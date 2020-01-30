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كُتّاب وآراء
كوت ديفوار تعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية، سيدي تييموكو توري، أمس الأربعاء في ندوة صحافية، أن قنصلية عامة لكوت ديفوار سترى النور قريبا في مدينة العيون بالمغرب.
وأضاف المسؤول الإيفواري أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الأربعاء "صادق على مرسوم يقضي بإحداث قنصلية عامة لجمهورية كوت ديفوار في العيون بالمغرب"، موضحا أن هذا الإجراء "يروم تقريب الإدارة والخدمات القنصلية من المواطنين الإيفواريين القاطنين في جنوب المغرب".
وحسب المسؤول الإيفواري فإن هذه الإدارة القنصلية الإيفوارية الجديدة بالمغرب "ستمكن أيضا من تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين".