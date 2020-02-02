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الرئيسية | سياسة | العثماني يعتبر إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة

العثماني يعتبر إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة

العثماني يعتبر إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 02 فبراير 2020 - 17:00

في وقت يشتكي المغاربة باستمرار من قرار استمرار "التّوقيت الصيفي" على طولِ السنة، يرى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، أن إضافة ساعة إلى توقيت غرينيتش في المملكة يدخل ضمن "زيادات الخير" بعدما أبانت الدراسة عن إيجابيات "غرينتش+1".

وفي كلمة له أمام الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، اعتبر العثماني أن "أغلب قرارات الحكومة إلى حد الساعة إيجابية"، وقال: "حنا غير في زيادات الخير؛ الزيادة في الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية والمنح وبرنامج تيسير"، قبل أن تُذكره القاعة بالزيادة في الساعة وأجاب مبتسماً: "حتى الزيادة في الساعة ايجابية بحسب نتائج الدراسة".

وأشار رئيس الحكومة إلى المصادقة الأسبوع الماضي على الزيادة في التعويضات المخولة عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، مضيفا أن هذه الزيادات المالية التي وصلت إلى الضعف تقريباً تهدف إلى تحفيز حرفة الصناعة والمهن التي توجد في طور الانقراض.

وأكد العثماني أن الزيادات المالية ليست بالقرارات السهلة، موردا أن قرار الزيادات في التعويضات العائلية مثلاً ألحق الضرر بجهات أخرى من قبيل المقاولات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وزاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضحاً: "جميع القرارات فيها صعوبات، ورغم ذلك نحن تحملناها وقمنا بها بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعد مفاوضات ومشاورات".

من جهة ثانية، حذر العثماني من نشر الشائعات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ترويج أخبار غير صحيحة من شأنه أن يلحق خسائر اقتصادية؛ مثل ما وقع مع صاحب المطعم الصيني في مدينة فاس، بعد إشاعة مرض "كورونا".

وتابع المتحدث أن "العالم يبحث مواجهة الـ "Fake News"، وأن العديد من الدول تحاصر هذه الظاهرة بسن قوانين خاصة بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة". كما دعا العثماني أعضاء حزبه إلى عدم ترويج أخبار غير صحيحة عن الـ PJD، وقال: "مصالح الحزب تتضرر بنفس الطريقة بعد نشر أخبار غير صحيحة عنه".

"أي شك أو خبر مسيء أو تجاوز، ولو كان صحيحاً، علينا أن نبلغه إلى المسؤول عنه مباشرة، أو نبحث معالجته ولا نثير الفزع بين الناس، وهذا الأمر ينطبق على الحزب أو الوطن"، يورد رئيس الحكومة، الذي اعتبر أن وحدة وقوة تنظيمه السياسي تنطلق من هذا الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - جواد مزگيتام الأحد 02 فبراير 2020 - 17:06
يوم بعد يوم يتبين لنا أننا نلعب الوقت بدل الضائع في هذه الحياة أما الوقت الرئيسي فقد انتهى وننتظر صافرة النهاية.
الله يلطف بينا ويحسن خاتمتنا
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2 - محمد امين الأحد 02 فبراير 2020 - 17:07
هذه هي عقيدة الاخوان،يقولون كل زيادة فيها خير
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7
3 - خديجة الأحد 02 فبراير 2020 - 17:07
طبعا ليس لك أبناء في المناطق النائية والأحياء المهمشة ممن يستيقظون في جنج الظلام قبل ساعتين أو ثلاث لينتظروا النقل أو يمشون على أرجلهم مخاطرين بحياتهم أمام الحيوانات الضارية والمتربصين من البشر...كمثال فقط شاهد فيديوفي اليوتيوب عن معاناة تلاميذ بسوس التي تنحدر منها والذين يسيرون 12 كلمترا في الظلام يوميا ليصلوا للمدرسة...حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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18
4 - مواطن مقهور الأحد 02 فبراير 2020 - 17:09
لنا الله فيكم يا من طبق هذه الزيادة التعيسة في الساعة السيد الوزير عارف انه المغاربة لا يريدونها لهذا يستفز بها الشعب على اساس انه أصبحنا نضاهي اكبر الاقتصادات العالمية صناعيا لم يتبقى لنا سوى مجاراتهوم في الزمن الله ياخذ الحق
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9
5 - يوسف الأحد 02 فبراير 2020 - 17:10
صراحة هذا هو الاستفزاز بعينه.. ياربي غير أيمتا يوصلو هاد الانتخابات، غير باش تبدل هاد الوجوه المستفزة
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8
6 - مغربي قح الأحد 02 فبراير 2020 - 17:10
الزيادات المالية ليست بالقرارات السهلة وزيادة ساعة بين ليلة و ضحاها بدون عرضها لا على البرلمان ولا الشعب وهادي عامين وحنا نسمع الدراسة،هل يمكن عرض الدراسة ونتائجها للجميع؟
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10
7 - متضررة من الساعة الأحد 02 فبراير 2020 - 17:11
الله ياخذ الحق فلي كا فيها سبب هاذ الساعة رعبتنا ورعبتنا ولادنا عند الله نتحاقو
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4
8 - متضرر الأحد 02 فبراير 2020 - 17:12
تبرير تافه كالعادة
انها ساعة نقمة على كل المغاربة صغارا و كبارا . حسبنا الله و نعم الوكيل
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7
9 - الله ياخد الحق الأحد 02 فبراير 2020 - 17:13
زيادة في الخير حسب الدراسة ،ماشي حسب الشعب لي كيعاني وخاصة الاطفال الصغار ونخص بالذكر في المجال القروي، دراستكم مزورة كيف لدراسة ان تكون عكس المجتمع النابعة منه؟؟؟!!
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10 - rachid الأحد 02 فبراير 2020 - 17:13
نهار طلعتو نتوما حثى الشتاء مابقاتش طيح....!!!
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11 - rachid الأحد 02 فبراير 2020 - 17:13
الاستفزاز شعارك والضحك على المغاربة بأسلوبك المبتدل أكل عليه الظهر وشرب.هيهات بينكم وبين وزراء العالم فرق شاسع متل فرق السماء عن الأرض.ناس تتكلم بالمنطق والحقيقة حتى لو كانت صعبة.تخدم مصلحة الوطن والمواطنين لما للكلمة من معنى اما الترهات فسءمنا منها من سابقك وأنت. الخير الدي نريده في هده الدنيا هو أن تتركنا في حالنا لوجه الله. ادهب لعيادتك سامحك الله على كل الخير الدي قدمته من زيادات في كل شيء حتى تسعيرة العلاج وهدا آخر خير قدمته.لنا. ....
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12 - عمر الأحد 02 فبراير 2020 - 17:14
حيت نتا ماعمرك مشيتي للخدمة في الظلام و الشتا و الغيس نتا تاتنعس حتى تسخن الشمس و تمشي بالطوموبيل. شوف غير الدراري الصغار
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13 - عبد العزيز الأحد 02 فبراير 2020 - 17:14
الله ياخذ فيك الحق زيادة الخير عليك انت تذهب الى العمل حتى العاشرة صباحا او المواطنيين معندك غرض بهم ولكن للاسف يستاهلو لانهم صوتو على حزب منافق دخل بإسم الدين
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