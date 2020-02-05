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الرئيسية | سياسة | أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية

أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية

أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:00

بلغت الموارد المالية للأحزاب المغربية سنة 2018 ما مجموعه 120 مليون درهم، أي 12 مليار سنتيم، منها 66 مليون درهم مُنحت لها في إطار دعم الدولة، أما الباقي فتأتى لها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا.

ويُمنَح الدعم العمومي للأحزاب السياسية بشكل سنوي بناءً على النتائج التي تحققها في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى دعم تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية والتدبير، شرط تبرير صرفها وإرجاع غير المستعمل.

ويُوجد في المغرب 34 حزباً سياسياً، خمسة منها مشاركة في الحكومة، أما الممثلة في البرلمان فعددها تسعة، فيما لا تظهر عدد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في الساحة السياسية بشكل كبير، كما لا يُعرف عدد المنخرطين في هذه التنظيمات الحزبية بشكل عام.

وحسب تقرير الحسابات السنوية للأحزاب، الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الجاري، يأتي حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، على رأس أغنى الأحزاب المغربية بموارد مالية بلغت سنة 2018 أكثر من 38 مليون درهم، ما يعادل 3 مليارات و824 مليون سنتيم.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية من حيث الموارد المالية، التي وصلت إلى 22 مليون درهم، منها 24 في المائة كمساهمة من الدولة و74 في المائة كواجبات انخراط ومساهمات.

المرتبة الثالثة آلت لحزب الأصالة والمعاصرة بما لا يقل عن 16 مليون درهم كموارد مالية، 77 في المائة منها من مساهمة الدولة؛ ويُعتبر الحزب الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد "البيجيدي".

ويأتي في المرتبة الرابعة حزب الاستقلال بموارد مالية تناهز 14 مليون درهم، تمثل مساهمة الدولة فيها حوالي 44 في المائة؛ فيما تبوأ حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة بموارد تصل إلى 7.1 مليون درهم، يليه حزب التقدم والاشتراكية بـ5.3 ملايين درهم، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ4.5 ملايين درهم.

أما حزب الاتحاد الدستوري، المشارك في حكومة سعد الدين العثماني، فكانت موارده سنة 2018 في حدود 93 مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ54 مليون سنتيم.

الحزب الاشتراكي المُوحد، الممثل في البرلمان بمقعدين، كانت موارده سنة 2018 في حدود 46 مليون سنتيم، أما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فناهزت موارده في السنة نفسها 63 مليون سنتيم، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي بـ58 مليون سنتيم.

حزب النهج الديمقراطي، التنظيم اليساري الذي يقاطع كل الاستحقاقات الانتخابية، كانت موارده حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات في حدود 38 ألف درهم، وتتكون حصرياً من واجبات الانخراط والمساهمات، ولم يتلق أي دعم من الدولة.

أما حزب القوات المواطنة فصرح بأن موارده كانت في حدود 11.27 درهما فقط، دون تبرير مصاريفه خلال تلك السنة لدى مصالح المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت في حدود حوالي 38 مليون سنتيم.

