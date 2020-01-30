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الرئيسية | سياسة | الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المغرب في ملف ليبيا

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المغرب في ملف ليبيا

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المغرب في ملف ليبيا
هسبريس - و.م .ع
الخميس 30 يناير 2020 - 04:43

أشاد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بدور المغرب في الملف الليبي.

وجدد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، التأكيد على التزامهما من أجل السلام والأمن في المنطقة، أمام التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما في ليبيا والساحل.

وأعربا في تصريح مشترك عقب اجتماعهما في بروكسل، عن استعدادهما لمواصلة دعمهما لحل سياسي ولا سيما في الأزمة الليبية، على أساس اتفاق الصخيرات السياسي.

كما تطرق المسؤولان إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بمسلسل السلام في الشرق الأوسط.

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