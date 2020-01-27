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الرئيسية | سياسة | "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب‎

"قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب‎

"قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب‎
هسبريس من أبيدجان
الاثنين 27 يناير 2020 - 21:06

انبرت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على ما راج حول وجود صراعات وانشقاقات في فيدرالية شبيبة الحزب، بعد قرار تغيير رئيسها يوسف شيري وتعويضه بلحسن السعدي، إذ أكد عزيز أخنوش، رئيس التنظيم، ألا وجود لصراعات وأن التغيير طبيعي وعاد.

وأكد أخنوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش مؤتمر مغاربة إفريقيا في أبيدجان الإيفوارية، أن يوسف شيري قام بدور كبير في تأسيس الشبيبة ووضعها على السكة، معتبرا أنه سيواصل الاشتغال في الحزب من أي موقع كان.

وأفرد رئيس الحزب حيزا من كلمته أمام مغاربة إفريقيا للتنويه بالمجهودات التي بذلها يوسف شيري طيلة الفترة التي ترأس فيها "شبيبة الأحرار"، مؤكدا أنه يحظى بثقته الشخصية وسيواصل دعمه للنجاح في مهامه المستقبلية، وزاد: "سأدعمه لأنه خدم معايا راجل".

الطالبي العلمي بدوره اعتبر أن مرحلة قيادة شيري للشبيبة كانت ناجحة، مشددا على أنه يحظى بثقة الجميع، وأضاف: "شيري كبر ومر إلى مرحلة أخرى، وسينجح في حياته السياسية، ونحن معه"، وزاد: "لا وجود لتيار داخل الحزب..واهم من يقول ذلك".

وفي كلمته حول الموضوع، استعرض يوسف شيري، الرئيس السابق لفيدرالية الشبيبة التجمعية، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال فترة ولايته، وقال: "لقد وضعنا القطار على سكته الصحيحة وسيسير في مساره بثبات".

وأعلن يوسف شيري عودته إلى العمل بجهة درعة تافيلالت التي ولد وترعرع فيها، مؤكدا أن الوقت حان للعودة من أجل خدمة جهته والترافع من أجل أن تكون في مستوى تطلعات ساكنتها.

