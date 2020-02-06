مصادر: وهبي يقترب من قيادة "الأصالة والمعاصرة"

هسبريس ـ عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعا كبيرا ضم قياديين بارزين في الصف الأول لحزب الأصالة والمعاصرة عقد بمنزل إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، خصص لدعم عبد اللطيف وهبي للحصول على الأمانة العامة في المؤتمر الوطني الرابع الذي سيعقد يوم غد الجمعة سابع فبراير بمدينة الجديدة.

وكشفت مصادر هسبريس أن الاجتماع، الذي احتضنته فيلا إبراهيم مجاهد بالدار البيضاء ليلة الثلاثاء، عرف حضورا كبيرا لقياديي "البام" الذين يدعمون البرلماني عبد اللطيف وهبي للوصول إلى قيادة "الجرار"، وخلافة عبد الحكيم بنشماش.

وشددت مصادر الجريدة على أن الاجتماع سالف الذكر عرف حضور كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الدين أبو الغالي، المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد الحموتي، إلى جانب رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة وقياديين آخرين من الجنوب يعدون من الأعيان الكبار بالصحراء؛ ناهيك على حضور سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، فضلا عن الاستعداد الذي عبّر عنه رئيس جهة الشرق من أجل دعم عبد اللطيف وهبي للوصول إلى الأمانة العامة.

وأكدت مصادر الجريدة أن المحامي عبد اللطيف وهبي، المرشح لمنصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، لم تعد تفصله عن ذلك المنصب سوى انعقاد المؤتمر، لافتة إلى أن حساب المؤتمرين عبر الجهات يظهر أن وهبي بات قريبا من الأمانة العامة وسيتفوق على محمد الشيخ بيد الله، أقوى المرشحين، بكثير من الأصوات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن غالبية المرشحين يعتمدون على جهة الدار البيضاء سطات، بالنظر إلى قوة منتخبيها ومكانتهم داخل الحزب؛ وهو ما يفسر بعقد قياديي الصف الأول للحزب اجتماعها الثاني بالعاصمة الاقتصادية، بعد اللقاء الذي عقد قبل أيام بمنزل صلاح الدين أبو الغالي.

ويبدو أن وهبي صار مدعوما من قبل باقي البرلمانيين، خصوصا بعد خرجة محمد أبودرار، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، الوجه البارز في جهة كلميم واد نُون، ليعلن اصطفافه إلى جانب المحامي المثير للجدل، مؤكدا أن اختياره يأتي لكون المرشح "يمتاز بجرأة النقاش والتفاوض الشرس، ويعد آلة تواصلية إعلامية رهيبة".

وفِي الوقت الذي تقدم فيه هشام الصغير، الوجه البارز في الحزب وأحد دعامات "تيار المستقبل" في فترة الخلاف مع الأمين العام، ترشحه لهذا المنصب، أوردت مصادر الجريدة أن هناك مفاوضات واتصالات قد تفضي إلى تراجعه وسحبه ترشحيه.

وينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة احتدام التنافس بين كل من عبد اللطيف وهبي ومحمد الشيخ بيد الله وسمير بلفقيه ومكي زيزي وعبد السلام بوطيب على منصب الأمانة العامة لحزب "الجرار".