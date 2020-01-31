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الرئيسية | سياسة | "النهضة والفضيلة": "صفقة القرن" تشرعن الاحتلال

"النهضة والفضيلة": "صفقة القرن" تشرعن الاحتلال

"النهضة والفضيلة": "صفقة القرن" تشرعن الاحتلال
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 يناير 2020 - 15:15

عبر حزب النهضة والفضيلة عن رفضه المطلق ما أطلق عليها "صفقة القرن"، معتبرا إياها "حلقة في سلسلة المؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإضفاء الشرعية على الاحتلال الصهيوني الغاصب، وفرض الهيمنة وسياسة الأمر الواقع من خلال استغلال ضعف وتشتت الصف العربي والإسلامي".

ودعا الحزب، في بيان توصلت به هسبريس، كافة أطراف الساحة الفلسطينية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة "تتجاوز الخلافات الداخلية وتفتح الأفق أمام مشروع وطني فلسطيني جديد قوامه الرفض والمواجهة والتصدي لكل محاولات طمس الحق الفلسطيني في الأرض والحرية".

كما طالب بيان الحزب مؤسسات القرار العربي والإسلامي، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، وبرلمانات الدول المشكلة لها، وكل قواها الحية، إلى "التعبئة العامة للتعبير عن رفض هذه المؤامرة المشؤومة والضغط على المستوى الدولي لإفشال مخطط التصفية الأمريكي الصهيوني الجديد"؛ كما دعا في الأخير جماهير الشعب المغربي إلى مساندة إخوانهم الفلسطينيين "والتعبير عن مشاعر الإدانة والغضب رفضا لاستهداف مقدسات وثوابت الأمة العربية والإسلامية ومعالمها".

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1 - محمد الجمعة 31 يناير 2020 - 16:03
لم اسمع بهادا #الحزب#من قبل,كم عندهم من مقعد في مسلج النوام.
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