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الرئيسية | سياسة | ضريف: هذه وظيفة إمارة المؤمنين .. و"البيجيدي" إخوان مسلمون

ضريف: هذه وظيفة إمارة المؤمنين .. و"البيجيدي" إخوان مسلمون

ضريف: هذه وظيفة إمارة المؤمنين .. و"البيجيدي" إخوان مسلمون
هسبريس - محمد بلقاسم
السبت 01 فبراير 2020 - 17:00

تفاعلا مع النقاش الدائر حول الإسلام السياسي في المغرب وعلاقته بإمارة المؤمنين، الذي أثاره المرشح لقيادة حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، يرى محمد ضريف، رئيس حزب "الديمقراطيون الجدد" أستاذ العلوم السياسية، أن وظائف إمارة المؤمنين مختلفة عن وظائف الإسلام السياسي.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسية"، الذي يبث الأحد على الساعة التاسعة ليلا، قال ضريف إن "دستور 2011 ميز على مستوى المؤسسة الملكية بين أدوار الملك كأمير للمؤمنين، وبين اختصاصاته كرئيس للدولة"، منبها إلى وجود "تمييز بين المجال الديني والمجال السياسي".

واعتبر ضريف في هذا الصدد أن "الإسلام السياسي هو حركة لها طموحات سياسية، استعملت في السابق آليات انقلابية أو ثورية للوصول إلى الحكم، لكن مع تطور الحركات في العالم العربي، تحولت إلى حركات سياسية للمشاركة في الانتخابات"، موردا أن "إمارة المؤمنين تنتمي للحقل الديني الذي يحرص على الوحدة الدينية، وفي المجال السياسي ترسخ التعددية السياسة".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "وظيفة إمارة المؤمنين تختلف عن الإسلام السياسي الذي له بنية حزبية تسعى للوصول إلى السلطة"، مشيرا إلى أن "الحديث عن كون إمارة المؤمنين شكلا من أشكال الإسلام السياسي، يستحضر فقط البعد السياسي لإمارة المؤمنين دون باقي وظائف المؤسسة الملكية".

من جهة ثانية، يرى ضريف أن الاستياء العارم الذي يعرفه الشارع المغربي كان قبل حكومة العدالة والتنمية، وهو ما دفع الشباب إلى الانخراط في حركة 20 فبراير، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية، وباعتراف أمينه العام السابق، كان مناهضا للشارع ولمطالبه.

وشدد ضريف في هذا الإطار على أن فصيل الإسلاميين المشارك في الحكومة طبّع مع الدولة، وأن هذا "الأمر ليس مرتبطا بالدخول إلى الحكومة، بل منذ التحاقهم بالعمل السياسي بدل الاشتغال من داخل الجمعيات"، على حد تعبيره، مبرزا أن "المغرب لا يختلف عن الدول المجاورة، ولذلك سعت الدولة لدعم حركة التوحيد والإصلاح لمواجهة جماعة العدل والإحسان".

رئيس حزب "الديمقراطيون الجدد" سجل أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية غير مفاجئة لكون الأرضية كانت مهيأة مسبقا، ووصوله إلى الحكم في المغرب يشبه وصول تيارات الإخوان المسلمين في العديد من دول المنطقة.

وأوضح ضريف أن بلوغ الإخوان المسلمين إلى السلطة في العديد من الدول العربية كان خيارا أملته الولايات المتحدة على الدول الإسلامية، مشددا على أنه "مخطط أمريكي بعدما تم استهدافها حيث سعت لمواجهة الإسلام الراديكالي وكانت تبحث عن مداخل، واستقر رأيها على تشجيع مدرسة الإخوان المسلمين".

