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كُتّاب وآراء
الهرموشي: "الأحرار" منفتحون على إشراك الجالية
قال عثمان الهرموشي، نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزب "الحمامة" منفتح لوضع اليد مع مغاربة العالم وإشراكهم في العمل السياسي وقضايا بلادهم، مبرزا أن على رأسها قطاع الصحة الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل جميعا من أجل مغرب قوي بقطاع صحي قوي.
واعتبر نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة، ضمن اجتماع ترأسه إلى جانب رشيدة هبري منسقة فرنسا للجهة الـ13 لأعضاء الحزب من مهنيي الصحة المغاربة القاطنين بفرنسا، أن انفتاح حزب "الحمامة" على مغاربة العالم جاء من أجل إشراكهم في صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصحة وكذلك خلق جسور العمل المشترك معهم فيما يخص عمل المنظمة.
وأكد الهرموشي أن منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار ماضية في العمل من أجل إعداد رؤية وطنية مرفوقة بتصورات جهوية، مشيرا إلى أن المنظمة سالفة الذكر ستطلق برامج ذات بعد اجتماعي ودورات تكوينية مستمرة برسم السنة الحالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
سؤال لماذا حزب الحمامة وحده يجري حملة انتخابية في الخارج ومن اين يأتي بالإمكانيات المالية الكبيرة التي تتطلبها الجولات عبر العالم ام ان مال المخزن هو مال حزب الدولة ؟؟؟
نحن نريد مشاركة في اختيار أعضاء الأمة والبرلمان أما فقط في بعض الأمور التي لها جانب مادي ابتزازي فتح نرفضه
المغاربة اوً الجالية المغربية هي الجالية الوحيدة في العالم لا تتمتع بحقها الدستوري وهو التصويت وهذا الحق لا يعطى ولا يعترف به من طرف الأحزاب السياسية المغربية بكل طوائفها وذالك حفاظًا على سلوكها الإقصاء ي والتنكري والهروب من الواقع
عودو أيها الأحزاب الىً الخطاب الملكي وما دمتم لا تفعلون مشاركة الجالية في الانتخابات البرلمانية فأنتم لا تعترفون لهذه الفاءة وتعتبرون مزيفون
الجالية لا علاقة لها بالنهوض الصحي ما دمتم تتنكرون لحقها ولا تريدون للمغرب مكانة مرموقة بين الدول بل تحافظون فقط على مصالحكم وهدا الخطاب موجه الىً كافة قادات الأحزاب السياسية المغربية من حزب الاستقلال الىً الأحرار