وكانت "شبيبة الأحرار" اختارت، يوم الأربعاء المنصرم، لحسن السعدي رئيسا خلفا ليوسف شيري، وقالت في بلاغ لها: "إن أعضاء الفيدرالية توافقوا على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي دخلت مرحلة من النضج تجعل منها رافدا رئيسيا لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - غزلان الاثنين 27 يناير 2020 - 21:43
شبيبة الاحرار متفاهمة وبالنسبة لهم لا تهم المناصب اكثر ما يهم الإشتغال واعطاء نفس جديد
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-8
2 - نويسري الاثنين 27 يناير 2020 - 21:44
شبيبة التجمع الوطني للأحرار في مسارها الصحيح ، وفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن.
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-9
3 - زوهير الاثنين 27 يناير 2020 - 21:45
تبارك الله على الشباب هذا هو المنتظر منكم، أنتم الأمل و المستقبل هنيئا لنا بكم.
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-9
4 - عماد الاثنين 27 يناير 2020 - 21:45
شبيبة التجمع الوطني للأحرار أبانت على أنها تستحق ثقة الحزب الذي أولاها إهتماما خاصا، واصلوا العمل في ظل شعاركم أغراس أغراس.
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-9
5 - تجمعي من تافلالت الاثنين 27 يناير 2020 - 21:46
لا مشكل في الاختلاف لان الاختلاف رحمه بل يكون الاختلاف بين الأب والابن والروح و الجسد والزوجة
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-9
6 - بشير الاثنين 27 يناير 2020 - 21:46
العمل الدؤوب و المستمر من داخل الحمامة يرتكز أساساً على الدور الكيير الذي تقوم بها الشبيبة التجمعية .
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-8
7 - زينب الاثنين 27 يناير 2020 - 21:46
شبيبة التجمع الوطني للأحرار في مسارها الصحيح، وفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن.
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-7
8 - mariam الاثنين 27 يناير 2020 - 21:46
من وجهة نظري هذا لا يسمى خلافا بل بالعكس هاد الحزب كيعطي فرص لكلشي و القطار يمشي و كل مرة هناك سائق ذو كفاءة ف يوسف شيري أعطى الكثير و الآن حان الوقت نعطيو فرصة لكفاءة أخرى
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-8
9 - عبد العالي الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
شبيبة التجمع حديثة العهد إلا انها ناضجه جدا ولكن تأثير فيها القيل و القال شبيبة التجمع كفاءة و تضم خيرات الشباب
وشبيبة التجمع دئما متماسكة
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-6
10 - سارة الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
شيري عطا للحزب فاش كان رئيس و الان حان دور الحسن السعدي الرجل المجد في عمله نتمنى له كل التوفيق و نشكر السيد شيري على كل ما أعطاه اثناء ترأسه الشبيبه الوطنية
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-4
11 - رضوان الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
التجمع أصبح أقوى بشبابه الذي أثبت انه يوعول عليه في جميع المحطات
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-6
12 - halima الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
أنا مابانتش ليا حتا شي صراع بل بالعكس مزيان كل مرة يقود المسار ديال الشبيبة التجمعية و كل مشكور على مجهوداته
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-5
13 - روبيو الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
الشبيبة التجمعية كانت دائما في مستوى الحدث، و تساهم في الرقي بالنقاش السياسي بصفة عامة.
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-6
14 - سارة الاثنين 27 يناير 2020 - 21:48
شيري له دور كبير لتأسيس الشبيبة او عطا الكثير او الان حنا دور سيد الحسن سعدي او نتمناو خير انشاء الله
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-6
15 - زوبيدة الاثنين 27 يناير 2020 - 21:48
الشباب التجمعي اليوم يبرهن على انه من خيرة شباب المغرب ..
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-6
16 - ولادي ابراهيم الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
الشباب التجمعي يجمع خيرة الشباب المغربي ذكوراً و إناثاً في جميع أنحاء المغرب شمالاً و جنوباً شرقاً و غرباً.
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-6
17 - Medo الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
سي يوسف شيري عط الكتير ف هذا حزب التجمع الوطني للأحرار و بالتوفيق الأخ لحسن السعدي في مساره السياسي
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-5
18 - كوبري الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
عمل جيد من طرف الشبيبة التجمعية، يجب التركيز على الشباب فهو التحدي الذي يجب رفعه في هذه الظرفية الصعبة.
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-5
19 - ليلى الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
لا اظن ان هناك خلاف على العكس السي شيري و السي سعدي لهما هدف واااحد وهو النهوض بالحزب و خدمة ابناء وطننا الحبيب كل متمنياتنا للاخ السعدي بالتوففيق
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-5
20 - salma الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
يوسف شيري قد قام بمهمته بنجاح هو مشكور على ذلك، و الآن جاء عهد الحسن السعدي الذي بدوره سيبذل جهدا كبيرا للصعود بالشبيبة التجمعية إلى القمة
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-5