ضيف "نقاش في السياسة" جدد التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية جزء من مدرسة الإخوان المسلمين العالمية، وأن سعد الدين العثماني منح شهادة أمريكية باعتباره يمثل الإسلام الديمقراطي، مشيرا إلى أن "ما يحدث في المغرب لا يمكن أن يفصل عن دول الجوار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Ben lebsir ahmed السبت 01 فبراير 2020 - 17:12
للاسف العرب وهناك من يستعمل الكلمات التي لا تساعد بااي شيئ الا التفرقة والاستهزاء الحزب هو حزب العدالة والثنمية فقط ليس حزب الاخوان عيب هده التدخلات من متقفين هدا يجر البلد الى شيي ليس في مصلحته نحن شعب واحد مسلمون الكل مسلمون انا الاحزاب هي احزاب لها توجهات كل واحد كيف يريد ان يسير البلاد هناك احزاب اخرى لاتسمى طريقتها ان اشك في من يتكلم بطريقة التفرقة ممكن انه له يد مع الخارج لاننا نعلم جيدا ان المغرب يتعرض لمواجهة من الاعداء وحتى الاصدقاء لابد من محاربة هده الموصفات تكلم قل شيء جميل او اصمت
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9
2 - الاسلام السياسي السبت 01 فبراير 2020 - 17:13
فعلا الاسلام السياسي لا علاقة له بإمارة المؤمنين بالمغرب فأمير المؤمنين ليس هي أمير المسلمين و المؤمنون عند اليهود هو من آمن بموسى و عند المسيحيين هو من آمن بعيسى بالوصف الذي وصفوه به و المؤمن عند المسلمين هو من آمن بمحمد صلى الله عليه و سلم و بالتالي أمير المؤمنين هو أمير كل هؤلاء دون إستثناء. و نتيجة لذالك فإمارة المؤمنين لا علاقة لها بالعدالة و التنمية. أظن اني فهمت المعادلة
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-11
3 - almahdi السبت 01 فبراير 2020 - 17:17
هل هناك تقارب يرجى بين التوحيد والاصلاح والعدل والاحسان؟!!!
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3
4 - ولد زايو السبت 01 فبراير 2020 - 17:30
وهل نحن وحالتنا في هذا البلد تحتاج لمثل هذه التصريحات والاتهامات ؟ كلكم تتاجرون ولقد أرهقتم هذا المواطن الذي دفع لكم الكثير أيها التجار كلكم بدون استثناء كيف ما كانت انتماآتكم السياسية والدينية والحزبية وحتى السلالية !!!! ولهذا أظن قد حان الوقت لإزالة حظيرة البهائم وبأكملها.
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25
5 - WARZAZAT السبت 01 فبراير 2020 - 17:35
الكل يعرف أن التيارات اليمينية/الدينية تيارات تبنتها أمريكا لمحاربة الحركات الشعبية. و هذا ليس فقط في العالم الاسلامي و لكن حتى في أروبا و أمريكا الجنوبية حيث استعانت بالكنيسة لمحاربة القوى اليسارية....و البوجديون و شخص بنكيران خير مثال عن ذلك....تاريخه الرجعي من السبعينات معروف و غني عن الذكر.

بل يمكننا أن نقول أن البوجاديون و بنكيران نماذج مثالية يضرب بها المثل عالميا...ما يسمى ب''الاستثناء المغربي'' و هذا راجع إلى كون المغرب من الدول القليلة التي لم تمر بالتجربة الاشتراكية أو الجمهورية.

الدولة الوحيدة التي يمكن مقارنة المغرب بها هي تايلاند التي هي كذلك مملكة دينية/بوذية و من ركائز الامبريالية الامريكية في شرق اسيا منذ الحروب الفيتنامية في الخمسينات.
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6
6 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 01 فبراير 2020 - 17:41
ايها السادة الأفاضل علينا جميعا أن نحترم العقيدة الإسلامية المغاربة وحدهم المدرب المالكي الدي يوصف بالاعتدال وأمير المؤمنين حامي الملت والدين يعتبره المغاربة بمثابة الإمام المخلص والتقرير وصف حزب بالإسلامي هذا خطأ لايوجد في المغرب حزب متشدد على مر الأزمان والعصور
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-1
7 - ابراهيم السبت 01 فبراير 2020 - 17:42
كل هذه التسميات والايديولوجيات لا شأن لنا بها..الشعب يريد أشخاصا نزهاء،رجال كالجبال لا يخافون احدا ولا تغريهم السلطة،دوو كفاءة،كيفما كان انتماءهم وجنسهم وعرقهم
ودينهم...ينهضون بهذا البلد ،يحاربون الفساد...اعلم انه حلم...فدعونا نحلم...
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5
8 - ياسين الفكيكي السبت 01 فبراير 2020 - 17:44
ازيد من نصف قرن و الاسلاميون في الدول العربية يخططون للوصول الى الحكم و حين نجحوا اكتشفوا انهم لم يخططوا ولو ليوم واحد لما سيفعلونه بعد ان ينجح مخططهم! فكانت النتيجة كوارث في التسيير و التدبير و المدخلات و المخرجات صاغت لنا اسوء فترة في تاريخ العمل السياسي في العالم العربي و جعلت المواطن العربي يشهد اكثر الظروف قساوة في ظل حكم الذين يتغنون بالفضيلة و العدل و الورع و التقوى ليل نهار و ليكتشف انه كان ضحية تجار للدين كلما زادت لحاهم كلما زادت فضائحهم و سقطاتهم التي لن يغفرها التاريخ ليتجلى امامنا قول ابن سينا رحمه الله ويل لأمة تقودها اللحى و العمائم!
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