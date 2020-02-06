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الرئيسية | سياسة | ‪أحزاب مغربية تبحث عن موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة‬

‪أحزاب مغربية تبحث عن موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة‬

‪أحزاب مغربية تبحث عن موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 06 فبراير 2020 - 09:00

مع دنوّ موعد الاقتراع الانتخابي القادِم، تسارع الأحزاب المغربية إلى البحث عن موطئ قدم لها في الخريطة السياسية التي ستُفرزها "محطة 2021"، ما دفع بعضها إلى استباق العملية الانتخابية عبر الدعوة إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر الاقتراع الانتخابي.

وفي هذا الصدد، راسل حزب الاستقلال رئيس الحكومة من أجل "التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين"، مشددا على ضرورة "اقتراح جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع".

وذهب حزب التقدم والاشتراكية في المنحى عينه، إذ وجه مراسلة رسمية إلى سعد الدين العثماني، يدعوه من خلالها إلى "برمجةَ لقاءاتٍ وإجراءَ مشاوراتٍ مع مكونات الفضاء الحزبي الوطني، يكون محورها إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية بترسانتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بما يوفر أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديمقراطية حقيقية وناجعة".

وبشأن رؤية الأحزاب السياسية إلى المحطة الانتخابية في المملكة، قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إن "الأحزاب دخلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها مباشرة بعد انتخابات 2016، ما يمكن تفسيره بأن الأحزاب التي شاركت في الحكومة أرادت البحث عن موقع سياسي معين".

وأضاف شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانسجام الإيديولوجي غائب في التشكيلة الحكومية الحالية، ما مرده إلى كونه تحالفاً مصلحيا فقط"، ثم زاد: "في هذا الإطار، الكلّ يشارك في الحكومة لتقوية موقعه في انتظار الانتخابات الموالية".

وأوضح الخبير في الشؤون القانونية أن "الأحزاب السياسية تعتبر الانتخابات هدفاً أساسيا، ما جعل الملك يؤكد في أحد خطبه على ضرورة التزامها بالبرنامج الحكومي، لأن الانتخابات لها فترة محددة لإجرائها"، مستدركا: "هناك أحزاب شاركت في الحكومة، لكنها تعبئ صفوفها في الوقت ذاته استعدادا للانتخابات".

