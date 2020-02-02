"إقصاء شباب البيضاء" يشعل تحضيرات مؤتمر "البام"

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود غليان واسع في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، إثر طريقة تدبير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لعملية انتداب المؤتمرين، إذ عبر العديد من الأعضاء عن تذمرهم من الإقصاء الذي طالهم.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن أعضاء شبيبة الحزب بجهة الدار البيضاء سطات يعتزمون الاحتجاج على اللجنة التحضيرية أمام مقر التنظيم بالعاصمة الرباط، مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم ضد ما طالهم من إقصاء.

وأكدت مصادرنا أن أعضاء الشبيبة متذمرون من سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، معتبرين أن الطريقة التي يتعامل بها "تحمل تجبرا وتعنتا ضد المنتمين إلى الحزب بالدار البيضاء، إذ تم إقصاء الكثيرين منهم من حضور المؤتمر الوطني الرابع".

وشدد أعضاء الشبيبة الذين عقدوا اجتماعا عاجلا مساء الجمعة بالدار البيضاء على أن اللجنة التحضيرية "لم تحترم الكوطا الخاصة بفئة الشباب التي ينادي الملك بإشراكها في الحياة العامة، ولاسيما السياسية بالبلد".

وأوضحت مصادر الجريدة أن "شباب الحزب بالدار البيضاء غاضبون من طريقة تدبير لجنة الفرز التي أقصت العديد من المناضلين والمناضلات، مشددين على أنها اعتمدت لوائح صورية دون عقد اجتماعات لانتداب المؤتمرين كما ينص على ذلك القانون".

ولوحت قيادات شبيبة "البام" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الذي سيحتضن المؤتمر الوطني الرابع بمدينة الجديدة، في حالة ما لم تقدم اللجنة التحضيرية على تدارك الإقصاء الذي طال جهة الدار البيضاء سطات.

وكانت اللجنة التحضيرية فتحت خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 27 يناير إلى غاية الأربعاء 29 منه فترة للطعن في انتداب المؤتمرات والمؤتمرين، عبر إيداع طعون لدى الإدارة المركزية للحزب بالرباط، وكل الوثائق المدعمة للملف مقابل وصل إيداع.

وسبق أن عبر قادة "البام" بجهة الدار البيضاء سطات عن تذمرهم من النسبة الممنوحة لأقاليم الجهة، والتي "لا تتماشى مع حجم الجهة وعدد الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب فيها"، وطالبوا اللجنة التحضيرية في شخص رئيسها سمير كودار بمنح الجهة الحصة التي تستحقها باعتبارها قطبا اقتصاديا؛ وهو الأمر الذي سار عليه برلمانيون آخرون عبروا عن تذمرهم من هذا الأمر، مشددين على أن "الدار البيضاء يجب أن تحظى بنسبة مهمة من المؤتمرين، على اعتبار أن الحزب يحظى برئاسة الجهة الاقتصادية للمملكة وعدد من المجالس المنتخبة، وله فيها عدد قوي من البرلمانيين والمستشارين".