العثماني يعتبر إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)

في وقت يشتكي المغاربة باستمرار من قرار استمرار "التّوقيت الصيفي" على طولِ السنة، يرى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، أن إضافة ساعة إلى توقيت غرينيتش في المملكة يدخل ضمن "زيادات الخير" بعدما أبانت الدراسة عن إيجابيات "غرينتش+1".

وفي كلمة له أمام الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، اعتبر العثماني أن "أغلب قرارات الحكومة إلى حد الساعة إيجابية"، وقال: "حنا غير في زيادات الخير؛ الزيادة في الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية والمنح وبرنامج تيسير"، قبل أن تُذكره القاعة بالزيادة في الساعة وأجاب مبتسماً: "حتى الزيادة في الساعة ايجابية بحسب نتائج الدراسة".

وأشار رئيس الحكومة إلى المصادقة الأسبوع الماضي على الزيادة في التعويضات المخولة عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، مضيفا أن هذه الزيادات المالية التي وصلت إلى الضعف تقريباً تهدف إلى تحفيز حرفة الصناعة والمهن التي توجد في طور الانقراض.

وأكد العثماني أن الزيادات المالية ليست بالقرارات السهلة، موردا أن قرار الزيادات في التعويضات العائلية مثلاً ألحق الضرر بجهات أخرى من قبيل المقاولات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وزاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضحاً: "جميع القرارات فيها صعوبات، ورغم ذلك نحن تحملناها وقمنا بها بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعد مفاوضات ومشاورات".

من جهة ثانية، حذر العثماني من نشر الشائعات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ترويج أخبار غير صحيحة من شأنه أن يلحق خسائر اقتصادية؛ مثل ما وقع مع صاحب المطعم الصيني في مدينة فاس، بعد إشاعة مرض "كورونا".

وتابع المتحدث أن "العالم يبحث مواجهة الـ "Fake News"، وأن العديد من الدول تحاصر هذه الظاهرة بسن قوانين خاصة بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة". كما دعا العثماني أعضاء حزبه إلى عدم ترويج أخبار غير صحيحة عن الـ PJD، وقال: "مصالح الحزب تتضرر بنفس الطريقة بعد نشر أخبار غير صحيحة عنه".

"أي شك أو خبر مسيء أو تجاوز، ولو كان صحيحاً، علينا أن نبلغه إلى المسؤول عنه مباشرة، أو نبحث معالجته ولا نثير الفزع بين الناس، وهذا الأمر ينطبق على الحزب أو الوطن"، يورد رئيس الحكومة، الذي اعتبر أن وحدة وقوة تنظيمه السياسي تنطلق من هذا الموضوع.