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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة ينعقد لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم

مجلس الحكومة ينعقد لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم

مجلس الحكومة ينعقد لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 02:25

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن الأول يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي.

أما مشروع المرسوم الثالث فيهمّ بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

إثر ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة نفسها.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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