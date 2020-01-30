المالكي: الجمود يطغى على المنطقة المغاربية

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس بمقر المجلس، أغوسطو سانطوس سيلفا، وزير الدولة وزير الخارجية البرتغالي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المملكة.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير البرتغال بالرباط، أشاد المالكي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والبرتغال على كافة المستويات، مذكرا خصوصا باتفاقية التعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية للبرتغال التي تم توقيعها سنة 2018، والتي تنص على اجتماع البرلمانيين من البلدين بصفة منتظمة كل سنتين بالتناوب في كل من لشبونة والرباط.

وفيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا النزاع المفتعل يعطل مسار البناء المغاربي، مستعرضا المبادرات المتعددة التي تقدم بها الملك محمد السادس من أجل فتح حوار مباشر مع الجزائر لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية، وقال: "في الوقت الذي تتكتل فيه الدول لمواجهة التحديات المرتبطة بالعولمة، ما تزال المنطقة المغاربية تعيش وضعية الجمود منذ فترة طويلة".

من جهته، سجل وزير الدولة وزير الخارجية البرتغالي التطور المضطرد لعلاقات التعاون بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، موردا أن هناك تطابقا لوجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مستعرضا في الآن ذاته مختلف أوجه التعاون بين البلدين، التي ستكون محور اللقاء عالي المستوى المغربي-البرتغالي المبرمج خلال السنة الحالية.

كما جدد المتحدث موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لهذه القضية، وقال: "نحيي مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب ونعتبرها حلا جديا ذا مصداقية، وقد آن الأوان لمقاربة هذا المشكل بواقعية وبراغماتية".