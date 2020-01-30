24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء (5.00)

  4. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  5. بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | كوت ديفوار تعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

كوت ديفوار تعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

كوت ديفوار تعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 09:47

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية، سيدي تييموكو توري، أمس الأربعاء في ندوة صحافية، أن قنصلية عامة لكوت ديفوار سترى النور قريبا في مدينة العيون بالمغرب.

وأضاف المسؤول الإيفواري أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الأربعاء "صادق على مرسوم يقضي بإحداث قنصلية عامة لجمهورية كوت ديفوار في العيون بالمغرب"، موضحا أن هذا الإجراء "يروم تقريب الإدارة والخدمات القنصلية من المواطنين الإيفواريين القاطنين في جنوب المغرب".

وحسب المسؤول الإيفواري فإن هذه الإدارة القنصلية الإيفوارية الجديدة بالمغرب "ستمكن أيضا من تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.