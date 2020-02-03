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الرئيسية | سياسة | أحزاب الأغلبية تحتج على تدخل الرميد في "مشروع القانون الجنائي"

أحزاب الأغلبية تحتج على تدخل الرميد في "مشروع القانون الجنائي"

أحزاب الأغلبية تحتج على تدخل الرميد في "مشروع القانون الجنائي"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:00

أبلغ قادة أحزاب الأغلبية، رسمياً، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، احتجاجهم على ما يعتبرونه تدخلا للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مشروع القانون الجنائي.

وعقدت أحزاب التحالف الحكومي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً خصص للحديث عن "بلوكاج مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب"، بعد الخلاف الذي وقع حول التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية.

وكشف الأمين العام لحزب في الأغلبية، في تصريح لهسبريس، أن زعماء التحالف أكدوا لرئيس الحكومة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لا يمكن أن يحل محل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في الترافع على مشروع القانون الجنائي ومضامينه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأغلبية اتفقت على عقد اجتماع آخر في غضون الأسبوع الجاري، بحضور محمد بنعبد القادر وزير العدل، للاستماع إلى وجهة نظر الأخير بشأن الجدل القائم حول مشروع القانون الجنائي.

الأغلبية الحكومية اعتبرت تدخل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مشروع القانون الجنائي، وخصوصا المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع بمثابة تطاول على اختصاصات وزير العدل المنتمي إلى حزب آخر، يورد المصدر الذي حضر الاجتماع.

ويدافع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على صيغة مشروع القانون الجنائي التي جاءت بها الحكومة ورفضه لأي تراجع حول المقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع؛ بينما ترى أحزاب في الأغلبية أن هذا المشروع أحالته على البرلمان حكومة بنكيران، في سياقات سياسية مختلفة عن اليوم ويجب إعادة مناقشته من قبل الحكومة الحالية.

وكان الرميد رفض تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية على جريمة الإثراء غير المشروع، معتبرا إياها "تفرغ الجريمة من مضمونها لأنها تربط إثبات الجريمة بالمجلس الأعلى للحسابات، وليس بتحقيقات النيابة العامة، وأيضا تشترط لمتابعة الموظف المشتبه به أن يكون قد تقاعد من مهمته".

في مقابل ذلك، ترى أطراف حكومية أن "تعديل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما قدمه الوزير الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، لا يمكن تمريره، نظرا إلى أن مشروع القانون قدمته الأغلبية السابقة في ظروف سياسية مختلفة".

ويُرتقب أن يشهد اجتماع الأغلبية، خلال الأسبوع الجاري، نقاشًا سياسيًا حاداً بين مكوناتها، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وهو ما قد يُدخل حكومة العثماني في أزمة غير مسبوقة نظراً لما يمثله مشروع القانون الجنائي من وزن تشريعي، لا سيما على مستوى محاربة الفساد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أحزاب الأحزاب الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:10
كيف لا يتدخل في مشروع القانون الجنائي وهو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ؟ أليس هو المعني الأول بهذا المشروع ؟
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12
2 - بغاو يشلهبو الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:20
عار وعيب على الاحزاب ترفض العقوبات المستدرجة في القانون الجنائي راهم باغيين يشفرو ويديو ما بغاو الله ياخذ فيكم الحق
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17
3 - Samir الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:25
سبحان الله هؤلاء هم الذين صوت عليهم الشعب المغربي لكي يحاربوا الفساد . أليست هذه فرصتهم ليثبتوا لنا صدقهم؟ بدل الابقاء على القانون هاهم يحاربونه لكي يخلو لهم الجو ويمضو في فسادهم
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18
4 - نورد الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:34
يجب معاقبت كل من سولت له نفسه إتراء غير المشروع ٠٠بحبس وغرامات المرتفعة٠٠٠نريد ان نعرف اسماء من يعارض هدا القانون ٠٠وانتم كلكم أغنياء عيب وعار ٠٠كيف نفسر ان شخص سرق 100درهم حكم عليه بسنة سجن٠٠٠٠٠٠٠اين ماتسمى بلجنة جاطو ٠٠٠٠يجب معاقبة اي شخص ٠٠وإلى لا تدكرون بمقولة المغرب بلد الحق والقانون ٠٠٠٠مرجو
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7
5 - مواطن مغربي حر الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:35
لاحول ولاقوة إلا بالله. الخوف من تجريم الاثراء الغير المشروع .مادخل النسق السياسي في الموضوع اسباب واهية للهروب.
يصوت عليه هذا البرلمان ثم يأتي الاخر في سنة 2021 ويغيره الان النسق السياسي تغير .
الضحك على الذقون.
خايفين في كرشهم لعجينة الله بأخد فيهم الحق دنيا وآخرة
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8
6 - محاربة الضمير الصالح الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:36
السيد الرميد عنده غيرة على بلده وعلى ما يستعمل من ضغط وراء الكواليس على وزير العدل الذي أصبح لعبة بين يدي أحزاب الأغلبية. ويريد تصحيح الأمور التي امر بها القانون ولهذا فواجبه الوطني واستقامة ضميره لا يسمح له بالسكوت وهو يرى أمام اعينه ان الأمور لا تسير على ما وجب عليه صلاحية القانون. فكفى يا مفسدين من محاربة دوي الضمير الصالح
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4
7 - أخبرونا الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:41
من فضلكم أخبرونا عن أسماء الاحزاب التي تعارض العقوبة الحبسية للاثراء الغير مشروع لنعاقبها بشدة في 2021
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5
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