24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1913:4616:3919:0520:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش (5.00)

  2. "كازانيرشور".. "مدينة" توفر 30 ألف منصب شغل بالدار البيضاء (5.00)

  3. مبادرة التنمية البشرية توزّع سيارات باشتوكة (5.00)

  4. وزير الفلاحة ينوّه بـ"العمل الجبار" لمكتب "أونسا" (5.00)

  5. محمد التيمومي .. "صانع أفراح" الكرة المغربية أيام "الزمن الجميل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مرشح لأمانة "البام" ينتقد الوثيقة السياسية للمؤتمر

مرشح لأمانة "البام" ينتقد الوثيقة السياسية للمؤتمر

مرشح لأمانة "البام" ينتقد الوثيقة السياسية للمؤتمر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:15

كشف عبد السلام بوطيب، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الوثيقة السياسية عن "تيار الشرعية"، تغيير بعض مضامين الوثيقة السياسية للمؤتمر المقرر انعقاده بعد غد الجمعة بالجديدة.

وقال بوطيب: "كعضو في اللجنة التحضيرية ورئيس لجنة الوثيقة السياسية عن تيار الشرعية، قبل أن يقول القضاء كلمته، ونرضى بحكمه كديمقراطيين، توصلت بوثيقتين سياسيتين من اللجنة التي يرأسها الأخ سمير كودار، وهما مختلفتان؛ الأولى بها مقدمة تضع الأصبع على سياقات النشأة والكينونة، كنت قد ساهمت فيها، وقبلت بالإجماع في اجتماع رسمي، والثانية بدون هذه المقدمة، ما فسح المجال إلى العودة لورقة لها مقدمة لحزب "pret a porter"، تائهة في العموميات".

وشدد بوطيب على أنه إذا تم اعتماد الورقة الثانية فـ"الأمر خطير، لأنه التفاف متناغم مع المذبحة التنظيمية التي يعرفها الحزب استعدادا لمؤتمر ما بعد الغد بمدينة الجديدة"، وأضاف في تصريح لهسبريس: "إزالة المقدمة المعنونة بسياقات النشأة هدفه -مرة أخرى- الابتعاد عن الإجابة عن السؤال الذي يؤرق عددا من منخرطي الحزب وعموم المغاربة المهتمين بالحياة السياسية، وهو من نحن؟ وماذا نريد؟.. إنهم يريدون استمرار تقزيم الفكر المنفتح على المستقبل وأن يستمر الأصالة والمعاصرة حزب "pret a porter"".

"الحال أن الحزب وجد من أجل مرافقة مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة المعقد بطبيعته، والتنفيذ السياسي لتوصياتها الخاصة بقيام دولة الحق والقانون على أنقاض الصراع التناحري الذي عرفه المغرب ما بعد الاستقلال"، يقول المتحدث، ويضيف: "الأصالة والمعاصرة ليس حزبًا لقيطا بدون هوية سياسية، بل ينتمي إلى العائلة الكبيرة للأحزاب التي هي قيد التأسيس؛ أي أحزاب المصالحات الكبرى المؤسسة للمستقبل".

واعتبر المرشح لانتخابات الأمانة العامة لـ"حزب الجرار" أنه لا يجب أن يستمر التنظيم كـ"مؤذونية للاغتناء"، بل "وجب علينا أن نجره ليساهم في التأسيس للوطن الذي يريده شبابنا؛ أي وطن الكرامة والحريات وحقوق الإنسان، وطن الإنصاف، وليس إلى حزب يتماهى مع الأفكار القروسطية لحملة فكر الإسلام السياسي الذي لم يعمل حاملوه إلاّ على تأزيم وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وختم بوطيب تصريحه لهسبريس بالقول: "أعتقد أنه لهذا السبب رفض سمير كوادر الرد على طلبي القاضي بعقد ندوة تناظرية، في حين أن الأخ الأمين العام حكيم بنشماش رد علي بشكل غير مباشر بقوله باستحالة عقد المناظرة في ظل الشروط الراهنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:40
ان مصداقية انتخاب الأمين العام لايي حزب سياسي يتطلب المشاركة من طرف ممثلين منتخبين ديمقراطيا في جميع أقاليم المملكة ومن تم يجتمعون لانتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي عكس ما يعمل به لدى جميع الأحزاب السياسوية الوطنية المؤتمرين توضع أمامهم أسماء فرضت نفسها لتختار وا أحلامها مر كما يقول المثل الشعبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.