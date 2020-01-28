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الرئيسية | سياسة | الهرموشي: "الأحرار" منفتحون على إشراك الجالية

الهرموشي: "الأحرار" منفتحون على إشراك الجالية

الهرموشي: "الأحرار" منفتحون على إشراك الجالية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:39

قال عثمان الهرموشي، نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزب "الحمامة" منفتح لوضع اليد مع مغاربة العالم وإشراكهم في العمل السياسي وقضايا بلادهم، مبرزا أن على رأسها قطاع الصحة الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل جميعا من أجل مغرب قوي بقطاع صحي قوي.

واعتبر نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة، ضمن اجتماع ترأسه إلى جانب رشيدة هبري منسقة فرنسا للجهة الـ13 لأعضاء الحزب من مهنيي الصحة المغاربة القاطنين بفرنسا، أن انفتاح حزب "الحمامة" على مغاربة العالم جاء من أجل إشراكهم في صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصحة وكذلك خلق جسور العمل المشترك معهم فيما يخص عمل المنظمة.

وأكد الهرموشي أن منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار ماضية في العمل من أجل إعداد رؤية وطنية مرفوقة بتصورات جهوية، مشيرا إلى أن المنظمة سالفة الذكر ستطلق برامج ذات بعد اجتماعي ودورات تكوينية مستمرة برسم السنة الحالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تايكة غرماد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:58
حسب القانون الحالي مغاربة الخارج ليس لهم الحق في الانتخابات اللهم اذا كانت احزاب السلطة على علم مسبق يتغيير القانون وهذا ممكن لانها امتداد للمخزن والمخزن هو الوحيد الذي يقرر وبما انها جزء من المخزن فهي تتهيأ من الان لطرد الاحزاب غير مرغوب فيها مثل حزب اللامبا فيمكن الاستنجاد بمغاربة الخارج !!
سؤال لماذا حزب الحمامة وحده يجري حملة انتخابية في الخارج ومن اين يأتي بالإمكانيات المالية الكبيرة التي تتطلبها الجولات عبر العالم ام ان مال المخزن هو مال حزب الدولة ؟؟؟
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9
2 - mariam الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:06
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته يعطي الفرص لكل الناس للتعبير عن أرائهم و لا سيما في موضوع الصحة
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-16
3 - khalilnederland الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:06
الشراك الحقيقي وعدم رمي الرمال في الأعين هو اشراك مغاربة العالم في التصويت والمشاركة السياسية وعدم الهروب من الواقع
نحن نريد مشاركة في اختيار أعضاء الأمة والبرلمان أما فقط في بعض الأمور التي لها جانب مادي ابتزازي فتح نرفضه
المغاربة اوً الجالية المغربية هي الجالية الوحيدة في العالم لا تتمتع بحقها الدستوري وهو التصويت وهذا الحق لا يعطى ولا يعترف به من طرف الأحزاب السياسية المغربية بكل طوائفها وذالك حفاظًا على سلوكها الإقصاء ي والتنكري والهروب من الواقع
عودو أيها الأحزاب الىً الخطاب الملكي وما دمتم لا تفعلون مشاركة الجالية في الانتخابات البرلمانية فأنتم لا تعترفون لهذه الفاءة وتعتبرون مزيفون
الجالية لا علاقة لها بالنهوض الصحي ما دمتم تتنكرون لحقها ولا تريدون للمغرب مكانة مرموقة بين الدول بل تحافظون فقط على مصالحكم وهدا الخطاب موجه الىً كافة قادات الأحزاب السياسية المغربية من حزب الاستقلال الىً الأحرار
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0
4 - halima الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:08
هذا الحزب لا ينسى أحدا فمثلما نحن مغاربة ،فإن جاليتنا أيضا مهتمة بالظروف التي يعيشها المغرب اليوم لذك تم إشراكهم و وضعم في الصورة
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-12
5 - salma الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:09
موضوع الصحة هو موضوع العصر، و هو مذكور في مسار الثقة بالتدقيق، نتمنى لهذا الحزب التوفيق في مساره
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-9
6 - laila الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:11
هذه الخطوة مهمة و محسوبة لحزب التجمع الوطني للأحرار لأنها لم تنسى أخذ آراء مغاربتنا المغتربون
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-10
7 - najla الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:12
نعم يجب وضع النقط على الحروف لإيجاد استراتيجيات جديدة للصعود بالصحة في المغرب و لما لا إشراك اخواننا المغاربة المقيمين بالخارج
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-7
8 - الطيب بنكيران الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:14
أرجوك ان تركز على الحالة الصحية لاخواننا داخل البلد، اما المهجرون فقد ضاقوا ذرعا من ضنك العيش الاجتماعي والثقافي والعلمي والصحي، وهذا هو سبب نزوحهم الى بلدات الناس. نريد أفعالا لا أقوالا ، لان الأفعال تعبر اكثر من الكلمات.
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6
9 - hassia الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:26
a70ans, vais pas me deplacer pour voter,deja trop tard,sommes marhaba marocains
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0
10 - anas الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:33
دعو الجالية وشانها فإنها لا تثق فيكم ( كرهتونا في بلادنا )
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