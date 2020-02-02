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الرئيسية | سياسة | ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"

ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"

ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأحد 02 فبراير 2020 - 21:00

اعتبر محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيون الجدد وأستاذ العلوم السياسية، أن قراره تأسيس حزب سياسي جاء في وقت انتشر فيه الإلحاد السياسي في المغرب ولم يعد من يؤمن بالعمل السياسي، موردا أن "هناك صورة سلبية للجميع عن العمل الحزبي، وهذا الأمر تكرس بسبب ابتعاد المثقفين عن العمل السياسي وترك لأشخاص يمارسونه بدون أخلاق".

وضمن حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسة" الذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا، قال ضريف إن "تنامي الجماعات الدينية كان بسبب الصورة السلبية التي استغلت بهدف ضرب الأحزاب"، رافضا فكرة فشل في تجربة العمل الحزبي.

وشدد رئيس حزب الديمقراطيون الجدد على أن الحزب الذي أسس في ظروف صعبة استطاع إقناع العديد من الرافضين للعمل الحزبي، موردا أن هذا الأمر جاء على الرغم من أن الذين يمتلكون أفكارا في المغرب لا يمتلكون أموالا وعلى الرغم من ذلك ضمن الحزب حضوره في الساحة.

وفي الوقت الذي أكد فيه أستاذ العلوم السياسية على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أن هذه الوسائط تلعب دورا مخربا ومسيئا للعمل الحزبي، مبرزا أنها "تردد خطابا يسيء إلى الأحزاب وتدعو المغاربة إلى عدم الإيمان بالتنظيمات السياسية، وأن المغرب لا حاجة له بالأحزاب".

ويرى ضيف برنامج "نقاش في السياسة" أن الأحزاب تواجه خطابا عدميا، على الرغم من وجود اختلالات داخلها، مبرزا أن هذا الخطاب هدفه تدمير هياكل الوساطة سواء الأحزاب والنقابات، ووصل اليوم إلى المجتمع المدني.

وعن علاقة الدولة بالأحزاب، دعا ضريف إلى البحث في طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب؛ وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في أحد حواراته سنة 2002، عندما قال إن الملكية في المغرب تنفيذية، بشعار "الملك يسود ويحكم"، مشيرا إلى أنه في إطار هذه التنفيذية تحددت أدوار الأحزاب في توفير غطاء للسياسات التي تضعها الملكية.

في المقابل، أوضح رئيس حزب الديمقراطيون الجدد أن ما حدث في خطاب مارس 2011 قطع مع الملكية التنفيذية، موضحا أن دستور 2011 "حدد صلاحيات الملك"؛ لكنه ليس دستورا ديمقراطيا ويظل للانتقال الديمقراطي.

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة وعلاقته بالدولة بالتزامن مع مؤتمره المقبل، سجل ضريف أن "البام" "لا يمكنه أن يقطع مع منطق التعليمات"، مستدلا على ذلك بكون الحزب "نشأ منذ البداية وهو يتضمن خليطا لا يمكن أن يتعايش، لأن عددا من المنتسبين إليه لهم علاقة مع السلطة".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس حزب الديمقراطيون الجدد وأستاذ العلوم السياسية أن الصراع اليوم على رئاسة "البام" تؤكد أننا أمام حزب يوجد في كنف المخزن، موردا أن هذا الأمر صرح به المرشح عبد اللطيف وهبي، الذي يرى في نفسه مستقلا في مواجهة مرشح السلطة.

