بوطيب ينفي الانسحاب من سباق رئاسة "البام"

هسبريس من الرباط

أكد عبد السلام بوطيب، المرشح لانتخابات رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا يزال متشبثا بترشيحه، نافيا ما راج إعلاميا عن انسحابه من السباق.

وشدد بوطيب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، على أن ترشيحه ما زال قائما، مؤكدا أنه ينتظر رد الأمين العام ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في موضوع عقد ندوة تناظرية بين المترشحين لقيادة الحزب.

وأكد عبد السلام بوطيب، عضو المجلس الوطني لـ"حزب الجرار"، أن ذلك شرط لا تنازل عنه للإعلان عن موقفه النهائي من التسابق إلى الأمانة العامة.