السفير الأمريكي يعتز بتمثيل "العم سام" في المغرب

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بمقر المجلس، دافيد فيشر، سفير الولايات المتحدة بالرباط؛ وذلك في إطار زيارة مجاملة وتعارف بعد اعتماده سفيرا جديدا بالمملكة.

في بداية اللقاء، أعرب سفير الولايات المتحدة عن الاعتزاز بتمثيل بلاده في المملكة المغربية، مبرزا جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وقال: "المغرب أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد فيشر حرص بلاده على تمتين علاقاتها مع المملكة المغربية وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري والتربوي على الخصوص، معبرا عن عزمه العمل في إطار مهامه على المواضيع المرتبطة بالشباب والتعليم والأنشطة الثقافية بصفة خاصة.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية جيدة وممتازة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية، وذكر بأن البلدين تربطهما اتفاقية للتبادل الحر.

ودعا المالكي إلى توثيق التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشيرا إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح آفاق جديدة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز من التعاون والتشاور.