وحول إمكانية لعب حزب التجمع الوطني للأحرار لدور حزب الدولة بعد تراجع "البام" في الآونة الأخيرة، دعا ضريف إلى تغيير السلوكات، التي تقوم على شراء الذمم بالولائم، معتبرا ما يقوم به الأحرار حملة سابقة لأوانها في مخالفة صريحة للقوانين الانتخابية.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية إن كل الأحزاب تشتغل في إطار الدولة، موردا أن "النضج السياسي الذي وصل إليه المغرب أخرج البلاد من الصراع، والكل يبحث عن الحصول على مقاعد في البرلمان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المنافقون الجدد الأحد 02 فبراير 2020 - 21:22
البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن". وأنتم ما محلكم من الإعراب ؟ هل قطعتم فعلا مع تعليمات المخزن ؟؛لا أظن ذلك !!!
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2 - Ammar الأحد 02 فبراير 2020 - 21:24
أتساءل . تحاورون أستاذ العلوم السياسية أم رئيس حزب الديمقراطيون الجدد؟
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8
3 - ابو علي الأحد 02 فبراير 2020 - 21:27
اسي ظريف .... لا البام ولا البوم كل الاحزاب اصبح الشعب يعرفها كلشي عاق و فاق الاحزاب مجرد تكوين للمسرحيات المغرب كل شيء اصبح بالوسيطة و باك صاحبي
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4 - hobal الأحد 02 فبراير 2020 - 21:31
وفي الوقت الذي أكد فيه أستاذ العلوم السياسية على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أن هذه الوسائط تلعب دورا مخربا ومسيئا للعمل الحزبي، مبرزا أنها "تردد خطابا يسيء إلى الأحزاب وتدعو المغاربة إلى عدم الإيمان بالتنظيمات السياسية، وأن المغرب لا حاجة له بالأحزاب
نفس الفكرة تملئ جعبة الاحزاب لذالك تراهم يذمون مهنة التواصل الاجتماعي حتى يصل بهم الامر الى التهديد والسجن وما الى ذالك
وسائل التواصل الاجتماعي معارضة وفي نفس الوقت ردع لكل من يعتبر نفسه قوي وفوق القانون
وسائل التواصل الاجتماعي تكرم وتحترم كل حزب يقوم بعمله وتمدحه
وتذم كل سياسي خذول غدار نحن في القرن العشرين نعلم الحق من الباطل
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5 - امير الأحد 02 فبراير 2020 - 21:37
يعني تريد أن تقول لنا سيدي الأستاذ بان حزبك الجديد.هذا قابل للعيش بدون تزكيه المخزن وبدون الانبطاح له كما يحدث مع باقي الاحزاب الموجوده في الساحه؟
المعجزات كاينين ولكن بصراحه قلال. تحدث واحده كل مئه الف سنه.
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6 - الأحزاب السياسية فقدت الأخلاق الأحد 02 فبراير 2020 - 21:39
الأحزاب السياسية فقدت الأخلاق الإنسانية ولا تهتم بالأصلاحات مثل إنشاء المستشفيات والطرق السريعة في شمال المملكة.

أما الإدارة العامة والمحاكم والتعليم وتقسيم الثروة ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة فحدث ولا حرج.
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7 - كريم الأحد 02 فبراير 2020 - 21:40
شوف ولاد عبد الواحد كلهوم واحد،كيف اليام كيف التران، كيف الديمقرازيين كيف تلاشنراكيين والشعب المغربي مل منكم واحزابكم المرقاوية المصلحة والعائلية، ومادام آيس هناك قانون من أين لك هادا لكل مسؤول قبل تقلد المنصب ومراقبة ومحاسبة ومحاكمة فالشعب المغربي لن يصوت عليكم واتركوا المخزن يشتغل ويتحمل مسؤوليته وحده عوض كل حزب يتستر وراء الاخر ووراء المخزن بنفسه.
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8 - ابن رشد 14 الأحد 02 فبراير 2020 - 21:42
لن يختلف عن باقي الاحزاب، كل الاحزاب باعت الوهم للمغاربة، يمين و يسار، ( اولاد عبد الواحد واحد).
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9 - وبينهم مواطن بائس الأحد 02 فبراير 2020 - 21:42
كثرة الاحزاب ها الحكومية ها المعارضة وبينهم مواطن بائس بحث عن لقمة عيشيه اليومي دراهم محسوبة على رؤس الاصابع سياستكم هي جوع كلبك إتبعك صح؟ إن كانت كذالك أنا مقاطع لن أصوت على أي حزب حتى يحاسب السابقون على الاقل هم يعرفون ويلتزمون الصمت . سيقلون نخاف من تلفيق تهمة إن تكلمنا صح؟ أقول لكم كان هذامن قبل. اليوم مع دفع دم نضيف في الأمن والقضاء اليوم تغيرت للي فرط إكرط صحيح الضاهرة مزالت موجودة تلفيق تهم والرشوة باك صاحبي كل هدا لن ينتهي بين عشية وضحها كثرة المفسدين على جميع المستويات والوضائف وستغلال الوضيفي بكل أشكاله بدون حسيب لارقيب تقتي في الامن ولقضاء أكثر من سياسيين
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