وشدد المتحدث نفسه على أن "الأحزاب السياسية تخلّت عن دورها التأطيري التعبوي، بحيث أصبحت آلة انتخابية بامتياز، سواء تعلق الأمر بالقيادات أو المنخرطين"، مشيرا إلى أن "الانتخابات تبقى الهدف الأول بالنسبة لها، وما يأتي وراءها من مناصب يندرج ضمن مساعي المشاركين في العملية الانتخابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عابر سبيل الخميس 06 فبراير 2020 - 09:13
قالو شمتك قالو عرفتك
عمر داود ايعاود
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7
2 - سئمنا وعودكم الخميس 06 فبراير 2020 - 09:14
لسنا بحاجة لنوابكم اتركونا و شأننا لا ثقة في وعودكم انتم و وزراء لا تخدمون مصالح الامة انتم نهاب الامة و وزراء غمة . نحن نؤمن بشعار الله الوطن الملك . سئمنا الكذب لأزيد من 60 سنة.
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8
3 - Abd simsim الخميس 06 فبراير 2020 - 09:14
فقدت الثقة في الأحزاب و لم أعد أرى لها مكانا بيننا.
الحل في نظري هو استنساخ النمودج السياسي الإيطالي.
حقق ثورة حقيقة في إيطاليا في شتى المجالات اجتماعية اقتصادية و سياسية.
ابحثوا في غوغل عن (حركة الخمس نجوم الإيطالية) و ستفهمون ما أقصد.
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6
4 - هذه هي أحزابنا الخميس 06 فبراير 2020 - 09:18
الأحزاب السياسية تخلّت عن دورها التأطيري التعبوي، بحيث أصبحت آلة انتخابية بامتياز، سواء تعلق الأمر بالقيادات المتهافتين على المناصب أو المنخرطين"، مشيرا إلى أن "الانتخابات تبقى الهدف الأول بالنسبة لها، وما يأتي وراءها من مناصب يندرج ضمن مساعي المشاركين في العملية الانتخابية"، و لكم المثل في تهافت بنعبد الله "الشيوعي"على الاستوزار في حكومة بنكيران و العثماني"الإسلامية"، حيث لامبادئ حزبية و لا هم يحزنون.
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5 - .الإمتناع ... الخميس 06 فبراير 2020 - 09:28
لي شعور عميق بالفشل ، شخصيا لا أثق باي حزب ، أنا لست رسولا أو نبيا حتى يطيع الناس اوامري ، معاذ الله ، ولكن للأسف حتى الأنبياء لا يطيعهم كل بني جلدتي . ولكني اتمنى أن يمتنعوا على بكرة أبيهم إلى صناديق الإقتراع ، يجب أن نعترف بالفضيحة وهي أن هناك فوضى وعدمية ، ومن ينكرون ذلك كمن يحاول مطاردة فقاعات الصابون ؛ فهل هناك بريق للأمل ...إذن الأمتناع ...الإمتناع ...
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6 - مسمرير تنغير الخميس 06 فبراير 2020 - 09:28
احزاب مغربية تبحت عن المال الاحزاب المغربية والسياسية لاتفقه في السياسة ولكن عندها الخبرة في صرف اموال الدراوش في حملاتهم وسهراتهم الكادبة لا صحة ولا تعليم مشاريع فاشلة تبادل التهم بين الاحزاب مخططات معوجة
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7 - متابع الخميس 06 فبراير 2020 - 09:31
امام الفشل و فقدان الثقة في الأحزاب على المستوى العالمي، يجب التفكير بجدية لابتكار نظام ديموقراطي يشتغل بآليات بديلة الأحزاب السياسية.
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8 - السلام عليكم الخميس 06 فبراير 2020 - 09:34
كلما حلت الانتخابات التشريعية تسارع الأحزاب الى المناداة بإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات .وبعدها يستحلون الكراسي والمناصب وينسون كل شيء لقد ضيع المغرب الكثير من الوقت واهدر فرصة مرحلة التناوب في عهد اليوسفي .ما كانت ترفضه المعارضة منذ عشرين سنة من تنازلات المخزن الصغيرة أصبحت تقبل اقل منه الأحزاب اليوم من أجل الكراسي.ما يحتاجه اليوم المغرب رجال من امثال اين يدر اليوسفي والسي بوعبيد وبوستة وليس تغيير قوانين
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9 - ولد زروال الخميس 06 فبراير 2020 - 09:35
السلام عليكم
عقنا بيكم أصحاب التقاعد المريح والمصالح .
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10 - Ben lebsir ahmed الخميس 06 فبراير 2020 - 09:43
للاسف الاحزاب المغربية لاتستقطب رجال في المسؤلية والاكفاء دو كفائة عالية ووطنين نضيفين انما اصحاب الشكرة والاصدقاء وشراء الهمم للاسف الشديد الشعب فقد الثقة ثماما من الكثير منهم
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11 - عادل الخميس 06 فبراير 2020 - 09:48
بسبب مقاطعة الشعب للانتخابات، ووجود موالين أبديين للبيجيدي، فالعدالة والتنمية ستربح لامحالة، والمخزن لا يهمه الرابح، لأن الكل تستهويه المناصب، ويتفنن في خدمة الأعتاب الشريفة، إنها الحقيقة الضائعة...
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12 - Mustapha Azoum الخميس 06 فبراير 2020 - 09:48
تنحصر وظيفة أحزاب الظل في إخفاء وجه الفاعل السياسي الحقيقي عن المواطنين المغاربة وكذلك يتحملون السب والنعل وبالتالي هذا الدور الحقير يمدهم الحاكم الحقيقي بالمال الوفير . باختصار هاته الأسطوانة معلومة عند كل من يملك ذرة عقل لكن الإعلام الرسمي ومن يواليه يقلبون الحقيقة ويصدقهم المغفل وما أكثرهم قديما أما في حاضرنا فطن الكل وربما سيأكل الحريق السياسي البلاد قبل انتشار كرونا بالعالم .
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