ولم تمنح الدولة دعماً مالياً لسبعة أحزاب سنة 2018، بسبب وجود خلافات داخلها أو عدم إرجاع دعم غير مستعمل، وهي حزب العهد الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، وحزب القوات المواطنة وحزب النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:05
و من أين له هذا ؟ ومن أين له هذا؟ ومن أين له هذا؟
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13
2 - الباجدية الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:09
باينا عليهم غير من هذا الركبيات اللي في السورة. واكلين رزق الامة كاملة.كانهن عجلات عندهم 3 سنوات في عمرهم.
او علاش الباجديات حلال علهم ايلبسوا "الجين" مشرك كيبين اللحم.
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25
3 - حمزة الروداني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:10
حزب التجمع الوطني للاحرار أقل الاحزاب كلفة للدولة يعني أن أكثر من 74% من ميزانيتيه يتحصل عليها من خلال الانخراطات و المساهمات و هذا يبشر بالخير لكونه حزب لا يكلف الدولة الكثير و يشتغيل على مدار الاسبوع و الشهر و السنة.
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-25
4 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:11
...ومن أين له أيضا كل هذه القوة؟ فلما تجرأ الطالبي العلمي بالقول له هذا من دعم خارجي طرح خارج الحكومة!!! ندعي أن المغرب بلد ذو سيادة!!! حذاري يا مغاربة فبلدكم يسلب منكم يحكم بالوكالة من الخارج.
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7
5 - مغربي مغترب الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:11
اللهم بارك وزد في دلك . لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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12
6 - Ben lebsir ahmed الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:12
دالك اسهل كل حزب لم يسترجع الاموال الشعب ان لايستفيد من النحصصات التي تمتع بها 2020 2021 مع المودة التي تحت سيطرتهم
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7
7 - rodeo الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:12
حزب ذو مرجعية إسلامية ويتضح ذلك جليا من خلال الصورة و خصوصا يسار الصورة
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17
8 - Mann الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:14
اش عند لخوانجية من غير الزرود و لعيالات
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22
9 - Ziryab الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:17
"أما حزب القوات المواطنة فصرح بأن موارده كانت في حدود 11.27 درهما فقط، دون تبرير مصاريفه خلال تلك السنة لدى مصالح المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت في حدود حوالي 38 مليون سنتيم".
هذه المعادلة تعطينا فكرة عن اللشفافية التي تتمتع بها الأحزاب المغربية.
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8
10 - الياس الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:19
حزب العدالة والتنمية ترفح، الوزراء ترفحو على ظهر المغاربة
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19
11 - احمد البشير الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:20
العدالة و التنمية مبقاتش فيه ثقة.. خاص المغاربة اقاطعوه
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13
12 - النعمة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:21
الناس ديال العدالة بانت عليهم النعمة
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11
13 - ولد زايو الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:22
اللامبات اللي في الصورة كايبانو مْضَوْيِينْ.
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15
14 - العايدي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:22
حزب بنكيران بغا اعاود اكون رئيس الحكومة
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10
15 - سعيد المغربي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:22
يأكلون الغلةويسبون الملة، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم اجعلنا على ذلك من الشاهدين يوم الحساب. آمييييين
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13
16 - مابل مروان الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:23
وجب سحب الدعم العمومي للاحزاب، لأنها أموال دافعي الضرائب، و تحويلها إلى البرامج الاجتماعية،
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9
17 - تكنضوط الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:24
اللهم إن هذا منكر ومنكر وﻻ حول وﻻ قوة الا بالله العلي العظيم
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9
18 - المال السايب الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:24
ولا زالت احزاب كالتجمع الوطني للاحرار والاستقلال وغيرهما ....... لم يرجعا الى خزائن الدولة المبالغ التي لم يتم صرفها ابان الحملة الانتخابية او التي لم تبرر الاحزاب كيفية صرفها والتي سبق لحزب العدالة والتنمية ان ارجعها الى خزينة الدولة
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3
19 - المهدي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:24
حزب التجمع الوطني للاحرار نموذج ايجابي للأحزاب السياسية التي لديها ضمير و تهتم لمصلحة الوطن و المواطن حيث أنه لا يكلف الدولة ، علما أن هذا الحزب دائم الاشتغال و مع ذلك يعتمد في ميزانتيه على دعم الدولة يعني أن أكثر من 74% من ميزانيتيه يتحصل عليها من خلال الانخراطات و المساهمات
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-7
20 - مواطنة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:24
ياريت لو أن هذه المبالغ تعطى للفقراء والمحتاجين وترك هذه الأحزاب تعتمد على التابعين لها دون صرف هذه الأموال في الاحتفالات وأكل اللحم المشوي !!!!! انا بصفتي مواطنة أرى أن جميع الأحزاب لا تستحق ولو درهما لأنها لا تعمل لصالحنا لم نلمس أي شيء إيجابي قد تحقق بل العكس هو الذي حدث !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9
21 - ابن شمال افريقيا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:25
وتذكرت فجأة لقاء العدالة في فندق 5 نجوم في تركيا من أجل القدس، بينما البرد يلتهم الفقراء بالمغرب العميق.


