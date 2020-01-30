24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
- المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
- آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين
- "إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
والي بنك المغرب يتهم النواب البرلمانيين بعرقلة الإصلاحات المالية (5.00)
أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)
- المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل "صفقة القرن" - (149)
- جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر "يتفوق" على الاستثمارات - (98)
- شغيلة التعليم تفتح باب "الاحتجاجات" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (97)
- حزب إسباني متطرّف يدق طبول الحرب أمام المغرب بسبتة المحتلة - (91)
- بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المغرب في ملف ليبيا
أشاد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بدور المغرب في الملف الليبي.
وجدد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، التأكيد على التزامهما من أجل السلام والأمن في المنطقة، أمام التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما في ليبيا والساحل.
وأعربا في تصريح مشترك عقب اجتماعهما في بروكسل، عن استعدادهما لمواصلة دعمهما لحل سياسي ولا سيما في الأزمة الليبية، على أساس اتفاق الصخيرات السياسي.
كما تطرق المسؤولان إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بمسلسل السلام في الشرق الأوسط.