ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"

هسبريس - محمد بلقاسم

اعتبر محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيون الجدد وأستاذ العلوم السياسية، أن قراره تأسيس حزب سياسي جاء في وقت انتشر فيه الإلحاد السياسي في المغرب ولم يعد من يؤمن بالعمل السياسي، موردا أن "هناك صورة سلبية للجميع عن العمل الحزبي، وهذا الأمر تكرس بسبب ابتعاد المثقفين عن العمل السياسي وترك لأشخاص يمارسونه بدون أخلاق".

وضمن حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسة" الذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا، قال ضريف إن "تنامي الجماعات الدينية كان بسبب الصورة السلبية التي استغلت بهدف ضرب الأحزاب"، رافضا فكرة فشل في تجربة العمل الحزبي.

وشدد رئيس حزب الديمقراطيون الجدد على أن الحزب الذي أسس في ظروف صعبة استطاع إقناع العديد من الرافضين للعمل الحزبي، موردا أن هذا الأمر جاء على الرغم من أن الذين يمتلكون أفكارا في المغرب لا يمتلكون أموالا وعلى الرغم من ذلك ضمن الحزب حضوره في الساحة.

وفي الوقت الذي أكد فيه أستاذ العلوم السياسية على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أن هذه الوسائط تلعب دورا مخربا ومسيئا للعمل الحزبي، مبرزا أنها "تردد خطابا يسيء إلى الأحزاب وتدعو المغاربة إلى عدم الإيمان بالتنظيمات السياسية، وأن المغرب لا حاجة له بالأحزاب".

ويرى ضيف برنامج "نقاش في السياسة" أن الأحزاب تواجه خطابا عدميا، على الرغم من وجود اختلالات داخلها، مبرزا أن هذا الخطاب هدفه تدمير هياكل الوساطة سواء الأحزاب والنقابات، ووصل اليوم إلى المجتمع المدني.

وعن علاقة الدولة بالأحزاب، دعا ضريف إلى البحث في طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب؛ وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في أحد حواراته سنة 2002، عندما قال إن الملكية في المغرب تنفيذية، بشعار "الملك يسود ويحكم"، مشيرا إلى أنه في إطار هذه التنفيذية تحددت أدوار الأحزاب في توفير غطاء للسياسات التي تضعها الملكية.

في المقابل، أوضح رئيس حزب الديمقراطيون الجدد أن ما حدث في خطاب مارس 2011 قطع مع الملكية التنفيذية، موضحا أن دستور 2011 "حدد صلاحيات الملك"؛ لكنه ليس دستورا ديمقراطيا ويظل للانتقال الديمقراطي.

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة وعلاقته بالدولة بالتزامن مع مؤتمره المقبل، سجل ضريف أن "البام" "لا يمكنه أن يقطع مع منطق التعليمات"، مستدلا على ذلك بكون الحزب "نشأ منذ البداية وهو يتضمن خليطا لا يمكن أن يتعايش، لأن عددا من المنتسبين إليه لهم علاقة مع السلطة".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس حزب الديمقراطيون الجدد وأستاذ العلوم السياسية أن الصراع اليوم على رئاسة "البام" تؤكد أننا أمام حزب يوجد في كنف المخزن، موردا أن هذا الأمر صرح به المرشح عبد اللطيف وهبي، الذي يرى في نفسه مستقلا في مواجهة مرشح السلطة.

وحول إمكانية لعب حزب التجمع الوطني للأحرار لدور حزب الدولة بعد تراجع "البام" في الآونة الأخيرة، دعا ضريف إلى تغيير السلوكات، التي تقوم على شراء الذمم بالولائم، معتبرا ما يقوم به الأحرار حملة سابقة لأوانها في مخالفة صريحة للقوانين الانتخابية.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية إن كل الأحزاب تشتغل في إطار الدولة، موردا أن "النضج السياسي الذي وصل إليه المغرب أخرج البلاد من الصراع، والكل يبحث عن الحصول على مقاعد في البرلمان".