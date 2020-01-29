مترشح لقيادة "البام" يدعو إلى عقد ندوة تناظرية

هسبريس من الرباط

بعث عبد السلام بوطيب، أحد المرشحين للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رسالة إلى كل من الأمين العام للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع "للجرار"، يطالب من خلالها بـ"عقد ندوة تناظرية".

وجاء في الرسالة التي توصلت بها الجريدة: "يطيب لي، ونحن نستعد لعقد مؤتمرنا الرابع، أن أطلب منكما دعوة كافة الإخوة الذين عبروا رسميا عن رغبتهم للترشح لقيادة حزبنا في المرحلة المقبلة إلى عقد مناظرة بينهم، لعرض رؤيتهم السياسية وخطتهم التنظيمية لتسيير الحزب في المرحلة المقبلة أمام مناضلات ومناضلي حزبنا؛ وأمام المغاربة أجمعين".

وأضاف عبد السلام بوطيب أن "الهدف من المناظرة هو إعطاء معنى ودلالة لعقد مؤتمرنا الرابع في هذه الظروف التي يمر منها حزبنا؛ وهي ظروف أزمة قلما يختار حزب ما عقد مؤتمره في ظلها، مما يعطي الانطباع لدى عامة المواطنين والمتتبعين لشأن حزبنا أنه مؤتمر انقلابي لتغير اسم باسم، وأسماء بأخرى، ولنيل مآرب بئيسة تثير الاشمئزاز من طالبها".

وأوضح صاحب الرسالة: "الحال أن بلدنا العزيز يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حزب جدي، تقدمي، يقدم للمغاربة عامة عرضًا سياسيًا جديدًا"، مضيفا "أعتقد أننا الحزب الأكثر تأهيلا لنقدم هذا العرض السياسي الجديد، عبر التنفيذ السياسي والحقوقي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بغية تحقيق الحرية والعدالة والكرامة التي يتوق إليها المغاربة برمتهم".

وقال بوطيب إن "المغاربة، جميعا، سئموا من العزف على أوتار آلامهم الاقتصادية والاجتماعية؛ كما سئموا من الكذب والشعبوية المقيتة التي لم تعد تطيل صبر أحد.. لذا، فدعوتنا لعقد هذه المناظرة هي دعوة للتفاعل ليس فقط مع مناضلي ومناضلات حزبنا؛ بل هي دعوة للتفاعل مع الفئات العريضة من الشعب المغربي الذي يستحق كل التكريم؛ والتي يشكل فيها شبابها الغالبية العظمى".

إن شبابنا، يضيف بوطيب، "لم يعد يستوعب الخطابات التقليدية التي تنهل من معين تاريخ المقاومة، ولا من معين تاريخ اليسار، ولا من معين الإسلام السياسي، ولا من معين الخطاب القومي البائد؛ وإن كان بعضهم، وفي مناطق محددة تتطلب تناولا خاصا، ما زالت تغريهم الخطابات القائمة على فائض الذاكرة التي تقدم ولو قيد أنملة، بقدر ما تعقد أمورنا السياسية أكثر لفائدة من لا يريد أن نتقدم اجتماعيا وسياسيا وديمقراطيا أكثر"، مشيرا إلى أن "شبابنا يحتاج إلى عروض جديدة في السياسة والاقتصاد والثقافة".

وورد ضمن الرسالة ذاتها أن "دعوتي هذه هي دعوة تفاعلية مع بعض الأفكار الجدية المقترحة خلال الأسابيع الأخيرة على الساحة الثقافية والسياسية المغربية؛ كما هي كذلك دعوة لإعطاء معنى ودلالة لمؤتمر حزبنا الذي ينعقد في ظروف غير صحية تنظيميا"، حسب عبد السلام بوطيب.

وأكّد صاحب الرسالة أن "من شأن هذه المناظرة المساهمة في إنجاح مؤتمرنا، وإعلاء الأجواء الفكرية والثقافية المرافقة له.. ومن شأنها كذلك أن تساعد كثيرا من مناضلات ومناضلي الحزب وعموم المغاربة والرأي العام المحلي والدولي على التعرف بدقة على هويتنا وكينونتنا وأسباب وجودنا، وتساعدهم للإجابة عن السؤال المؤرق: من نحن؟ وماذا نريد؟".