شكرا
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9
22 - مواطن الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:25
الحزب غني و اصحابه اصبحوا فاحشي الثراء و يدعون المسكنة و الغلبة و الضعف و الخصاص ... .
استغلو سذاجة الاميين و الجهلاء و البسطاء و اكلو الاخضر و اليبس حتى الفتات لم يتركوه للشعب .
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7
23 - أشراف الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:30
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل و المعقول و نموذج للأحزاب القوية التي يجب أن يقتدى بها
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-3
24 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:32
غرائب وعجائب الدنيا المساكين والمحتاجين يتضورون جوعا المسؤولين والمشرفين والمراقبين والمتابعين للشأن العام شرعوا لأنفسهم جميع الامتيازات الرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة والدعم المالي للأحزاب السياسية اللهم إن هذا منكر غفرانك ربنا وإليك المصير
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7
25 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:33
...وهل كان صراخ السيد بوانو داخل قبة البرلمان عبثا حينما نعث أم الوزارات الداخلية بمضايقة الجمعيات الموالية حزبه حين إفتحاصها اللدعم الخارجي الذي يتلقاه هذا الخزان الإنتخابي الموالي للبيجيدي النشيط في ظاهر الامر بإسم الدين والإحسان و في الباطن موالاته للخارج وإستباحة الثروات. نعم فالثروات من هنا ستلب. والسؤال لمذا الأحزاب التي نتعت بالموالات ليست للإستبداد كالأحرار الأصالة ليست الأكثر غنى من البيجيدي. والجواب هو أن جميع الأحزاب الوطنية الحق لا تداعب المال السائب بل منطق التدبير الإقتصادي المحض.
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4
26 - عبد الكبير الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:35
من الجميل أن ترى حزب سياسي مغربي كبير و دائم الاشتغال و التحرك في جميع أنحاء المغرب و مع ذلك هو أقل الاحزاب دعم من الدولة، برافوو حزب الاحرار هكذا تكون الاحزاب السياسية التي تهتم للمصلحة الوطن و المواطن
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-3
27 - مقهور الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:38
السلام
من طبيعة الحال تكون لهم اموال لان المنخرط عندما يبحت عن منصب برلماني او وزاري او حتى مستشار جماعي يكون كريم و سخي حتى يحقق مبتغاه و في مدة خمس سنين ابان ولاياته فان السنة الاولى يشتغل ليتبت اقدامه و السنة التانية للاموال التي صرفها في حملته الانتخابية و الولاءم و الباقي من الاعوام "لدواير الزمان".
اما بالنسبة للحزب الغني فان نعرف كيف كان مناضلوه و كيف اصبحوا من فقراء الى اغنياء من الشقق الى الفيلات و الشواطء الشعبية الى شواطىء ماربيا و مونتي كارلو و ملاهي الطاحونة الحمراء و ماجورهما و المدلكات المحترفات و الزيجات المتعددة وووو.
اننا اما دكاكين همها الربح و المصالح لا غير.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
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4
28 - ملاحظ مغربي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:40
بفضل التجارة بالدِّين ، اصبحوا اصحاب الملايين ويركبون السيارات الفاهرة ، مع العلم ان كل تجار الدين اليوم سواء السياسيين منهم او الشيوخ او اصحاب الرقية ،اصبحت لهم ارصدة سمينة في الابناك ؟!
اما القطيع والعبيد فمعظمهم لايتوفرون حتى على ثمن فنجان قهوة ..
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5
29 - أحمد السوسي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:42
رغم الانتقاذات التي يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار يبقى أقل الاحزاب كلفة للدولة يعني أن أكثر من 74% من ميزانيتيه يتحصل عليها من خلال الانخراطات و المساهمات و هذا شيء جميل و يجب على جميع الاحزاب السياسية الاقتداء بحزب الاحرار
وااصلو أيها التجمعيون أنتم في الطريق الصحيح
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-3
30 - انا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:43
اموال دولة وشعب تدهب وتصرف فيما لا ينفع لا البلاد ولا العباد
بل تضيع في الولائم والسفريات والتجمعات الفاشلة
اتسائل
بعد 80 سنة من الاستقلال ما الاضافة النوعية التي قدمتها الاحزاب قاطبة؟
لا ارى الى المناصب والغنى ونهب اموال الدولة باسم القانون
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5
31 - brahim الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:44
يجب رفع الدعم عن الاحزاب سياسية ويجب أن يكون خدمة الوطن تطوعية بدون دعم بالإضافة ان هده الاحزاب لا ترتقي لتطلعات المواطنين بالأحرى أحزاب فاشلة لا تستهل الدعم
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1
32 - محمد علي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:47
