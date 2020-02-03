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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يشارك في مسيرة ترفض "صفقة القرن"

"البيجيدي" يشارك في مسيرة ترفض "صفقة القرن"

"البيجيدي" يشارك في مسيرة ترفض "صفقة القرن"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:15

بينما فسّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن "مبادرة السلام" المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بأنّه تأييد للمبادرة الأمريكية، عبّر حزب العدالة والتنمية المغربي، القائد للتحالف الحكومي، عن رفضه القاطع لـ"صفقة القرن".

الموقف الحاسم لحزب "المصباح" عبّر عنه أمينه العام، سعد الدين العثماني، بقوله "موقفنا بخصوص القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير. نرفض تصفية القضية وتهويد القدس، ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

ولمْ يكتف العثماني بتعبيره عن تمسّك حزب العدالة والتنمية بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه لـ"مبادرة السلام" الأمريكية، التي يرى الرافضون لها أنّها مقدّمة للإجهاز على فلسطين؛ بل أعلن أنّ الحزب "سينخرط في جميع الفعاليات الشعبية الخاصة بذلك".

وعلمت هسبريس أنّ حزب العدالة والتنمية سيشارك في المسيرة الشعبية التي دعت إليها هيئات مدنية وسياسية ونقابية وحقوقية، يوم الأحد المقبل في العاصمة الرباط، حيث أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، أن الحزب سيشارك في هذه المسيرة الشعبية.

وقال أفتاتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروني: "بالطبع سنُسهم في كل الفعاليات الداعمة للكفاح والمقاومة الفلسطينية إلى جانب باقي القوى السياسية والاجتماعية"، مبزرا أنّ الرئيس الأمريكي "يسعى إلى إحداث تشويش في الموقف بين الشعوب وهيئاته الرسمية والسياسية، وهذا لم ولن يحصل أبدا في الحالة المغربية".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أصدرت بلاغا، عقب الإعلان الرسمي عن مشروع "صفقة القرن"، جاء فيه أن المغرب يأمل في إطلاق دينامية بناءة للسلام، من أجل التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وبالرغم من أنّ الموقف المغربي المعبَّر عنه من طرف وزارة الشؤون الخارجية أكد أن المغرب متمسك بأن يكون أي اتفاق يُتوصل إليه "ملبّيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية"؛ فإنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت أن الموقف المغربي ينطوي على دعم لمشروع "صفقة القرن"، غير أنّ عبد العزيز أفتاتي يرى أنّ هذا التفسير غير صحيح.

وقال القيادي في الحزب الإسلامي: "أولئك أعداء، ولا يمكن للعدو إلا أن يكون مدلّسا مُفرِّقا"، مضيفا: "مواقفُ بعض الدول لم تتغيّر إزاء القضية الفلسطينية، ومنها المغرب"، مشددا على أن "خطّة الرئيس الأمريكي وُلدت ميّتة، وهي مجرد خزعبلات، وجميع شعوب الدول الإسلامية ترفض هذه المبادرة التي لن تنال أبدا من القضية الفلسطينية، وهي قضيّة تحرُّر من البحر إلى النهر".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان موقف حزب العدالة والتنمية من "صفقة القرن" سيتغير، في حال حصول تغيّر في الموقف الرسمي المغربي، قال أفتاتي: "الموقف المغربي ثابت ولا يمكن أن يتزحزح، ونفس الشيء بالنسبة إلى موقفنا في حزب العدالة والتنمية، فهو موقف مبدئي لن يتغيّر أبدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خالد F الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:27
ألم يقل رئيس الحكومة بأن علاقته الملك حفظه الله ورعاه ( سمن على عسل )، فلماذا يخالفه الرأي، هل يخاف البيجيدي على فلسطين وقدسها أكثر من الملك، ثم إن خروج الحزب الذي يقود الإئتلاف الحكومي في مسيرة معارضة للحكومة يجعل الحليم حيرانا، وكأن المصباح مع وضد في نفس الوقت، لكن مع من وضد من. أفيدونا يا محللي السلوك السياسي وعلم النفس السياسي فالإنتخابات على الأبواب والبوصلة تائهة.
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2
2 - بوشعيب مساعد الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:30
الذي نعرفه أن حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة ،ووزارة الخارجية في هذه الحكومة خرجت بموقف ،كنا ضده أو معه،ملزم لجميع مكونات الحكومة ،ثم يخرج الحزب الحاكم بمواقف مناقضة ،هذه الإزدواجية ،رجل في الحكومة ورجل في المعارضة، هي التي تجعلنا نفقد الثقة في الأحزاب السياسية لأنها ببساطة تستبلدنا ،وقد سبق لحزب الإستقلال أن لعب نفس اللعبة مع حكومة التناوب التي قادها سي عبد الرحمن اليوسفي.
دابا آش المطلوب منا : نصفروا عليكم في الحكومة ،ونصفقوا ليكم في المعارضة ؟! قمة الإستبلاد.
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3 - فكيكي الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:38
كان منتظرا هذا الموقف لإرجاع الروح لحزب العدالة والتنمية الذي بدأ يتلاشى من الداخل والخارج.واستغل هذه القضية سيآسيا لإرجاع تماسك الحزب و كسب الناخبين لأن القضية الفلسطينية سيتغلها كما استغل الدين لاستمالة الناس إلى حزبهم. وجدوا الفرس الذي سيركبون عليه ليوصلهم مرة ثالثة إلى كرسي رئاسة الحكومة.
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0
4 - lglavze الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:39
يخادعون الله و رسوله وما يخدعون الا انفسهم و لا يشعرون
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5 - محمود الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:42
سعد الدين العثماني لم يكلف عناء نفسه حتى لتصحيح زلة لسانه عندما غرد على تويتر على أن القدس عاصمة الفلبين !
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6 - مُـــــــواطِنٌ مَــغـــرِبيّ الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:45
ولماذا لم يشارك المصباح في الوقفة التي قام بها العدل والإحسان رفقة اليسار أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء ليلة إعلان ترامب خطته المشؤوم؟؟ ام انتظروا ماذا ستقرر الخارجية المغربية في مؤتمر الجامعة العربية؟؟
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7 - TAHA الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:49
هذا الموضوع لم تعد له قيمة و لا تأتير في العالم العربي و اللذين يخرجون في مسيرات التنديد و الإستنكار و الإحتجاج يفعلون دلك من أجل الظهور في وساىل الإعلام من أجل البوز يعني شوفوني و عندما تسألهم عن مضامين صفقة العصر لن يفيدوك بشى و هذه المسيرات مجزد زوبعة في فنجان و ستنتهي كسابقاتها لهاذا أقول لرىيس الحكومة إهتم بشؤون الشعب و دع فلسطين لأهلها هم أدرى بشعابها
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