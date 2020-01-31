"الاتحاد الدستوري" ينفي مقاطعة اجتماع في الرباط

هسبريس من الرباط

تفاعل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري مع ما جرى تداوله حول "إقدام أعضاء المكتب السياسي للحزب على مقاطعة الاجتماع، الذي كان مقررا عقده الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط".

وأكد أعضاء المكتب السياسي لحزب "الحصان"، في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خبر مقاطعة الاجتماع لا أساس له من الصحة".

وأضاف المصدر ذاته أن "المكتب السياسي كان قد استدعي يوم الثلاثاء، وتم تأجيل الاجتماع في نفس اليوم بطلب من بعض الأعضاء الذين أكدوا عدم إمكانية حضورهم لالتزاماتهم المهنية"، وفق تعبير الوثيقة سالفة الذكر.