21 - khadija الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
ما عندنا حتى شك بلي يوسف شيري دار كل ما فجهدو باش يزيد بشبيبة الوطنية لقدام او نهوض بالحزب
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-6
22 - نوران الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
الشبيبة التجمعية هي آمال كل الشباب المغرب و هي تحمل مشعال المستقبل.
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-5
23 - عبور الاثنين 27 يناير 2020 - 21:50
يوم بعد يوم تبرهن الشبيبة التجمعية على أنها قادرة على تحمل المسؤولية اللازمة في مواصلة مسار التجمع أفتخر بشبيبتنا إلى الأمام
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-5
24 - جعفر الاثنين 27 يناير 2020 - 21:50
مثل هذه الأحزاب الإدارية لا يتصارع فيها منخرطوها الكعكة تكون مقسمة سلفا
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4
25 - houda الاثنين 27 يناير 2020 - 21:51
العمل ثم العمل أغراس أغراس ، نحن نستبشر خيرا بحزب التجمع الوطني للاحرار بالتوفيق.
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-5
26 - najla الاثنين 27 يناير 2020 - 21:51
لا يوجد خلل في تبديل رئيس بآخر، فهذا يسمى إعطاء الفرص لأشخاص جدد فكل واحد له استراتيجية عمل لذا يجب تبديل المناصب
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-5
27 - سلوى الاثنين 27 يناير 2020 - 21:52
الشباب اليوم واعي باللي واحد، اللي ممكن اثق فيه.. هو اللي تيخمم بحالو و تيعطيه امال كبيرة فالمستقبل
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28 - امينة الاثنين 27 يناير 2020 - 21:52
تنمنى للاخ السعدي التوفيق و حزب التجمع الوطني في المسار الصحيح ، حزب جميع الناس
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29 - Tasnim الاثنين 27 يناير 2020 - 21:52
مكينش حتى صيرع في الشبيبة و الأخ لحسن السعدي كنتمناو له التوفيق في مهمته الجديدة
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30 - اميمة الاثنين 27 يناير 2020 - 21:53
الشبيبة التجمعية اعطت الكثير و هي في المسار الصحيح واصلو بالتوفيق
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31 - jalal الاثنين 27 يناير 2020 - 21:53
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشباب المغربي.
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32 - laila الاثنين 27 يناير 2020 - 21:53
التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات ، فكيفما كان يوسف شيري رئيسا فأي واحد من الطاقات التجمعية يقدر وصل لداك المنصب، و ها نحن ذا نستقبل كفاءة تجمعية ألا و هو الحسن السعدي الرجل النشيط، ألف مبروك
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33 - Fat الاثنين 27 يناير 2020 - 21:54
التجمع حزب الجميع.. شيبا و شبابا، رجالا و نساء. و المغرب يتسع للجميع.
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-3
34 - amine الاثنين 27 يناير 2020 - 21:55
الناس المكلخين هما اللي غادي يقولو كاين خلل، بالنسبة ليا عجبتني هاد الطريقة د العمل اللي كتخلي كل واحد يبين جدارتو و بالطبع بكل روح رياضية
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35 - hamza الاثنين 27 يناير 2020 - 21:57
التجمع الوطني للأحرار عمرو قصى شي واحد ولا غايقصيه كل واحد له مكانته سوى كان رئيسا أو مستشارا و كل واحد بدوره، فالعجلة لاتتوقف عند أحد بل تواصل مسيرها
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-3
36 - ايمان الاثنين 27 يناير 2020 - 21:59
شبيبة التجمع الوطني للاحرار يجتمع فيها اخير شباب المغرب
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37 - youssef الاثنين 27 يناير 2020 - 21:59
اولا تهانينا للرئيس الجديد الحسن السعدي، هير هو اللي بغيت نقول هادا ماكايتسماش صراع بل بالعكس التناوب على القيادة كتخلي الحزب يتقوى أكثر و كيتغير الروتين فكل و استراتيجيةه
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38 - safae الاثنين 27 يناير 2020 - 21:59
شبيبة التجمع الوطني للاحرار في المسار صحيح وفقكم الله او نتمناو خير لبلادنا
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-2
39 - Imad الاثنين 27 يناير 2020 - 22:00
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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40 - اسماء الاثنين 27 يناير 2020 - 22:00
حزب التجمع.. حزب موحد و لا داعي للمزيد من الدعايات المغرضة
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41 - nassim الاثنين 27 يناير 2020 - 22:01
حزب التجمع الوطني للأحرار يحتضن كفاءات و طاقات شابة، ف كما عشنا فالعهد ديال يوسف شيري حان الوقت نكتشفو العهد ديال الحسن السعدي و هكذا دواليك
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42 - سميرة الاثنين 27 يناير 2020 - 22:01
نتمنى التوفيق للسيد الحسن السعدي في مهمته الجديدة الرجل المناسب في المكان المناسب و شكرا للاخ شيري على كل ما فعله من اجل الشباب خللا توليه الئاسة نفتخر بقيادات حزبنا
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43 - malak الاثنين 27 يناير 2020 - 22:01
ما كنعتبرش هذا خلاف بالعكس يوسف شيري اعطى لكثير او الان حان دور سيد الحسن سعدي يزيد بشبيبة القدام
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44 - عمر الاثنين 27 يناير 2020 - 22:01
التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الجدير بالثقة