لهذا السبب أحترم حزب التجمع الوطني للأحرار لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن، بالاضافة الى أنه لايكلف الدولة الكثير من ميزانيتيها و يعتمد في انشطتها التي لا تعد و لا تحصاء على المساهمات و الانخراطات في التمويل
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1
33 - العباسية الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:51
كيسميها سي بن كيران "العتبة" مخلاوهش ادير صندوق الزكاة . سي العتماني ريال ما يزهق البوطا الا مجبتي السجل العائلي مكاينش غايدير الكونتور تالغاز بالاشطر.
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0
34 - كريم الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:54
حزب العدالة والتنمية اكتر تكلفة واقل اشتغالا فهم تسطة
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1
35 - سميرة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:56
حزب التجمع الوطني للاحرار لبين الاحزاب لنقولو استاهل لانه بالفعل حزب خدام بجد
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1
36 - نجوى الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:58
حزب البيجدي من اكبر المستفيدين من دعم الدولة وكدلك من جيوب المغاربة فقدو المصداقية ديالهم
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1
37 - خديجة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:01
التجمع الوطني للاحرار حزب اقل دعما ورغم دالك كتلقاه فالميدان وكيشتغل مكنشوفو حتى شي حزب اخر بالكفاءة ديلو
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1
38 - Adam الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:02
نريد حزبين فقط واحد مع المخزن وواحد مع الشعب. 35 حزب عيب. الأحزاب كتفرخ الحركة الشعبية ولدت ثلاتة أحزاب والاتحاد الاشتراكي ولد حتى هو ثلاتة أو اكثر في غادين. كاين شي أحزاب كتمتل غير رأسها الشعب مكيعرفهاش كابتن غير وقت الدعم
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39 - حليم الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:02
حزب العدالة والتنمية فقد المصداقية ديالو فجميع الجوانب
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1
40 - الحقيقة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:03
من أشياء التي يجب ان يعرفها الحزب هو الفشل ديلو انا عندي معلومات بلي الحزب عندو مشكل وعرف بلي سقط في انتخابات جاية بحيت شعب عاق وفاق راه ممكن هد الحزب اسباب فمشكل في الامن القومي بسياسة ديالو من خلال هدشي لكيديرو بغاو الفتنة المغرب بأسم الوطنية وشي والوطنية مكيناش
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0
41 - سعيد الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:04
حزب التجمع الوطني للاحرار هو نمودج يجب الاقتداء به من الاحزاب لكتستحق اي دعم لانه بالفعل كيستحقو
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1
42 - اناس الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:06
حزب العدالة والتنمية طلعو على ضهر الشعب استغلو الوضع المغاربة لمصالهم الشخصية
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1
43 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:08
...فمن الناحية الإقتصادية فهذا المال السائب الذي يضخ على الجمعيات من طرف جهات خارجية يراد به تشكيل إديولوجيات على المقاس والمراد بها التبعية وليس l'aliénation au sens marxiste du terme qui déplore le capitalismeبل التبعية التي تستبيح الدين والتطبيع مع المبيقات من طرف رجال الدين أنفسهم. أما بالنسبة لكيفة إستباحة الثروات التي يتسائل عنها ملك البلاد فالأمر أكثر تعقيدا لفك خيوطه يجب فقط التساؤل لمذا في 10 سنوات أصبح الحزب الحاكم الإسلاموي تلميذا نجيبا للهيئات المالية الدولية. وبالطبع سيوضع التساؤل وما علاقة البيجيدي نهب الثروة لكن هذه الهيئات ليست غبية لتغدق الأموال على مسؤولين حكوميين لكن إن أغدقت الأموال على الوعاء الإنتخابي الذي مثله اليوم الجمعيات فيمكنها تطويع إقتصاد وثروات البلاد والعباد كيف تشاء. والله المستعان.
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0
44 - الله يسمح لينا منهم الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:13
خودو الصور اديال البرلمانيين اديال البيجيدي قبل مايدخلو للحكومة ومن بعد دخلو الحكومة
غير من وجوههم ابان ليك مساكن ولاوا مهمومين بمشاكل الشعب
اسمانو ابانو فيهم الڤيتامينات واتزادوهم حتى اشوية افوجو على روسهم االلي بدل الحديد بجميع أنواعه
ومن حقهم آسي اضربو تامارة فابور هاهو غادي جاي البرلمان والاجتماعات والتخامات الله يحسن اعوانهم والله يسمح لينا من العداب اللي كيتعدبو مع شغلهم واشغل ولاداتهم
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45 - مغربية الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:15
حزب االمضليلن المنافقن عندما تقرب الانتخبات يخرجنا لك من كل الصفات المرطزيقة ستبداء عندهم القفة ودق الابواب مع الاسف يستضنا ويستغلونا ضعف الكثير من المغاربة بخرفات مر عليها الزمان كل هدا من اسباب الامية والفقر ينخر مجتمعنا
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