلال تأهيل المرأة والشّباب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - إبن المملكة الجمعة 24 يناير 2020 - 17:05
و نرجو أيضا من معالي وزير خارجية كندا المحترم الضغط من أجل تسهيل هجرة المغاربة المهتمين بالعيش في كندا ... لأن الإنسان المغربي المعقول ... باغي يعيش في دولة ناسها معقولين و لا تفرق بين مواطنيها من منطلق الأصل أو العرق أو اللون ...
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17
2 - ليلى البصري الجمعة 24 يناير 2020 - 17:09
واش وقع على شي صفقة مثله مثل باقي زوار المغرب...صفقة ب 500 مليون يورو لشراء اسلحة متنوعة دفاعية و 150 مليون من اجل تنمية التعليم في العالم القروي و 200 مليون من اجل دعم اندماج الشباب في التنمية الرياضية الجهوية...
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-2
3 - Moha MTL الجمعة 24 يناير 2020 - 17:29
Bravo Messieurs, Champagne et Bourita pour cet bel initiative!
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-3
4 - YOUSS CANADA الجمعة 24 يناير 2020 - 17:43
Je vous remercie notre premier ministre canadien pour votre visite au notre pays d'origine Maroc ,une visite d'amitié de fraternité,bienvenu Monsieur et je profite l'occasion de remercier beaucoup notre premier ministre Monsieur JUSTIN TRUDEAU qui a un un bon respect pour tous citoyens et prends soins aux ses citoyens
Bonne visite et bienvenus aux nos amis au monde .
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5 - مغربي الجمعة 24 يناير 2020 - 17:44
سبحان الله رغم قضيت أزيد من نصف عمري في كندا رغم كل شيء موجود و متوفر لي في كندا اولا من عند الله و ثانيا من عند الحكومة المسلمة الكندية فلا اعلم لماذا قلبي يجر للمغرب اكثر ؟
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-1
6 - عابر سبيل الجمعة 24 يناير 2020 - 17:54
هل أخبر السيد الوزير نظيره الكندي أن % 90 من الشباب المغربي يرغبون في الهجرة الى بلاده ؟
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