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45 - oujdi الاثنين 27 يناير 2020 - 22:02
جميع الأحزاب بدون استثناء تخدم مصالحها الشخصية وبعيدة تمامًا عن مصلحة المواطنين عند ربكم تختصمون
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46 - إنساني الاثنين 27 يناير 2020 - 22:02
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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47 - امينة الاثنين 27 يناير 2020 - 22:02
من يضن ان هناك خلاف فهو واهم كما قال السيد الرئيس ، فقيادات حزب التجمع هدفها واااحد ضمان مستقبل افضل لشباب مغربنا
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48 - ادريسي الاثنين 27 يناير 2020 - 22:02
قوة مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار والهيكلة التي يتميز بها ستمكنه من تجاوز هذه المرحلة ومواصلة مساره كما سطره
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49 - chouaib الاثنين 27 يناير 2020 - 22:03
كل التقدير و الاحترام للكفاءات التجمعية الشبابية، و بالطبع نحن نعلم أن هذا القرار سليم و غير ناتج عن أي صراع
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50 - يوعمري الاثنين 27 يناير 2020 - 22:03
كان من الطبيعي جدا ان يتعرض الاحرار لهذه الهجمة المغرضة لانهم يسيرون في درب النجاح
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51 - Adil الاثنين 27 يناير 2020 - 22:03
الاحرار أقوياء ولن تهزمهم وشاويش الأعداء وسيواصلون المسار
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52 - متواصل الاثنين 27 يناير 2020 - 22:04
لهذا أحترم حزب الحمامة لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
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53 - hassna الاثنين 27 يناير 2020 - 22:04
هذا الحزب كيعطي الفرص للكفاءات ، و هادشي مزيان للسيرورة د الحزب و شكرا
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54 - khadija الاثنين 27 يناير 2020 - 22:04
برافو الشباب ديما مطلعبن لينا راسنا الفوق نتمنى التوفيق لكل من السيد الحسن و السيظ شيري في مسارهما السياسي دمتما متألقين
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55 - amin الاثنين 27 يناير 2020 - 22:04
مكنظنش هذا خلاف حيت سيد الحسن سعدي او يوسف شيري عندهوم نفس الهدف لي هو نهوض بالحزب او خدمة الشباب المغربي
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56 - فيصلي الاثنين 27 يناير 2020 - 22:04
قوة حزب التجمع الوطني للأحرار تكمن في تجانس وانسجام كل مكوناته وفي مصداقية رئيسه الذي أعطى في وقت وجيز صورة جديدة للممارسة السياسية
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57 - بدر الهاشمي الاثنين 27 يناير 2020 - 22:05
ان كان هناك حرب لابد لحزب التجمع الوطني للاحرار ان يخوض غمارها فلن تمون الا حرب شرسة على اعداء الوطن و هم الفقر و البطالة و الهشاشة
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58 - هشام هشام الاثنين 27 يناير 2020 - 22:05
الاشتغال في حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح حماسيا اكثر و يغري بالكثير.
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59 - malika الاثنين 27 يناير 2020 - 22:06
يوسف شيري قاد الشبيبة التجمعية لفترة و الآن حان وقت لحسن السعدي لابراز مهاراته، دون أن ننسى مكانة الرئيس السابق الذي بدوره عضو في هاته الفيدرالية
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60 - سيليا الاثنين 27 يناير 2020 - 22:06
الحزب كيعطي فرص متساوية للكل حان الان دور الاخ السعدي ليكمل على خطى الاخ شيري بالتوفيق
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61 - يمين الاثنين 27 يناير 2020 - 22:06
لابد لكل عمل ناجح من اعداء و حسدة.. فالوضع الذي اصبح عليه الحزب اليوم في الساحة السياسية سيجعل الكثير من الاطراف تتكالب عليه و تهاجمه
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62 - علاء الاثنين 27 يناير 2020 - 22:06
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في العمل الاستراتيجي الذي اصبح يعمل وفقه.. و التخطيط و الهيكلة اهم اسرار النجاح
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63 - واسلي الاثنين 27 يناير 2020 - 22:07
المتتبع للساحة السياسية المغربية سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
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64 - lmelalli الاثنين 27 يناير 2020 - 22:07
كل واحد بدوره، فترقية السيد الحسن السعدي رئيسا لا يعني إقصاء يوسف شيري بل بالعكس كل له دوره
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65 - البشير الاثنين 27 يناير 2020 - 22:07
توقعوا هجومات اكثر و عدوات اكبر ايها التجمعيين و التجمعيات.. لكن يبقى ذلك امتحان في مدى صمودكم و تضامنكم و تحدي الجميع للايمان بمشروع حزب قوي عتيد.
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66 - fatima الاثنين 27 يناير 2020 - 22:09
هذا ليس صراعا بل تبادل المهمات لخلق جو من التغيير و هذا من اسباب النجاح
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67 - ديهيا الاثنين 27 يناير 2020 - 22:09
شيري كان عندو دور كبير في و صلت له الشبيبة اليوم و الان حان دور الاخ السعدي الذي صار الكل يعرفه بجده و بشاشته و تواضعه نتمنى له كل التوفيق في مساره المهني و السياسي
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